Как звезды собираются праздновать Новый год

В преддверии Нового года ведущая телеканала «Интер» Маша Ефросинина, ее муж Тимур и дочка Нана, наконец-то, переселились в свое новое жилище. (Ремонт в этой квартире длился почти два года). Чтобы в полной мере насладиться этим событием, молодая семья решила встретить Новый Год дома.

Маша Ефросинина отпразднует Новый год в новой квартире Сейчас Тимур подыскивает большую красивую елку. Праздник должен быть по-настоящему сказочным, ведь это будет первый «сознательный» Новый Год для двухлетней Наночки. Прошлой зимой она была еще слишком маленькой, чтобы участвовать в празднике. Зато теперь малышка ждет 31 декабря с нетерпением. Ведь девочка уже заказала Деду Морозу подарок – самокат. Правда, мама и папа, желая привить Нане интерес к празднику Святого Николая, слегка запутали дочку. В ответ на рассказы родителей девочка наивно поинтересовалась, кто же все-таки подарит ей самокат – Святой Николай или Дед Мороз. Все стало на свои места, когда утром, в день святого Николая, Нана обнаружила под подушечкой яркие книжки сказок: значит, заветный самокат появится под елочкой 31 декабря. После того, как малышка насладится новогодней сказкой и заснет, Маша и Тимур собираются продолжить празднование в ночном клубе. «Мы по-разному отмечали 31 декабря, - призналась Маша. – В этом году хотим встретить Новый Год с друзьями». Смогут ли Тимур и Маша продлить праздник и устроить себе рождественские каникулы, пока не известно. Телеведущая призналась, что после тяжелой болезни (недавно Ефросинина переболела воспалением легких) ей очень хочется уехать куда-нибудь в горы, чтобы глотнуть чистого воздуха. Однако пока далеко идущих планов Маша не строит. Ведь впереди у семьи – очень важное событие: в начале января отец Тимура празднует юбилей. Игоря Пупкова поздравит снегурочка-стриптизерша - Я настолько утомился за этот год, что каких-то бурных развлечений совсем не хочу, - рассказывает ведущий новостей канала «Интер». - Прямо к празднику планирую закончить ремонт в своей квартире, куплю красивую маленькую елочку, которую украшу эксклюзивными игрушками. Картина должна получится приблизительно следующая: запах свежеотремонтированной квартиры, в центре комнаты на полу стоит елка, а я рядом сижу на полу. Поставлю ведерко с запотевшей бутылкой шампанского, приготовлю суши и ролы (для такого случая я самостоятельно освоил их приготовление) и буду смотреть «Карнавальную ночь на «Интере». У Игоря Кондратюка в квартире будет лес елок - Нынешний Новый год я с семьей планирую встречать в Подмосковье, в гостях у Андрея Козлова. Очень надеемся, что к тому времени там будет снег, и праздник удастся на славу. А вот на Рождество никуда не поедем, будем дома. Если успею, поставлю большую красивую елку, а вообще-то уже сейчас в комнате каждого из моих троих детей есть по маленькой елочке. Так что мы – как в лесу. Андрей Цаплиенко повезет елку в Африку - До Нового года планирую съездить в Либерию, посмотрю, как там готовятся встречать 2007-й украинские миротворцы. Возможно, повезу им небольшую елочку. Ведь елка – она и в Африке елка, только с ней связано ощущение новогоднего праздника. Думаю, к бою курантов вернусь домой. Однажды у меня уже было так: прилетел из Палестины, прямо с самолета, только и успел снять ботинки… Сейчас самое главное – укрепить елку так, чтобы сынишка ее не свалил. Тимуру полтора года, он очень живой и подвижный ребенок. Придется внизу повесить небьющиеся игрушки, а блестящие стеклянные – повыше. С подарками уже определился. Тимке куплю конструктор и самосвал. Пусть разбирает. А дочке подарю мобильный телефон, она его заслужила хорошей учебой. Настя уже пятиклассница. Жене, наверное, привезу из Африки какую-нибудь экзотическую скульптурку.. Главное, чтобы ее можно было пристроить повыше – опять-таки из-за Тимура, который до всего пытается дотянуться.