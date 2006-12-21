Андрей Кузьменко (Скрябин): «Могилевская меня попросила не одевать на голову целлофановые мешки, после того, как ей сделали укладку за 150 долларов»

Но для Кузьмы, лидера группы «Скрябин» и по совместительству телеведущего, на самом деле это не важно. Он просто пытается быть самим собой. Он лишь делает то, что любит, и любит, то, что делает.



- Кузьма почувствовал уже себя телеведущим за все годы работы на ТБ?



- Нет, абсолютно. «В телевизоре» я живу и веду себя так, как привык это делать дома. Просто в какой- то момент волей судьбы меня занесло на телевидение. Это были довольно давние и примитивные начинания. Со временем меня пригласил Илья Ноябрьов с Владом Ряшиним в проект «Шанс» как соведущего для Натальи Могилевской. Но я намного больше отдаюсь музыке, а телевидение - это такой своеобразный факультатив. Конечно же, и большой плюс, ведь меня теперь узнает море народа. Кто-то возненавидел, кто-то полюбил. Но в любом случае аудитория расширилась. Для меня как музыканта - это хорошо: намного чаще покупают наши альбомы.



- Тебе приятно видеть себя в кадре?



- Я себя в кадре не вижу, так как не смотрю украинских телеканалов. Смотрю - польские и НТВшные. Предпочитаю музыкальные программы и фильмы, и то смотрю очень редко.



- Неужели не интересно взглянуть на себя со стороны?



- Разве что мельком, во время гастролей могу в отеле посмотреть отрывок программы. Я не являюсь человеком телевизионным, никогда не анализирую ошибки или недостатки. Для этого есть режиссер, который вырезает все ненужное. Если бы мне приходилось постоянно себя контролировать, то я не был бы самим собой. Считаю, что я уже старый, сформировавшийся чувак. В свои 38 имею уже некую степень хамства и интеллигентности, наглости, доброты, и эти черты уже не убудут, а новые не прибудут от того, посмотрю я себя по телику или нет.



- Кузьма, а как мирятся между собой творческая частица тебя, музыканта, и телепроекты? Ведь они занимают много времени?



- Меня нервирует телевидение из-за того, что нужно приходить четко на 9 часов утра, я привык к свободному ритму жизни. Жизнь музыканта такова: пришло тебе что-то в главу, сел и написал, не пришло - сидишь и ждешь вдохновения. Телевидение, действительно, отнимает время и энергию. Когда на выходных пытаешься что-то написать, ничего не получается, так как ты уже опустошен.



- То, что ты вытворяешь во время съемок «Шанса» - экспромт или написанный заранее сценарий? Участники и соперники не обижаются?



- Все живые люди, каждый реагирует по-своему. Я же веду себя в кадре как в обычной жизни. Конечно, существует некая цензура, не все попадает на экран. Но тормоза у меня всегда срабатывают своевременно. Однажды с Могилевской немного увлекся… После эфира она меня попросила не одевать ей на голову целлофановые мешки, после того, как ей сделали укладку за 150 долларов.



- А ваши отношения с Наташей Могилевской в программе «Шанс» - это игра «на публику» или реальность? Насколько вы чувствуете себя соперниками?



- Конкуренции вне кадра не существует. Наоборот, мы теперь ездим на общие концерты. Временами выступаем в роли ведущих, правда, я этого не люблю. Могилевская серьезно относится ко всему происходящему в «Шансе». Мне же абсолютно пофиг, чем закончится программа.



- Не боишься, что таким отношением можешь обидеть участников проекта?



- Я не считаю, что участникам «Шанса» открываю правду шоу-бизнеса. Ведь это тяжелая работа, и надо иметь фарт и талант от Бога, чтобы выплыть. Надоело смотреть на голых девок, которые скачут под дешевые аккорды в клипах и на сцене. Наверное, это одна из причин, почему я не смотрю наши музыкальные каналы. Западное телевидение намного выше. У нас слишком много порнографии в кадре, начиная «ВИА ГРОЙ» и заканчивая Лободой.



- Но ведь они отвечают ожиданиям людей… Как по-твоему, спрос формирует предложение или наоборот?



- Ну, все взаимосвязано: потребитель формирует спрос и наоборот. Но больше, конечно же, медиа формируют вкусы народа. Например, взять ту же откровенную Мадонну. В ее клипах не видно столько обнаженного тела, как демонстрируют наши исполнители. Все же должнаа существовать цензура на телевидении, зритель не должны страдать от безвкусицы.



- Говорят, у всех творческих людей сложные характеры. Кто из вас легче идет на поступки - ты или Наташа?

- Мне безразлично, чем завершится программа, а Могилевской - нет, она очень переживает. Поэтому я всегда уступаю. Иногда она хочет взять себе более сильных участников. Я не сопротивляюсь. Конкурировать с Могилевской? Это просто смешно. Мы не можем по-настоящему изменить человека за день съемок, просто накладываем своеобразную маску. Я же вообще противник всяких масок, поэтому и устраиваю цирк в кадре. Стилисты, визажисты, парикмахеры - это все бездельники, которые нагоняют какую-то мишуру, рассказывая, что гламурно, а что нет. Но при этом они все мои друзья, я их всех уважаю. «Шанс» - это как длинный телесериал.



- Ты вспомнил модное нынче слово «гламур». Что оно для тебя означает?



- Люди злоупотребляют им, чтобы запудрить мозги другим и свое бездельничанье прикрывают ореолом таинственности. Как-то Андре Тан ответил мне на вопрос, что такое гламур так: «Я гламур, а ты ацтой». Вот и судите, что такое этот гламур.



- Кстати, как вы справлялись в «Шансе», когда Наташа была задействована в проекте «Танцы со звездами»?



- Мы на «Шансе» с Могилевской практически не пересекаемся, поэтому ее участие в «Танцах...» совсем не препятствовало процессу наших съемок. Я раз видел отрывок ее выступления, когда она танцевала танго. В танцах ничего не понимаю, поэтому оценить ее не могу. Все говорят, что она хорошо танцует, я пришел раз и сказал ей, что люди передавали, что она очень круто танцует.



- А самому станцевать слабо?



- Я безнадежный танцор. Моя мама говорила, что я просто дергаюсь, а не танцую. Иногда после концертов мы с друзьями устраиваем «дискотеки», я выступаю в роли ди джея. Раз было так жарко, я что разделся до трусов. После этого меня прозвали «голый ди джей». Вот и все мои танцы.



- Ну, ты от Могилевской тоже не отстаешь по участию в различных телепроектах. Вот спел с Нелли Уваровой в «Звездных дуэтах». Кто кого выбирал?



- Наш дуэт сложился чисто случайно. Как-то мне позвонил Кондратюк и сказал, что человек, который должен был петь с Нелли, их подвел, и она теперь сидит в студии сама. Он попросил меня приехать. Я долго не раздумывал, тем более спеть с разрекламированной Уваровой…



- Расскажи, как вы подбирали песню, и как тебе Нелли в качестве певицы?



- Она оказалась очень приятным человеком. Петь не умеет, но очень старалась. Песни подбирал я, с ней легко было договориться. Избирал те песни, где было меньше текста. Знаю: если бы пели в дуэте с Могилой, то песни выбирала бы точно Наташа.



- После «звездного пения» вы с Уваровой продолжаете общаться?



- Созванивались пару раз, но о чем можно разговаривать с человеком, которого знаешь всего три дня? Телефон на всякий случай я ее записал, может, когда-то к нам в гости со своим мужем приедет.



- В новогоднем проекте канала «1+1» ты поешь в дуэте с Борей Моисеевым. Почему вдруг, да и еще такие нежности на сцене разыграли?



- Не было там поцелуев. Я недавно ссорился с одной журналисткой, которая написала то, чего не было и не будет. Причем, они напечатали в газете фото, где я с бутылкой вина, и написали, будто во время съемок много пил. А на самом деле, я просто хотел убрать бутылку, которая мешала фотографировать Моисеева. А спеть с ним мне предложил мой коллега Володя Бебешко. Боря Моисеев мне симпатичен своим интеллектом, презентабельностью и оригинальностью.



- А есть желания с кем-то из украинских исполнителей спеть дуэтом?



- Я не являюсь «дуэтным» исполнителем. Но с кем бы я спел, так это с Ирой Билык. Мы недавно с ней пересеклись на съемках новогоднего огонька и договорились, что еще что-то запишем.



- Говорят, после переезда в Киев у тебя началась звездная болезнь?



- Это было давненько, во время тура в поддержку Партии зеленых. Он тогда шумно прошел по Украине, мы имели успех. Нам показалось, будто весь мир упал к нашим ногам. Но мне помогла «вылечиться» моя жена Светлане. Бог дал возможность из того выкарабкаться. Я тогда многое понял... Осознал, что лучше быть твердохарактерным, чем бесхребетной мямлей.



- На какую песню следующее видео запишете?



- «Гламур».



- И клип будет гламурным?

- Хочу поделить экран на две части, сверху будут ходить гламурные люди, а снизу в болоте будут бегать свиньи и куры. Что-то в таком плане… Сверху люди как люди, а снизу они все-таки свиньи.



- Твою дочурку зовут Басей. Откуда такое нетипичное имя для Украины?



- Просто я фанат польской актрисы Барбары Брыльськой.



- Если жизнь - театр, а мы все в нем актеры, то какую роль исполняешь в этом спектакли ты?



- Я сижу и проверяю билеты на этот спектакль.

