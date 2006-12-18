Таисия Повалий приобрела куртку из соболя по цене автомобиля (ФОТО)

Так что бомонд теперь посещает Неделю моды не просто ради интереса, но и для того, чтобы присмотреть себе что-нибудь красивенькое. И если размерчик подошел, приглянувшуюся вещицу покупают практически сразу после окончания дефиле. Или же заказывают «точно такую же, но только с перламутровыми пуговицами».



Ведущая «Светских хроник» Катя Осадчая как бывшая модель может позволить себе наряды прямо с подиума. Поэтому она сразу схватила два так понравившихся ей платья из натурального шелка от дизайнера Елены Голец. В одном красавица появилась на открытии бутика «Кензо», а второе – «обновила» на свадьбе дочери Анатолия Кинаха.

Несколько платьев от Лилии Пустовит купила дочь Президента Виталина Ющенко.

Надя Грановская-Мейхер приобрела себе у Анны Бублик безрукавку из мохера гобеленовой вязки (к слову, один метр этого трикотажного итальянского полотна стоит 150 у.е.). У этого же дизайнера Надежда купила еще несколько блузок и платьев. Оксана Билозир купила сапожки у Оксаны Караванской, а у Анны Бабенко ей приглянулся жакет. У Бабенко же ведущая «Особистого погляду» очаровательная Людмила Харив купила черное вечернее платье и французского шелка, метр ткани которого стоит около 250 долларов.

Певице Наталье Бучинской понравилось шифоновое платье салатного цвета со шлейфом и отделанное пайетками. Стоит этот шедевр портновского искусства более 7000 грн, а его «автор» – известный украинский дизайнер Александр Гапчук. У него же купили себе костюмы и рубашки сыновья покойного Назария Яремчука Дмитрий и Назар. Кстати, ткань для этих костюмов специально красили на фабрике, где в результате различных манипуляций она из белой стала «в разводы».

Основная покупательница нарядов дизайнерского дуэта Алены Ворожбит и Татьяны Земсковой - Таисия Повалий. Однако во время показа их коллекции «Легкий завтрак» на Украинской неделе моды любимая клиентка отсутствовала. Впрочем, по уважительной причине: как раз в этот день Николай Басков отмечал свой день рождения. Однако вернувшись в Киев, Тая сразу же отправилась в гости к любимым модельерам. Причем не сама, а с невесткой… (Будущей?) Обе дамы прикупили себе кучу топиков, шортиков и блузок.



Кстати, по мотивам этой коллекции дизайнеры создали шесть сценических нарядов Повалий специально для ее тура по Прибалтике. А в цветовой гамме «Легкого завтрака» пошили Тае куртку из золотистого соболя, которая получилась как раз по цене хорошего автомобиля. А еще куртку из четырехслойного трикотажного шелка, нарезанного вручную и особым способом свернутого и сшитого. Такая вещь скорее предназначена для выпендрежа, так необходимого всем звездам, но мало защищает от холода.

Ну а чтобы на фоне супруги Игорь Лихута не выглядел бедным родственником, ему дизайнеры создали норковую шубу на шелковой подкладке от Версаче, которая расшита золотым шнуром («Подкладка, - смеются дизайнеры, - получилась чуть ли не дороже меха норки!»). Снаружи это произведение портновского искусства выглядит довольно скромно, а вот внутри – настоящий гламур. Как и положено продюсеру, человеку, который зажигает звезды, но сам при этом остается в их тени.



Соблазнилась нарядом от Земсковой и Ворожбит и президент Украинской недели моды Ирина Данилевская. А еще одна постоянная клиентка дизайнеров купила черное вечернее платья специально для так называемой выставки миллионеров («Millionare fair-2006»), проходившей в Москве.

Филипп Киркоров теперь тоже приобретает новые наряды для себя в Киеве. Во время Украинской неделе моды он находился на гастролях во Львове, где по телевизору увидел показ мужской коллекции из трикотажа дизайнеров Натальи Соболевой и Людмилы Вронской. Уже на следующий день в их офисе раздался звонок, который дамы приняли за

за розыгрыш известного шутника Дмитрия Чекалкина. Правда, на всякий случай белое пальто, о котором просил директор Филиппа, отложили.



Надо сказать, только этой вещью Киркоров не удовлетворился. Благо коллекция была сделана в больших размерах – от 52-го до 70-го, и артисту многое подошло (он ведь парень очень высокий). Только в одном костюме пришлось удлинять рукава. «Зайка» отоварился по полной программе: пальто, шапка, штаны, несколько джемперов. Ахал и охал на наряд фиолетового цвета, но решил на сей раз против своего обыкновения быть сдержанным: остановился на белом и бежевом. Может быть, потому, что все эти вещи Киркоров собирался носить в повседневной жизни, а не на сцене.

Кстати, Филипп еще и у Михаила Воронина купил пальто. Правда, тоже трикотажное.



На показ еще одного дизайнерского дуэта – Островерховой-Завадского специально из Москвы приехал модный писатель Сергей Минаев. Он купил у них рубашку с рюшами. А нашему Андрею Кравчуку приглянулись в коллекции модельеров пиджак с шортами с металлическими заклепками, а еще бирюзовые джинсы и брюки из металлизированного денима.

