Таисия Повалий приобрела куртку из соболя по цене автомобиля (ФОТО)

В Украине стало модно одеваться у отечественных дизайнеров. И не только потому, что это креативно. Один из самых главных козырей в пользу нашей модной индустрии – эксклюзивность. Во всяком случае, модница в наряде от украинского модельера не рискует встретить на каком-нибудь светском мероприятии точно такое же платье. (А ведь по правилам этикета, тот, кто пришел вторым, должен удалиться восвояси!)
Так что бомонд теперь посещает Неделю моды не просто ради интереса, но и для того, чтобы присмотреть себе что-нибудь красивенькое. И если размерчик подошел, приглянувшуюся вещицу покупают практически сразу после окончания дефиле. Или же заказывают «точно такую же, но только с перламутровыми пуговицами».
Ведущая «Светских хроник» Катя Осадчая как бывшая модель может позволить себе наряды прямо с подиума. Поэтому она сразу схватила два так понравившихся ей платья из натурального шелка от дизайнера Елены Голец. В одном красавица появилась на открытии бутика «Кензо», а второе – «обновила» на свадьбе дочери Анатолия Кинаха.
Несколько платьев от Лилии Пустовит купила дочь Президента Виталина Ющенко.
Надя Грановская-Мейхер приобрела себе у Анны Бублик безрукавку из мохера гобеленовой вязки (к слову, один метр этого трикотажного итальянского полотна стоит 150 у.е.). У этого же дизайнера Надежда купила еще несколько блузок и платьев. Оксана Билозир купила сапожки у Оксаны Караванской, а у Анны Бабенко ей приглянулся жакет. У Бабенко же ведущая «Особистого погляду» очаровательная Людмила Харив купила черное вечернее платье и французского шелка, метр ткани которого стоит около 250 долларов.
Певице Наталье Бучинской понравилось шифоновое платье салатного цвета со шлейфом и отделанное пайетками. Стоит этот шедевр портновского искусства более 7000 грн, а его «автор» – известный украинский дизайнер Александр Гапчук. У него же купили себе костюмы и рубашки сыновья покойного Назария Яремчука Дмитрий и Назар. Кстати, ткань для этих костюмов специально красили на фабрике, где в результате различных манипуляций она из белой стала «в разводы».
Основная покупательница нарядов дизайнерского дуэта Алены Ворожбит и Татьяны Земсковой - Таисия Повалий. Однако во время показа их коллекции «Легкий завтрак» на Украинской неделе моды любимая клиентка отсутствовала. Впрочем, по уважительной причине: как раз в этот день Николай Басков отмечал свой день рождения. Однако вернувшись в Киев, Тая сразу же отправилась в гости к любимым модельерам. Причем не сама, а с невесткой… (Будущей?) Обе дамы прикупили себе кучу топиков, шортиков и блузок.
Кстати, по мотивам этой коллекции дизайнеры создали шесть сценических нарядов Повалий специально для ее тура по Прибалтике. А в цветовой гамме «Легкого завтрака» пошили Тае куртку из золотистого соболя, которая получилась как раз по цене хорошего автомобиля. А еще куртку из четырехслойного трикотажного шелка, нарезанного вручную и особым способом свернутого и сшитого. Такая вещь скорее предназначена для выпендрежа, так необходимого всем звездам, но мало защищает от холода.
Ну а чтобы на фоне супруги Игорь Лихута не выглядел бедным родственником, ему дизайнеры создали норковую шубу на шелковой подкладке от Версаче, которая расшита золотым шнуром («Подкладка, - смеются дизайнеры, - получилась чуть ли не дороже меха норки!»). Снаружи это произведение портновского искусства выглядит довольно скромно, а вот внутри – настоящий гламур. Как и положено продюсеру, человеку, который зажигает звезды, но сам при этом остается в их тени.
Соблазнилась нарядом от Земсковой и Ворожбит и президент Украинской недели моды Ирина Данилевская. А еще одна постоянная клиентка дизайнеров купила черное вечернее платья специально для так называемой выставки миллионеров («Millionare fair-2006»), проходившей в Москве.
Филипп Киркоров теперь тоже приобретает новые наряды для себя в Киеве. Во время Украинской неделе моды он находился на гастролях во Львове, где по телевизору увидел показ мужской коллекции из трикотажа дизайнеров Натальи Соболевой и Людмилы Вронской. Уже на следующий день в их офисе раздался звонок, который дамы приняли за
за розыгрыш известного шутника Дмитрия Чекалкина. Правда, на всякий случай белое пальто, о котором просил директор Филиппа, отложили.
Надо сказать, только этой вещью Киркоров не удовлетворился. Благо коллекция была сделана в больших размерах – от 52-го до 70-го, и артисту многое подошло (он ведь парень очень высокий). Только в одном костюме пришлось удлинять рукава. «Зайка» отоварился по полной программе: пальто, шапка, штаны, несколько джемперов. Ахал и охал на наряд фиолетового цвета, но решил на сей раз против своего обыкновения быть сдержанным: остановился на белом и бежевом. Может быть, потому, что все эти вещи Киркоров собирался носить в повседневной жизни, а не на сцене.
Кстати, Филипп еще и у Михаила Воронина купил пальто. Правда, тоже трикотажное.
На показ еще одного дизайнерского дуэта – Островерховой-Завадского специально из Москвы приехал модный писатель Сергей Минаев. Он купил у них рубашку с рюшами. А нашему Андрею Кравчуку приглянулись в коллекции модельеров пиджак с шортами с металлическими заклепками, а еще бирюзовые джинсы и брюки из металлизированного денима.