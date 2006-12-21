Лена Катина: «Любовь - это самое прекрасное чувство на земле!»

После которого, говорят, никто не поднимается снова так высоко. Только не "татуажи"! Сейчас они выросли из школьной формы. принципиально не поют под фонограмму, отказываются от скандального имиджа. Но по-прежнему держатся за руки. Юля Волкова и Лена Катина - подруги, абсолютно разные по характеру и темпераменту, две непохожие половинки одного целого - t.A.T.u.

- Лена, твой папа - композитор. Наверное, он спокойно отнесся к тому, что ты пошла в шоу-бизнес и согласилась на скандальный сценический образ... - Мой папа отказывался принимать шоу-бизнес в принципе. Родители говорили: "Лена, зачем тебе это нужно? Там ужасно, грязно!" И все-таки пошли у меня на поводу. Я сказала: "Хочу!" В общем, они всегда поддерживали, помогали и все принимали. И имидж тоже.

- И так легко отпустили? Тебе же тогда было 14 лет! - Нам было даже не по 14. Мы с Юлькой начали петь в ансамбле "Непоседы" в 11 лет. До этого не еще в одном коллективе участвовала. Так что все было естественным процессом. А родители видели, как я хочу петь, как люблю это делать. Сейчас редко встретишь человека, который занимается любимым делом. В основном люди делают то, что приносит деньги. А у нас все так удачно сложилось: есть возможность заниматься любимым делом и при этом обеспечивать семьи.

- Дружба и общий бизнес... Немногим удается сохранить и то и другое... - У нас с этим все в порядке. Многие люди, будучи друзьями, начинают работать вместе, потом как-то теряют контроль, расходятся, становятся никем друг другу. А у нас все по-другому, и это радует.

- И никогда не возникало ситуаций, когда дружба была на грани? - На грани разрыва мы не были никогда. Естественно, иногда ругаемся, но это абсолютно нормально. Это рабочие моменты. И ссоры у нас пятиминутные. Поскольку проводим очень много времени вместе, то, конечно же, устаем друг от друга. Москва - единственное место, где можем отдохнуть. И тем не менее постоянно общаемся, поддерживаем связь.

- Вы абсолютно все знаете друг о друге? - У нас нет секретов, тайн. Юля рассказывает мне все так же, как и я ей. Естественно, у нас обеих есть лучшие подружки, но к кому пойдешь поплакаться, когда месяцами не бываешь дома? Я могу по выражению лица определить, что с ней происходило вчера, какое у нее настроение. Так же и она. Я могу ничего не говорить, а она абсолютно в точку попадет, спросив: "Лен, у тебя проблемы?" Вообще, мы очень много болтаем, особенно после концертов. Приходим в номер со словами "все, спать!", ложимся в кровать и ля-ля-ля до 4-5 часов утра.

- Как ты восприняла новость о том, что Юля беременна? - Очень хорошо. Я безумно люблю детей. Хочу иметь своих, просто пока не время. Тогда Юля нервничала по этому поводу, думала, а как же карьера, может, сделать аборт... Я сказала ей, что не надо этого делать. Я была готова ждать. Дети - это же святое! Ребеночек - самое лучшее, что может быть у женщины в этой жизни.

- На концерте Юля пытается тебя провоцировать: то по груди погладит... - Мы не только на сцене, но и в жизни можем друг друга точно так же погладить. Мы очень любим целоваться.

- И это нормально? - Абсолютно! Это дружба! Никакого другого смысла в этих поцелуях нет. У Юльки, например, были серьезные отношения с девушками. У меня - нет... У нас хорошие человеческие отношения, поэтому поцеловаться не проблема. Мы периодически делаем это и на сцене, и на какой-нибудь тусовке, из-за чего наши музыканты выпадают в осадок. Это у них называется sister's kiss - "сестринский поцелуй". Он не имеет никакого отношении к лесбийской любви. Наши отношения очень теплые, нежные, дружеские, рабочие. Мы - семья! Иначе это не назовешь.

- У вас сейчас потрясающие музыканты - молодые, симпатичные, драйвовые. Как вы собрали такую классную команду? - Мы поехали в Америку, а там принято работать только с живыми музыкантами. И нам нужно было выступать в различных программах с собственным бэндом. Рекорд-лейбл нашел Свена и Троя, клавишника и гитариста, и барабанщика, который потом покинул проект. Ребята играли с нами какое-то время. Затем у нас была двухгодовая пауза. После этого мы снова поехали в Лос-Анджелес записывать второй альбом. Созвонились с ребятами, встретились, обсудили и решили, что нам нужно взять еще и бас-гитариста. Сейчас Свен, Трой, Стив и Ломан - неотъемлемая часть T.A.T.u.

- И теперь все звучит совсем иначе!.. - Стало больше рока. И потом, живой звук есть живой звук. Это не "три притопа, три прихлопа" под "фанеру". Музыканты - это колоссальная энергетика! Мы заводимся друг от друга. Я считаю, что живой звук на концертах - это ступенька вверх в творчестве любого артиста.

- Вы отказываетесь петь под фонограмму даже на пафосных телевизионных мероприятиях? - Да, мы отказались делать это на MTV Awards Россия. А зачем спускаться вниз, возвращаться назад? Когда ты можешь делать больше и более профессионально, а тебе говорят: "Нет, пойте под фонограмму". Кому это нужно?

- Некоторые утверждают, что вашей группе сложно будет выйти на прежний уровень. Пусть он даже и "фанерным" был... - Наоборот, мы повзрослели, стали более профессиональными. А уровень? Я так скажу: у нас есть уровень качества. Музыка может меняться, по профессионализм, а главное, "татушные" темы, интонации останутся по-любому. В первом альбоме наша музыка, идеи были сильными и ясными, но далеко не банальными: не "Ты меня любишь, а я тебя - нет" и "умц-умц-умц" - это не интересно. Со вторым альбомом наша аудитория расширилась качественно. Однако кого-то из поклонников мы действительно потеряли. Потеряли почему? Может быть, потому, что им была интересна история двух девчонок, а потом уже музыка. Хотя тоже спорно: когда песню крутят по радио, не видно, что кто-то целуется, правда? А она все равно хит... Альбом "ЛЮДИ ИНВАЛИДЫ" вышел намного сложнее, глубже - и по музыке, и по словам. И уровень его не ниже.

- Вы покорили мир, будучи еще детьми. Какие ощущения дают популярность и слава? - В какой-то степени я горжусь этим. Мы достигли такого успеха сами благодаря упорству и труду. Многие думают: а чего там - выйти на сцену и спеть! А вы попробуйте! Сцена - это тяжелый труд. Я даже не знаю, как описать ощущения человека, добившегося мирового признания. Это очень клево! А с другой стороны - страшно. Ответственность...

- Не имеешь права на ошибку?.. - Юлька в этом плане более целеустремленный человек, она идет вперед и не оглядывается назад. А я все время думаю: а вдруг не так? Бывают и депрессивные состояния... Боюсь всего нового: а вдруг не получится. Юля в таких случаях говорит: "Успокойся. Все будет хорошо!" Она оптимистка на все сто процентов. Пинка даст мне, и я потом думаю, что и вправду не гак все и плохо. Мы с ней абсолютно разные люди. Наверное, если нас соединить вместе - все лучшее взять от нее и от меня, - то получится идеальный человек.

- Чем ты занималась два года, пока проект брал паузу? - Я восстановилась в социально-гуманитарном институте, где училась на факультете психологии. Сейчас заканчиваю его, уже защищаю диплом. Записывала "демки" для второго альбома, Ну и. собственно, ждала. Занималась личной жизнью. (Смеется.)

- На вашем сайте в разделе "Дневники" ты делилась, как здорово жить с любимым человеком... - В позапрошлом феврале я рассталась со своим молодым человеком, так получилось. И познакомилась с тем, с кем живу сейчас. Мы уже больше года вместе. Обитаем в нашей собственной квартире. До этого снимали жилье. Было время, когда я жила у него.

- Живете, значит, вместе. А о доме задумываетесь? - Дом строится, а нам пока хватает пространства. Толя работает, я на гастролях. Видимся дома вечерами. Он ждет меня всегда. Терпит, любит, ждет, готовит и даже убирает.

- Анатолий тоже в шоу-бизнесе? - Нет. Он юрист.

- Образцовая семья – юрист и психолог… - Неправильно! Юрист и певица. Психологом я никогда не буду. Мне кажется, я просто не смогу оставлять работу на работе и приходить домой с легким сердцем. Но знаешь, иногда думаю о том, что неплохо иметь свою школу, куда детям было бы ходить в кайф.

- Помимо музыки есть увлечения? - Во-первых, обожаю читать. А во-вторых, мы с одноклассниками любим встречаться. Они - моя компания, мы до сих пор общаемся, тусуемся. Можем снять дом за городом и поехать туда отдохнуть или собраться у кого-то на квартире. Играем в различные игры - в "Монополию", "Твистер", шашки, шахматы. Придумываем разные "фишки"- красим н переодеваем ребят в девочек и потом идем на улицу гулять в гаком виде. Есть у нас и тематические вечера. Например, у кого-то день рождения, каждому приглашенному нужно изобразить какого-нибудь исполнителя или киноперсонажа. Все это происходит с костюмами, гримом.

- Вы звезды мирового уровня. Наверное, одеваетесь в дорогую брендовую одежду? - Вот, посмотри - джинсы, майка. Где что увидела, там и купила. Одежда больше по Юлькиной части. Она обожает модные вещи. Я, честно говоря, не люблю ходить по магазинам. Иду только тогда, когда сильно надо. Вот недавно открыла шкаф и поняла, что у меня есть только четыре пары джинсов, две из которых можно надевать только в поезд или в самолет. Пошла и купила еще три пары.

- Вам не говорят: "Девочки, держите марку!"? - Я одеваюсь так, как мне удобно. Не слежу за модой, безумными марками. Недавно все со смеху катались. Мама купила кофточку сестре за 300 рублей. Мне она понравилась, и я начала ее носить. Мне все равно, сколько вещь стоит - 1500 долларов или 300 рублей. Если хорошая, почему нет?

- Что такое любовь в стиле t.A.T.u? - Это настоящая любовь. Искренняя, без лжи, без лести, без фальши, без всего плохого. Любовь - это самое прекрасное чувство на земле! Мне кажется, любить очень сложно, это нужно уметь делать. Потому что иногда кажется, что любишь, и тем не менее можешь сделать больно близкому человеку. Счастье не в том, чтобы тебя любили, обожали, боготворили, а в том, чтобы в тебе самой это чувство присутствовало. Забота, внимание, умение принять человека таким, какой он есть, - вот это любовь.

- Что общего между любовью и музыкой? - Музыка - это любовь. Это выражение любви. Ведь многие пишут на фоне своих чувств. Романсы, баллады - я говорю о песнях со смыслом. Поэтому любовь - это музыка, а музыка - это любовь. И потом, когда любишь, хочется петь. По крайне мере, у меня так.

