Андрей Кузьменко (Скрябин): «Могилевская меня попросила не одевать на голову целлофановые мешки, после того, как ей сделали укладку за 150 долларов»

21 декабря 2006, 14:48

Одни говорят, что он страдает звездной болезнью, другие – упрекают за «неправильные» политические взгляды, кому-то не нравится его музыка, а кто-то, наоборот, его обожает.

Но для Кузьмы, лидера группы «Скрябин» и по совместительству телеведущего, на самом деле это не важно. Он просто пытается быть самим собой. Он лишь делает то, что любит, и любит, то, что делает.

- Кузьма почувствовал уже себя телеведущим за все годы работы на ТБ?

- Нет, абсолютно. «В телевизоре» я живу и веду себя так, как  привык это делать дома. Просто в какой- то момент волей судьбы меня занесло на телевидение. Это были довольно давние и примитивные начинания. Со временем меня пригласил Илья Ноябрьов с Владом Ряшиним в проект «Шанс» как соведущего для Натальи Могилевской. Но я намного больше отдаюсь музыке, а телевидение - это такой своеобразный факультатив. Конечно же, и большой плюс, ведь меня теперь узнает море народа. Кто-то возненавидел, кто-то полюбил. Но в любом случае аудитория расширилась. Для меня как музыканта - это хорошо: намного чаще покупают наши альбомы.

- Тебе приятно  видеть себя в кадре?

- Я себя в кадре не вижу, так как не смотрю украинских телеканалов. Смотрю - польские и НТВшные. Предпочитаю  музыкальные программы и фильмы, и то смотрю очень редко.

- Неужели не интересно взглянуть на себя со стороны?

-  Разве что мельком, во время гастролей могу в отеле посмотреть отрывок программы. Я не являюсь человеком телевизионным, никогда не анализирую  ошибки или недостатки. Для  этого есть режиссер, который вырезает все ненужное. Если бы мне приходилось постоянно себя контролировать, то я не был бы самим собой. Считаю, что я уже старый,  сформировавшийся чувак. В свои 38 имею уже некую степень хамства и интеллигентности, наглости, доброты, и эти черты уже не убудут, а новые не прибудут от того, посмотрю я себя по телику или нет.

- Кузьма, а как мирятся между собой творческая частица тебя, музыканта, и телепроекты? Ведь они занимают много времени?

- Меня нервирует телевидение из-за того, что нужно приходить четко на 9 часов утра, я привык к свободному ритму жизни. Жизнь музыканта такова: пришло тебе что-то в главу, сел и написал, не пришло - сидишь и ждешь вдохновения. Телевидение, действительно, отнимает время и энергию. Когда на выходных пытаешься что-то написать, ничего не получается, так как ты уже опустошен.

- То, что ты вытворяешь во время съемок «Шанса» -  экспромт или  написанный заранее сценарий? Участники и соперники  не обижаются?

- Все живые люди, каждый реагирует по-своему.  Я же веду себя в кадре как в обычной  жизни. Конечно, существует некая цензура, не все попадает на экран. Но тормоза у меня всегда срабатывают своевременно. Однажды с Могилевской немного увлекся… После эфира она меня попросила не одевать ей на голову целлофановые мешки, после того, как ей сделали укладку за 150 долларов.

-  А ваши отношения с Наташей Могилевской в программе «Шанс» - это игра «на публику» или реальность? Насколько вы чувствуете себя соперниками?

- Конкуренции вне кадра не существует. Наоборот, мы теперь ездим  на общие концерты. Временами выступаем в роли ведущих, правда, я этого не люблю. Могилевская серьезно относится ко всему происходящему в «Шансе». Мне же  абсолютно пофиг, чем закончится программа.

- Не боишься, что таким отношением можешь обидеть участников проекта?

-  Я не считаю, что участникам «Шанса» открываю правду шоу-бизнеса. Ведь это тяжелая работа, и надо иметь фарт и талант от Бога, чтобы выплыть. Надоело смотреть на голых девок, которые скачут под дешевые аккорды в клипах и на сцене. Наверное, это одна из причин, почему я не смотрю наши музыкальные каналы. Западное телевидение намного выше. У нас слишком много  порнографии в кадре, начиная «ВИА ГРОЙ» и заканчивая Лободой.

- Но ведь они отвечают ожиданиям людей… Как по-твоему, спрос формирует предложение или наоборот?

- Ну, все взаимосвязано: потребитель формирует спрос и наоборот. Но больше, конечно же, медиа формируют вкусы народа. Например, взять ту же откровенную Мадонну. В ее клипах не видно столько обнаженного тела, как демонстрируют  наши исполнители.  Все же должнаа существовать цензура на телевидении, зритель не должны страдать от безвкусицы.

-  Говорят, у всех творческих людей сложные характеры.  Кто из вас легче идет на поступки -  ты или Наташа?
-  Мне безразлично, чем завершится программа, а Могилевской - нет, она очень переживает. Поэтому я всегда уступаю. Иногда она хочет взять себе более сильных участников. Я не сопротивляюсь.  Конкурировать с Могилевской?  Это просто смешно. Мы не можем по-настоящему изменить человека за день съемок, просто накладываем своеобразную маску. Я же вообще противник всяких масок, поэтому и устраиваю цирк в кадре. Стилисты, визажисты, парикмахеры - это все бездельники, которые нагоняют какую-то мишуру, рассказывая, что гламурно, а что нет. Но при этом они все мои друзья, я их всех уважаю. «Шанс» -  это как длинный телесериал.

- Ты вспомнил модное нынче слово «гламур». Что оно для тебя означает?

- Люди злоупотребляют им, чтобы запудрить мозги другим и свое бездельничанье  прикрывают ореолом таинственности. Как-то Андре Тан ответил мне на вопрос, что такое гламур так: «Я гламур, а ты ацтой». Вот и судите, что такое этот гламур.

- Кстати, как вы справлялись в «Шансе», когда Наташа была задействована в проекте «Танцы со звездами»?

- Мы на «Шансе» с Могилевской практически не пересекаемся, поэтому ее участие в «Танцах...» совсем не препятствовало процессу наших съемок. Я раз видел отрывок ее выступления, когда она танцевала танго. В танцах ничего не понимаю, поэтому оценить ее не могу. Все говорят, что она хорошо танцует, я пришел раз и сказал ей, что люди передавали, что она очень круто танцует.

- А самому станцевать слабо?

- Я безнадежный танцор. Моя мама говорила, что я просто дергаюсь, а не танцую. Иногда после концертов мы с друзьями устраиваем «дискотеки», я выступаю в роли ди джея. Раз было так жарко, я что разделся до трусов. После этого меня прозвали «голый ди джей». Вот и все мои танцы.

- Ну, ты от Могилевской тоже не отстаешь по участию в различных телепроектах. Вот спел с Нелли Уваровой в «Звездных дуэтах». Кто кого выбирал?

- Наш дуэт сложился чисто случайно. Как-то мне позвонил Кондратюк и сказал, что человек, который должен был петь с Нелли, их подвел, и она теперь сидит в студии сама. Он попросил меня приехать. Я долго не раздумывал, тем более спеть с разрекламированной  Уваровой…

- Расскажи, как вы подбирали песню, и как тебе Нелли в качестве певицы?

- Она оказалась очень приятным человеком. Петь не умеет, но очень старалась. Песни подбирал я, с ней легко было договориться. Избирал те песни, где было меньше текста. Знаю: если бы пели в дуэте с Могилой, то песни выбирала бы точно Наташа.

- После «звездного пения» вы с Уваровой продолжаете общаться?

-  Созванивались пару раз, но о чем можно разговаривать с человеком, которого знаешь всего три дня? Телефон на всякий случай я ее записал, может, когда-то к нам в гости со своим мужем приедет.

- В новогоднем проекте канала «1+1» ты поешь в дуэте с Борей Моисеевым. Почему вдруг, да и еще такие нежности на сцене разыграли?

- Не было там поцелуев. Я недавно ссорился с одной журналисткой, которая написала то, чего не было и не будет. Причем, они напечатали в газете фото, где я с бутылкой вина, и написали, будто  во время съемок много пил. А на самом деле, я просто хотел убрать бутылку, которая мешала фотографировать Моисеева. А спеть с ним мне  предложил мой коллега Володя Бебешко. Боря Моисеев мне симпатичен своим интеллектом,  презентабельностью и оригинальностью.

- А есть желания с кем-то из украинских исполнителей спеть дуэтом?

- Я не являюсь «дуэтным» исполнителем. Но с кем бы я  спел, так это с Ирой Билык. Мы недавно с ней пересеклись на съемках новогоднего огонька и договорились, что еще что-то запишем.

- Говорят,  после переезда  в Киев у тебя началась звездная болезнь?

- Это было давненько, во время тура в поддержку Партии зеленых. Он тогда шумно прошел по Украине, мы имели успех. Нам показалось, будто весь мир упал к нашим ногам. Но мне помогла «вылечиться» моя жена Светлане. Бог дал возможность из того выкарабкаться. Я тогда многое понял... Осознал, что лучше быть твердохарактерным, чем бесхребетной мямлей.

- На какую песню следующее видео запишете?

- «Гламур».

- И клип будет гламурным?
- Хочу поделить экран на две части, сверху будут ходить гламурные люди, а снизу в болоте будут бегать свиньи и куры. Что-то в таком плане… Сверху люди как люди, а снизу они все-таки свиньи.

- Твою дочурку зовут Басей. Откуда такое нетипичное имя для Украины?

-  Просто я фанат польской актрисы Барбары Брыльськой.

- Если жизнь - театр, а мы все в нем актеры, то какую роль исполняешь в этом спектакли ты?

- Я сижу и проверяю билеты на этот спектакль.

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