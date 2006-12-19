Всеукраинская топ-десятка тусовщиков-активистов

Публика, кажется, уже забыла, чем занимаются эти люди. Впрочем, такое впечатление, будто только тем, что бесконечно тусуются. Для обывателей они, как герои мыльных телесериалов: уже надоели так, что глаза не глядели бы, но и без них как-то пусто.



Первое место среди украинских тусовщиков мы, конечно же, отдали экс-чемпионке по спортивной гимнастике Лилии Подкопаевой. Говорят, что когда Лиля закончила свою спортивную карьеру, ей сказали: такую девушку не дадут забыть публике. И не дали! Ни одно мало-мальски заметное светское мероприятие в столице не проходит без участия Подкопаевой. Не остановили барышню даже усыновление ребенка и беременность: буквально до конца срока Лиля мужественно посещала презентации. Среди журналистов появилась шутка, что Подкопаева просто обязана родить на какой-нибудь вечеринке, а роды будут показывать в прямом эфире. Слава Богу, ее дочка Каролина появилась в «положенном» месте. Зато из отъезда счастливой матери с ребенком из роддома устроили настоящее шоу с участием «vipов» и прессы.



Второе почетное место заняла леди от политики Александра Кужель. Она и на Украинской неделе моды, и на Венском балу, и на открытии всевозможных бутиков. Интересно, а когда она успевает еще и политикой заниматься? Или она среди тусовщиков собирает свой будущий электорат?



Модель и президент модельного агентства «Карин» Влада Литовченко - одно из украшений киевской тусовки. По нашей версии, она занимает третье место. На одной из недавних вечеринок, не оправдавшей своих надежд, журналисты удивлялись: «Что это за тусовка, если не пришла даже Влада Литовченко!»

Такая «вездесущность» красавице не легко дается: иногда приходится посещать по несколько светских мероприятий за вечер.



На четвертом месте по посещаемости светских мероприятий - скульптор Олег Пинчук и художник-график Сергей Поярков. А если учесть, что один из них еще и в «ящике» постоянно появляется, то вот вам и результат: сегодня народ знает только двух художников - Шишкина и Пояркова. Последнюю свою совместную выставку друзья назвали «Динозавроманией». Мол, Пинчуку и Пояркову, как древним ящерам, угрожает вымирание. Потому, что в отличие от своих коллег художники …«не входят ни в какие группировки и тусовки». А зачем? Они ведь и так светятся везде.



Пятое место занимает Ольга Сумская. Когда-то Михаил Ефремов пошутил, что в Украине все киноартисты носят фамилию Сумская. Сегодня Ольга не только светится на экране, но и частенько выходит в свет. А поскольку она еще и известная модница, можно только представить, как приходится напрягаться отечественной модной индустрии.



На шестом месте Алексей Девеев-Церковный. На тусовках телевизионщик появляется всегда в сопровождении Саши Николаенко, Инны Цымбалюк или других красавиц. Такое впечатление, что он для них является удобным «запасным вариантом»: если собственный кавалер занят, Алексей как галантный джентльмен не откажет даме составить компанию.



Седьмое место по праву принадлежит Наталье Окунской и Сергею Власенко. Сыграв одну из главных ролей в популярном «телесериале» о заседании Верховного суда во время Оранжевой революции, Власенко победил в номинации «известный адвокат», и с тех пор всячески старается поддерживать свое реноме. Модель Наталья Окунская – конечно же, особа прелестная, но все-таки широкую известность приобрела благодаря приближенности к Сергею. Она также, как и Подкопаева, посещала светские тусовки чуть ли не до последнего дня беременности. Но при этом почему-то считает себя нетусовочным человеком. В интервью одной газете она кокетливо призналась: «Когда прихожу в ОЧЕРЕДНОЙ ночной клуб, думаю: что я здесь делаю?» Кстати, уже через пару недель после родов Окунская опять начала выходить в свет. Якобы для того, чтобы лечиться от постродовой депрессии.



На восьмом месте Алина и Аня из дуэта «Алиби». Говорят, сестры Завальские они еще и поют! Есть свидетели, которые это слышали. Но в отличие от коллег, девушкам из «Алиби», наверное, не нужно тратиться на съемки клипов и ротацию на телевидении: они так часто мелькают в светской хронике, что публика их уж точно не забудет.



Девятое место занимают Светлана Вольнова и Сергей Ермаков. Они всегда появляются вместе. Это, пожалуй, наиболее примечательная пара украинской тусовки. Они точно знают: самое главное на любом светском мероприятии – то, как ты выглядишь, а твой наряд должны обсуждать до следующей вечеринки. Ермаков – единственный «откутюрный» модельер в Украине. Вольнова по праву носит звание светской львицы. Потому, что на самом деле почти никто не знает, чем она еще занимается. Наряды бывшей модели и телеведущей заслуживают отдельного рассказа. Однажды в качестве «аксессуара» Вольнова привела с собою девушку на поводке, которая изображала собачку.



Завершают нашу десятку Евгения Тимошенко и Шон Карр. Первое появление этой парочки на публике вызвало шок. Журналисты долго обсуждали прическу и наколки англичанина. Сегодня Женя и Шон – частые гости на вечеринках.



Это далеко не полный список самых известных тусовщиков Киева. Нужно было бы упомянуть еще и Снежану Егорову, Анжелику Рудницкую, Марину Кинах, Андрея Кравчука, Вячеслава и Ирину Дюденко, Анну Бабенко, Андре Тана, Алексея Залевского, Фому из группы «Мандри», Юрия Горбунова, Машу Ефросинину, Галлину, Анну Седокову, Маргариту Сичкарь, Владислава Ващука, Власту Шовковскую, Диану Дорожкину, Ассию Ахат, Светлану Лободу, Дмитрия Гордона, Омара и Валида Арфушей и многих других.

