Мать Полищук родные оставили на попечении райсобеса

Валентина Григорьевна умоляла свою маму поехать к ней в Германию, но 78-летняя женщина твердо решила закончить свой жизненный путь на Родине. Ухаживать за Ольгой Пантелеевной будут сотрудники соцслужбы при райсобесе. – У меня разрывается сердце, – рассказывает «Твоему ДНЮ» Валентина Григорьевна. – Я звала маму к себе, но она наотрез отказывается покидать свою старую квартиру. Валентина Григорьевна уже 13 лет живет на немецкой земле. Последние два года она не работает, сидит дома, ведет хозяйство. Ее муж – немец, преподаватель в университете. Дочь – студентка. – В 1996 году мама была у нас в гостях, – продолжает Валентина Григорьевна. – Говорила, что очень нравятся немецкие чистые улицы, клумбы и лужайки в скверах, свежий воздух. Но после смерти Любы стала непреклонна – никуда из своего дома не хочет уезжать. У мужа Валентины Григорьевны в Германии очень много родни, он родился и вырос в многодетной семье. Родственники очень дружны и совсем по-русски любят встречать праздники в шумной веселой обстановке. В канун лютеранского Рождества и Нового года Валентина Григорьевна покидает Россию. Ольга Пантелеевна сороковой день со дня смерти своей дочери Любови Полищук встретит без самого близкого человека. Мужественная женщина почти не встает с кровати. Надеется, что Господь поможет ей, вернет силы и она сможет снова выходить во двор на прогулки. – Мне чуть-чуть получше. Собираюсь начать гулять. Сначала попробую дойти до балкона. Может, и решусь спуститься во двор, на прогулку с моими подружками, которые меня заждались. Ольга Пантелеевна категорически не хочет переезжать в Германию к дочери. В Москву к внучке – тоже. – Меня еще в Москве моя внучка Машенька уговаривала: «Оставайся, бабуля!» – продолжает Ольга Пантелеевна. – Да что мне там делать? Меня дочери и раньше к себе жить звали – и Валя, и Люба. Но тут я дома, а там – в гостях. Я люблю свою квартиру, свой маленький дом. Мне Люба за последние годы его так хорошо подновила. Все новенькое, блестящее. Ремонт сделала добротный. Мебель новая и сантехника. Это Любин подарок для меня. До конца моих дней я решила остаться здесь. В центре соцобслуживания за Ольгой Пантелеевной закрепят соцработника. Это муниципальное заведение рассчитано на самые малообеспеченные слои населения, чей уровень доходов приближается к черте бедности. Три раза в неделю ей будут приносить продукты из магазина – те, какие попросит она сама. Ей не надо будет выстаивать длинные очереди в поликлинике за рецептами к участковому врачу и ходить в аптеку за лекарствами – это входит в обязанности соцработника. По желанию подопечного один раз в неделю соцработник может провести в квартире влажную уборку. Ольга Пантелеевна постоянно думает о своей любимой дочери. – Улицу Любиным именем назовут, школу, в которой она училась, – говорит мама великой актрисы. – Конечно, я рада, что помнят мою доченьку, что любят. Спасибо за это всем добрым людям. Сама же я помощи ниоткуда уже не жду. Пенсия у меня 3000 рублей. Проживу как-нибудь свой век. Хотя, конечно, если бы чуть-чуть прибавили, то я бы не отказалась.