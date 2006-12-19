Группа «Динамит» устроила стриптиз, а Алена Свиридова перекрасила своего фламинго в фиолетовый цвет

На сцену выходили: «Модуль», DIVA, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, «Ночные снайперы», «Би-2», Алена Апина, Bosson, Дмитрий Маликов, «Динамит», Алена Свиридова, Виктория Дайнеко, «На-На», Елка, «Дюна», «Корни», Светлана Разина, Влад Топалов, Марина Хлебникова, Мара, «Технология», Tokio. Из-за болезни не смог присутствовать Дима Билан, впрочем, присутствующие увидели его видео-обращение. «Битва года» развела по разным углам музыкального ринга даже неразлучные пары: скажем, «Ночные снайперы» противостояли в своем спарринге закадычным друзьям из «Би-2», соперником Натальи Подольской стал Владимир Пресняков, а Дмитрий Маликов вынужден был сражаться на сцене со своими давними приятелями из «Динамита». В «Битве года» все методы хороши, это участники – не раз выступавшие в «Полном контакте» - усвоили давно и основательно. И в этот вечер по-всякому старались перетянуть на свою сторону симпатии публики. Например, группа «Дюна» позабыла о своей принадлежности к поп-братии и исполняла «Море пива» и «Привет с большого бодуна» под аккомпанемент гитарных риффов в стиле AC/DC. Марина Хлебникова исполнила новую – по ее собственным словам, «страшную» - версию хита «Солнышко мое». Загробный бэк-вокал обеспечивал ее клавишник. Певица Елка сорвала аплодисменты, исполнив «Суку-любовь» Михея – зал дружно подпевал. Алена Свиридова, как ни странно, предстала в образе фиолетового, а не розового фламинго, выйдя на сцену в обтягивающем платье. Помимо своего главного хита, она также исполнила новую песню «Я найду тебя». Группа «Динамит» не брезговала «запрещенным», но очень сильным приемом - стриптизом. Под конец песни «Я не забуду» Илья Данильченко снял и кинул в зал свою футболку, обнажив перед толпой разгоряченных поклонниц торс. Любимец девушек Топалов оголяться не стал, зато исполнил бонусную, третью песню в своем сете. Закончился вечер исполнением гимна «Полного контакта», который записали представители обеих команды – «Технология» и «Модуль».