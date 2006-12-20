Sex-операция Галкина (ФОТО)

Поначалу, увидев в студии «Останкино» высокую блондинку в зеленом платье с блестками в компании с симпатичной брюнеткой в белой шубке, публика решила, что это новые гости вечера. Однако стоило одной из девушек заговорить басом, как стало понятно - красотка ряженая. А через несколько мгновений зрители разглядели на щеках красавицы... густую темную щетину. Ваня Ургант то переходил на фальцет, то опять начинал басить. - Ой, в меня, кажется, вселился нечистый, - веселился Ургант. А вот брюнеточка, под париком которой прятался Максим Галкин, сразу вошла в образ и уже из него не выходила. Ножки Появлением ведущих в женских нарядах дело не ограничилось. Максима и Ивана спрятали за невысокими ширмами и приделали красоткам женские ноги, сооруженные из колготок, набитых синтепоном. Ведущие от души забавлялись со своими новыми прелестями. - Дайте мне привыкнуть к конечностям, - просил Ваня. - Ой, зачем вы мне сломали колени? Теперь у меня проблемы с мениском! Наконец включились камеры и девушки затеяли светскую беседу, жертвами которой стали излюбленные героини анекдотов - блондинки. - Почему ты мне не звонишь? - Я звоню, но ты поставила на мобильный мелодию своего любимого Баскова и теперь берешь трубку только после третьего куплета… Появление настоящей блондинки не заставило себя ждать. Ксения Собчак, едва выйдя на сцену, тут же начала давать советы подружкам: - Щипать бровки надо, девочки! - А ей гормоны так всадили, что брови не только отросли, но и почернели, - поддержал ее Галкин. Гости В новогоднюю ночь в компании Галкина соберется немало гостей. Елена Воробей в образе Лайзы Миннелли вместе с Ефимом Шифриным на мотив «Мани-мани» исполнят забавную песенку про фанерных звезд шоу-бизнеса. Участники шоу «Звезды на льду» Александр Жулин и Ингеборга Дапкунайте на этот раз не только станцуют, но и споют. А Илья Резник объявит конкурс на вакантное место невесты Максима Галкина. Сам хозяин вечера обсудит голосами звезд шоу-бизнеса семейную жизнь Жасмин, встретит Новый год в компании политиков и самого Владимира Владимировича, выйдет на прямую связь президента России с губернаторами. И даже организует новое шоу «Три звезды», собрав вместе Верку Сердючку, Жанну Агузарову и Машу Распутину.