Виталия Козловского ограбили во время его первого сольника во дворце «Украина»

18 декабря 2006, 15:05

Состоялся первый сольный концерт Виталия Козловского во дворце «Украина». Свободных мест в зале не оказалось. Организаторы выступления певца довольны.

Пока публика занимала свои места в зале, на экранах ненавязчиво демонстрировали все «визуальное достояние» певца, в смысле клипы. Зрители все прибывали и прибывали, а концерт не начинался. Те, кто купил билеты на балкон в надежде, что после начала концерта им удастся перебраться поближе к сцене, так и остались на местах согласно купленным билетам. Пространство заполняли девочки подростки и мамочки с детьми. Как ни странно, кое-где проглядывали и мужские макушки, видимо молодые люди не рискнули отпустить своих благоверных на концерт Виталика без сопровождения. Приблизилось время официального начала концерта, а Виталия Козловского все не было. Поклонникам порядком надоели уже по десятому разу просмотренные клипы, и зал дружными аплодисментами попытался выманить артиста на сцену. Виталий в течение двадцати минут упрямо стоял за кулисами и наслаждался происходящим. «Ну и хам!», - возмущалась пятнадцатилетняя девушка, нервно теребя букет белых роз в руках. Первый сольный концерт Виталия Козловского начался с короткого вступления, в котором были замикшированы все хиты. Балет, накрытый огромный лоскутом ткани, выглядевшей как пододеяльник, чем-то под ним занимался, свет в зале погас и под первые аккорды «Шекспира» появился сам Виталий. Не успел еще артист допеть последние слова, как под сценой выстроилась шеренга малых деток с цветами и подарками. Атака поклонников не прекращалась ни на минуту, любую мало-мальскую возможность девочки использовали по максимуму. На поцелуи и памятные фотографии времени уходило не меньше, чем на исполнение песен. Уже через пятнадцать минут вся сцена была завалена букетами и игрушками. «Столько цветов, что после концерта я, наверное, побегу на базар!», - радостно шутил певец. (Кстати, подзаработать на продаже букетов певцу так и не удалось: пока он переодевался в гримерной, всю цветущую растительность и другие подарки умыкнули «коммерсанты» попроворнее). В одном из номеров Виталий, видимо, решил совместить приятное с полезным: выволок на сцену огромный сундук с мягкими игрушками, которые ему дарили на предыдущих концертах, и принялся их бросать в зал. Очумевшие юные поклонницы кинулись к сцене в надежде поймать хоть что-нибудь. Девушки подпрыгивал, тянули руки, кричали, сталкивались в воздухе – боролись за подарки не на шутку. Счастливицы, плотно прижимая трофеи к груди, уходили подальше от остальных, чтобы не лишиться завоеванного. Но игрушки были не последним сюрпризом для зрителей. Во время исполнения одной из песен в зал напустили туман, и из-за кулис Виталий выехал на холеном жеребце. Остается только догадываться, каким образом группе артисту удалось выбить у администрации дворца «Украина» разрешение на то, чтобы такое немаленькое животное прошлось по сцене. Серый в яблоках жеребец явно чувствовал себя не очень комфортно в таких условиях. Как ни пытался поводырь развернуть его хотя бы боком к зрителям, конь упрямо разворачивался задом. Так Виталий и пропел половину песни спиной к публике. Ну, и какой же концерт Виталия Козловского и без «Чорнобривців»! Правда, исполнить одну из самых любимых песен, артист так и не смог. Озвучив первый куплет, певец так расчувствовался, что присел на сцену поплакать. «Я не можу цю пісню співати, - всхлипывал Козловский, - кожного разу плачу...». Музыканты невозмутимо играли, зал аплодировал стоя. Может, это и был запланированный ход, но сработал он на все сто. Виталий с огромным букетом белых роз спустился в зал и всем представил своих родителей. Признание в любви каждый снимал кто на что горазд. Особенно тонкокожие мамы вытирали слезы умиления. Это и стало кульминацией всего действия. Как и обещал Виталий, на концерте звучала только «живая» музыка. Каждая минута шоу была четко продумана. Зрителям не давали ни на секунду расслабиться. В те моменты, когда певец и балет меняли костюмы, публику развлекали то воздушные гимнастки, то дуэт «Milos», то небольшая подборка home video Козловского. Под каждую песню был подобран свой видеоряд, который проецировался на огромное полотно в глубине сцены. В общем, над своим первым сольником Виталий Козловский поработал на славу.

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