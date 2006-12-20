Ужасающие картинки из жизни Кати Очкаревой. Пардон, Пушкаревой …

После утомительного кастинга эту должность занимает весьма неожиданный претендент – Катя Очкарева. Офисный мультипликационный сериал – именно так определяют жанр нового мультика сами создатели - повествует о приключениях забавных рисованных персонажей: Кати Очкаревой, Андрея Падлыча, Мурзилко, Казановского, Медведа и многих других. Несмотря на шаржевую узнаваемость героев, ничего общего с сюжетом небезызвестного телеромана «Не родись красивой» мультсериал «Umanetto» не имеет. Кроме, разве что, начала. И главная героиня Катя Очкарева – тоже «непривлекательная секретарша» (непривлекательная настолько, что даже птички на лету теряют равновесие от парализующего ужаса). Она не расстается с нелепым беретом, круглыми очками и брекетами. А ее босс, Андрей Падлыч – ловелас и бездельник - большую часть рабочего времени проводит в компании своего друга и соратника Казановского. Тоже, по странному совпадению, бездельника и ловеласа. - В «Umanetto» все герои – типично корпоративные герои! – убежден Егор Яковлев, вице-президент компании «АМЕДИА», создавшей сериал и мульт. - Андрей Падлыч – типичный босс, которому плевать на все. Кира – офисная стерва и дура, Казановский – бабник. И только Катя Очкарева, не смотря на то, что она дико страшная, олицетворяет собой человеческое начало в офисе, в котором все только имитируют деятельность. В общем, мы отразили все мысли типичного офисного работника. Мультсериал повествует о буднях Кати и ее начальства в «Umanetto»: ненавистные многим корпоративные праздники, тим-билдинги, тренинги, невыполнимые поручения и удивительная встреча с еще одним символом современной массовой культуры – Медведом. Восемь серий нового мультсериала «Umanetto» покажут в первые дни нового года на СТС. Одно «но»: эти мультики часто отличаются совсем недетским юмором. Например, персонаж Мурзилко, который имеет ярко выраженные гомосексуальные наклонности, говорит такую фразу: «Я – большой и страшный серый волк! Я в извращеньях знаю толк!» И лезет потом к бедному Казановскому… Или диалог Кати Очкаревой со своей бабушкой: «Бабушка, почему у тебя такие большие уши? Бабушка, почему у тебя такие большие руки?» На что бабушка отвечает: «На себя посмотри, дура!» Вот такие добрые новогодние мультики.