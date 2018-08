Мика Ньютон: лучшие друзья девушек вовсе не бриллианты, а мальчики! (ФОТО)

- Да, было такое. У меня было мало подруг, но зато я знала всех мальчишек в городе!И могу сказать по секрету, что они – самые лучшие друзья, им можно рассказать все-все-все.- Мое отношение к ним, как к друзьям не изменилось. Но их стало меньше. Не все смирились, что я выросла и со мной уже не только в «казаки-разбойники» можно поиграть. Мы вырастаем и наши отношения меняются.- У меня все детство прошло, как один интересный случай. Но один мне особо запомнился. Мне было 9. Нас с другом родители привезли к бабушке в село с расчетом, чтоб детки побыли там пару дней. Мы помогли бабушке, поели свежих ягод-фруктов, поиграли в прятки и заскучали. Очень уж захотелось домой. Так как я уже тогда была девушка самостоятельная, я ни у кого ничего спрашивать не стала. Решила пойти домой…пешком. Друг мою участь разделить не захотел. Я вышла на дорогу и протопала 10 км. Пришла домой, а там у всех паника. Бабушка уже известила, что ребенок скрылся в неизвестном направлении. Но меня не сильно ругали. А вот ноги болели еще дня два. Вот так вот.- Верные и настоящие друзья остались со мной. И даже, если что-то изменилось, спасибо им, я этого не заметила!- Дело не обстоит!!! ))) Думаю, меня моя половинка найдет! Не буду же я ходить такая вот, «переполовинчатая» всю жизнь! А сейчас просто нет времени. Абсолютно.- Всем сразу и мне это нравится! Пишу англоязычный альбом в Лондоне. Сняли клип на песню «Теплая река». В конце этого месяца выходит новый одноименный альбом. Помимо этого я еще и учусь в Гилфордской академии современной музыки. Все лето пробыла там, а сейчас вернулась сюда. В общем, время летит. И его всегда мало.- Очень! Я учусь в музыкальной академии. Мне посоветовал туда вступить мой музыкальный продюсер Брайан Роулинг (работает с Бритни Спирс, Энрике Иглесиасом, Шер и др.). Дело в том, что мне, коренной украинке, записывать песни на английском сложно. Брайан требовал от меня идеального произношения. Чтоб никто даже не догадался, что я не англичанка. Ведь мои новые песни начнут свой путь с Великобритании. Он посоветовал мне не тратить времени на бизнес-школу в которой я на то время там училась и поступать прямиком в академию. Там учат именно вокалу. Это бесценный опыт! У меня замечательные педагоги.- С моим поступлением была связана смешная история: я пришла в академию, села перед «приемной комиссией», а они спрашивают, почему это я Мика Ньютон, если по документам совсем другое. Я на своем ломаном английском начинаю рассказывать, что это мой сценический псевдоним, а дан он мне в честь моего творческого «крестного отца», Мика Джагера. Видимо, английский у меня и вправду ломаный, потому что они решили, что он действительно мой крестный отец и были так счастливы. Постоянно говорили: we are proud that you are studying here!Переубеждать я их не стала. Сделала вид, что тоже не поняла. )))- Замечательно! У них по этому поводу нет никаких предрассудков. Мы очень сдружились. Они тепер заходять на мой сайт, следят за моим творчеством. Кстати, мы так сдружились за время учебы, что нас всех вместе чуть из академии не выгнали. Дело было так: мы после пар решили посидеть в пабе. Кстати, он находится на первом этаже нашей академии. Сказано ведь – Академия Современной музыки. Вообщем, досиделись до ночи. 2 часа, заведение закрывается, а у нас только все веселье начинается: песни, пляски, конкурсы. Нас вежливо попросили удалиться домой, спать. Не вышло. Я начала доказывать, что во всех нормальных заведениях работа продолжается до последнего клиента. Я то забыла, что я не в Украине. В Англии все очень чопорные и чтят писанные и не писаные правила, потому даже мое предложение заплатить за наше пребывание не сработало. Вы думаете, мы удалились? Нет, мы дождались полиции, которую вызвал администратор. И тут я отличилась широтой украинской души: я предложила стражам порядка присоединится к нам. Остановили меня друзья. Сказали, что у них такое не принято и у нас будут проблемы. А на следующее утро я уже получала урок «проведения досуга по-английски». Мне сказали, что я иду по стопам своего «крестного отца» Мика Джагера, такая же хулиганка. Я сделала вид, что мне стыдно!- Самое интересное, что нет! В Украине мне совсем не хочется ходить по ночным клубам. Быстро устаю от показухи и фальшивости всей атмосферы.- Как бы это не звучало: отдыхаю полноценно только на сцене. Когда в руках микрофон, а рядом Федька, Виталик, Андрюха и Димка – мои музыканты. Ухожу со сцены с приятным ощущением счастливой усталости.- А как же! Это мои лучшие друзья. Мой крепкий тыл на сцене и в жизни. Как мы любим подурачится! Кто бы знал! На репетициях такое чудим: и слова коверкаем, и голосами разными поем. Ну просто хор придурков!- И отдых, и тяжелая работа одновременно. Когда иду покупать друзьям подарки – отдых, а когда иду за чем-то конкретным для себя, это работа. Найти что-то действительно интересное, что было бы не таким, как у всех и отвечало моему стилю тяжело. Потому предпочитаю одежду для жизни покупать в Лондоне, а сценические костюмы – шить.- А как иначе? Я же артист! Не буду отличаться - потеряю себя, свою индивидуальность. У нас столько артистов-клонов, что просто хочется быть не такой как все. Этого требует мое «я». Это касается и одежды, и музыки и образа жизни.- Не то чтобы «не такой», он просто свой. Я люблю экстрим, но я делаю это не для кого-то, а для себя. Когда я прыгала с парашютом, я о пиаре не думала, не думала, кто что скажет. Просто прыгнула, кайфонула и воспоминание на всю жизнь!- 4 200 м. Это был тандем, с инструктором. Это меня Руслан Квинта подтолкнул к такому шагу (мой композитор). Он занимается прыжками профессионально. Позвонил мне как-то с утречка и говорит: хочешь прыгнуть? Я сказала «да», но подумала, он пошутил. Поверила, когда приземлилась.- Сейчас самый главный мой интерес - это запись альбома в Лондоне. Мой новый клип на песню «Теплая река», мой новый одноименный альбом. Творчество сейчас на первом месте. Пока я летом училась в академии, был период затишья для моих фанатов. Теперь я хочу радовать их новыми песнями, новым альбомом, клипами!- Во-первых, передаю всем огромный привет! Хочу сказать, что не забуду нашу встречу на Дне Рождения «Мадемуазель». Мне очень понравились читательницы!!! Видимо, они все такие же веселые, как и я! И пожелаю всем успехов в учебе, хорошего наступающего года и, конечно, любви!!!