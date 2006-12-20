Витас приударил за фигуристками, а у Наташи Королевой руки выросли до двух метров

20 декабря 2006, 12:12

Самые «неподатливые» звезды, отказывавшиеся от участия в проектах «Танцы на льду» и «Звезды на льду», все-таки отважатся примерить на коньки! Произойдет это прямо в новогоднюю ночь, так что телезрители канала «Россия» смогут увидеть еще одно невероятное ледовое шоу.

Помочь телевизионщикам приехали самые известные ледовые силы России - Евгений Плющенко и Ирина Слуцкая. Специально для участия в программе из Америки прилетела еще одна суперзвезда - фигуристка Оксана Грищук. Она буквально ворвалась на съемочную площадку из аэропорта. Поставила в сторонку чемоданы, быстро прорепетировала свой номер и тут же снялась. Наташа Королева ни разу в жизни не стояла на коньках. Но, вдохновившись примером своих звездных коллег, она все-таки решилась выйти на лед в новогоднюю ночь. Ее учителем стал олимпийский чемпион Игорь Бобрин . «Если я и освоила коньки так быстро, то только благодаря ему! – сказала Наташа Королева. – Я ведь ни разу даже не упала!». В новогоднюю ночь Наташа попробует себя в роли строгой учительницы, которая пытается утихомирить разбушевавшийся класс под музыку «Станьте дети, станьте в круг!». Но класс певице достался необычный - «ледовый». Десять хоккеистов с клюшками наперевес наотрез отказались слушаться певицу и разбежались кто куда. Задача певицы усложнялась тем, что ей пришлось кататься в красивом, но таком неудобном платье с корсетом и кринолином. Кроме коньков, Наташа примерила на себя еще и образ фантастической птицы. Специально для песни «Мечта» дизайнеры придумали необыкновенный костюм, похожий на яркое оперение. Когда Королева распрямляет руки, то они оказываются длиной аж по два метра каждая! Коньки стали серьезнейшим испытанием и для Валерия Меладзе. В новогоднюю ночь певец исполнит свою песню «В ритме танго», стоя на коньках. А вокруг певца будет выписывать пируэты Ирина Слуцкая. На съемки своего первого конькобежного опыта Меладзе взял маленькую дочку. Под взглядом Софьи певец быстро освоил несколько приемов. Дочка активно аплодировала папе и даже подыграла ему на рояле. Певец Витас тоже впервые освоил коньки. Под песню «Потолок ледяной, дверь скрипучая» он будет бегать за девушками-фигуристками. Но так и не догонит их: ведь они будут на огромных коньках-ходулях! Зрители увидят еще много необычных дуэтов. Ивар Калныньш станцует на льду с Лаймой Вайкуле. Лев Лещенко исполнит песню вместе с известным хоккеистом Василием Тихоновым. Ледовые номера будут перемежаться с шутливыми песенками-пародиями. Кристина Орбакайте перепоет вместе с Александром Буйновым знаменитую «Шизгара». Наташа Королева с Сосо Павлиашвили переделали «Песенку о медведях». А гвоздем вечера станет дуэт Анастасии Заворотнюк и Николая Баскова.

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