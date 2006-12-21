Георгий Делиев: «А ну-ка крошка посмотри на меня, мое либидо – только для тебя» (ФОТО)

Перед пресс-конференцией Георгий Делиев решил устроить специально для журналистов показательное выступление. Готовился к этому он основательно. В течение часа активно настраивал свою гитару и отлаживал звук. (А тем временем не очень симпатичные девочки, но с очень длинными ногами, подставляли эти самые ноги в объектив фотокамеры – снимали рекламу очередного чудо-телефона). В перерывах «ножки» активно дергались под «панковские» ритмы Делиева: «А ну-ка крошка посмотри на меня, мое либидо – только для тебя». Но последнего звучание своих же ритмов не устраивало: то голос он видите ли, не слышит, то гитарка плохо звучит. В итоге в самый ответственный момент та самая «гитарка» не зазвучала – подключили, видать, неправильно. Регламент в срочном порядке пришлось изменить, и продемонстрировать новый клип на песню «Я реальный придурок», в котором Делиев выступил не только главным героем видео, но и режиссером. На вопросы журналистов «Почему именно придурок?», Делиев по-философски ответил: «Придурок – не такое затасканное слово, как дурак. Дурак – это слишком глубоко, я еще не дослужился. А вот придурок – соответствует моей сущности. Это философская песня, которая заставляет посмотреть глубже на простые вещи». Кроме этой «философской» песни, журналистам посчастливилось услышать еще три, а заодно посмотреть и на ряд нарисованных музыкантом картин. Как оказалось, Георгий рисует уже давненько (живопись его привлекла еще в годы учебы на факультете архитектуры). Вот так время от времени и пописывает, а когда накапливается достаточное количество – устраивает выставки, и даже зарабатывает на этом деньги. Правда, сколько стоит картина от Георгия Делиева, признаться художник постеснялся: «Обращайтесь к моим агентам в Одессе, они вам все и расскажут». Выставленные в Киеве картины написаны пастелью и маслом: «Ленин и быдло», «Санта Клаус привез мешок снега голодающим Африки», «Курильщики марихуаны», «Знатный Ронг из реальности Вьйозо». Кроме будней среднестатистических людей, на картинах прослеживается и неглубокая философская тематика – ангелы с крыльями и гирями на ногах, мужеподобная балерина с автоматом в руках. На вопрос, что же вдохновляет Георгия на создание таких творений, художник растерялся: «Могу точно сказать, что ни запах соленых огурцов, ни запах тухлых яблок. И муза на колеснице, как к Барскому, ко мне не прилетает и на ухо не шепчет. Все происходит само собой».