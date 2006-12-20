Интимная жизнь Насти Стоцкой (СКАНДАЛЬНЫЕ ФОТО)

На снимках, которые публикует издание, бывшая подопечная Филиппа Киркорова позволяет себе такие вещи, при виде которых несовершеннолетним лучше зажмуриться, пишет газета «Жизнь». Если это и сыграно Настей для друзей, то очень натурально. И в роли одуревшей от травки девицы Настя очень убедительна. Верно говорят - талант не пропьешь. И не прокуришь... Обычно Стоцкая развлекается со своей лучшей подружкой - актрисой театра Луны - Дашей Ц., дочкой очень обеспеченных родителей. И эти развлечения для них, похоже, круче любых мюзиклов и сериалов. Именно серия снимков вечеринки в квартире Стоцкой и попала в руки шантажистов. Первыми шантажисты позвонили Даше Ц. Они потребовали у девушки миллион рублей за снимки. Но подружка Стоцкой заявила, что ей все равно, куда отдадут ее снимки - платить она не будет. Затем шантажист, или его сообщник, позвонил Насте. Певица тоже отказалась выполнить требования шантажистов. Она заявила, что ее репутацию все равно ничем уже не испортишь. И после этого кто-то подкинул фотографии скандальной вечеринки в редакции некоторых столичных газет. Если это сделала сама Настя или кто-то из ее друзей, то это был умный ход. Мы публикуем сенсационные снимки только для того, чтобы шантажисты оставили Стоцкую и ее друзей в покое. И для того, чтобы Настя одумалась, бросила прожигать свою жизнь и вновь запела.