Роджер Уотерс показал класс киевлянам

Над оперой Уотерс работал 17 лет. Только киевская премьера подготавливалась в течение нескольких месяцев. За это время состоялись репетиции с актерами и Государственным эстрадно-симфоническим оркестром, созданы специальные декорации. CA IRA - название патриотической песни времен оптимистичных ранних дней Французской Революции. Английский подзаголовок шоу – «Надежда есть» - раскрывает надежду композитора на решение мировых проблем и прекращении распрей. Это, вероятно, первая опера, где нарушены все оперные законы - динамика рок-исполнения была перенесена Роджером в оркестровую. Роджер изменил своей оперой закостенелую традицию исполнения опер и создал свой стиль - поистине «роджеровскую оперу». Актерский состав мега-шоу составляют 250 человек; в их числе - хор, оркестр, солисты, балет, актеры и каскадеры. На огромных экранах возле сцены в течении всего шоу проецируется 3D-фильм, изготовленный компанией Platige Studio, фильм, номинированный на премию «Оскар». «Ca Ira» - это не просто шоу, это опера, цирк, мультимедиа, рок-концерт, показ фейерверков и лазерное шоу, сплетенные при помощи ассоциативных образов в один живой организм.