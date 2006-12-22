Новогодние расценки-2007 на поп-звезд подскочили до небес

Для основной же массы наших артистов 15 декабря — день икс, когда происходит вожделенный новогодний “перерасчет”. У “Дискотеки Аварии” 30 тысяч евро превращаются в 40, у “ВИА-Гры” — 25 в 35, у “Блестящих” — 15 в 20, у Жанны Фриске — 10 в 15 и т.д. Дуэт “ВарГутин” (Варум + Агутин) готов выступать на “корпоративе” за 25 тысяч евро, но только при условии, что все другие приглашенные артисты им нравятся. Если кто-то вызывает изжогу, то гордое семейство от предложения отказывается. Отечественный же рекорд на этой ниве принадлежит полузабытой ныне певице Татьяне Марковой, восторженный поклонник которой из числа нефтяных баронов предложил даме без торга 300 тысяч долларов, и она, как можно догадаться, согласилась не глядя. Максим Галкин в прошлый Новый год в Алма-Ате “срубил” 200 тысяч зеленых, а Филипп Киркоров при своей обычной “предновогодней” ставке от 40 до 60 тысяч нарушил собственное правило не работать в праздничную ночь и отпел в прошлый Новый год “заказник” за 150 тысяч. В этом году все артисты резко перешли в своих расчетах на евро. “МК” ознакомился с прейскурантом на нашем поп-рок-рынке. Местами рыдала, местами хохотала. Теперь — черед наших читателей. Впрочем, рыдала и вся тусовка. Из-за трагической аварии в Ницце сорвалась помпезная новогодняя вечеринка, которую Сулейман Керимов планировал устроить в Москве, пригласив туда гламурных Pussycat Dolls и целый взвод отечественных звезд за хорошие деньги. Одна из его бывших фавориток Наталья Ветлицкая тем временем потрясла промоутеров новогодних вечеринок, когда запросила у одного банка за полчаса своего выступления 70 тысяч евро. В банке сильно удивились, спросив, откуда, собственно, мадам едет. “С Карамышевской набережной”, — был ответ. “А вы знаете, что это в принципе на 10 тысяч выше гонорара Глории Гейнор, в который входит перелет бизнес-классом западной авиакомпанией, проживание в пятизвездном отеле и все прочие накладные расходы?” — спросили у менеджмента певицы. “Мы очень рады за Глорию Гейнор, — ответили в менеджменте, — но у нас позиция простая: не нравится — не ешьте”. Так и не съели Наталью Ветлицкую за 70 тысяч. Хотя, говорят, иные позванивают и, бывает, даже соглашаются… Впрочем, к услугам тех, кто ищет в новогодние праздники досуг экономического уровня, но с международным лоском — целая бригада западных артистов из числа так называемых “сбитых летчиков”, которые на Западе давно нигде не работают, а здесь разлетаются, как горячие пирожки в стужу. За 15—20 тысяч евро (что, например, гораздо дешевле, чем “ВИА-Гра”) они удовлетворят самые широкие музыкальные вкусы. На весь декабрь эти “фирмачи” заселяются в Москву, откуда разлетаются по всем уголкам необъятной Руси и ее бывшим колониям. Брайан Ферри, Натали Имбруглия, три состава Boney M, три состава группы “Арабески”, Сандра, Си Си Кетч (которая просто сняла здесь квартиру, ибо в Москве проводит гораздо больше времени, чем у себя в Германии), Доктор Албан (заказан в новогоднюю ночь уже в четырех местах), In-Grid, которая продается вообще за три копейки и сама везде звонит с просьбой взять куда-нибудь. Определились и предновогодние расценки в категории “А”. Валерий Меладзе стоит 35 тысяч евро (при условии свободного времени, так как некоторые даты у артиста расписаны буквально по минутам). Валерия тоже “выросла” до 35 тысяч, Кристина Орбакайте — 30. Певица Глюкоза, несмотря на прогрессирующую беременность, до сих пор ждет выгодных предложений — хочет продаться в другой город тысяч за 100 или дать в Москве несколько сетов по 30. Пока выбирает. Ясно, что девушка ценит себя высоко. Дима Билан тоже берет по 30, но его продюсер Яна Рудковская утверждает, что поступило некое предложение на полмиллиона, но они пока почему-то “еще думают”. Высшая лига состоит из Софии Ротару, Валерия Леонтьева, Филиппа Киркорова — от 45 тысяч в предновогодние дни. Что касается собственно новогодней ночи, то они фактически выставили себя на аукцион и ждут самых выгодных предложений, которые скорее всего еще поступят. Алла Пугачева пребывает пока в раздумьях и вообще не знает, чего и за сколько захочет в Новый год. При этом надо понимать, что цены для корпоративных вечеринок значительно выше обычных клубных заказов. Хотя, если окучить сразу много клубов и казино, то можно оказаться в не меньшем шоколаде, чем после жирного “корпоратива”. Именно поэтому группа “Мираж”, например, арендует на Новый год… карету “скорой помощи”! Для того чтобы в новогоднюю ночь можно было проехать по перекрытой Москве без пробок и успеть собрать урожай даже в самых отдаленных дырах. Пока у них запланировано рекордное число выступлений — 10, и заказы продолжают приниматься. В 6 вечера девицы выезжают из дома и возвращаются в 6 утра с полными, надо думать, мешками денег в карете “скорой помощи”. Скромнее аппетиты у группы Hi-Fi, которая по десяточке зарядила 4 концерта. Чуть проворнее Лада Дэнс — в новогоднюю ночь по той же десятке (тысяч евро) она продала уже пять концертов и горит желанием продать шестой. Образцово-показательно работает поп-конвейер у продюсера и композитора Игоря Матвиенко, который не только не дает простаивать без дела “Любэ” и всему своему “фабричному выводку” (“Фабрика”, “Корни”, Дайнеко и пр.), продавая их от 10 до 15 тысяч евро, но умудряется “впаривать” за те же 15 тысяч группу “Город 312”, в багаже которой всего два хита и больше ничего. Прямо Карабас-Барабас… Группа “Чи-Ли”, впрочем, у которой и того меньше — всего один хит, — запрашивает, не моргнув глазом, 10 тысяч евро и при этом успешно себя продает на корпоративные вечерники и вполовину дешевле (за 5 тысяч) в клубы. Безусловным хитом московской новогодней ночи и вечным укором всему нашему поп-бомонду во главе с t.A.T.u станет выступление Джорджа Майкла за 5 миллионов долларов на вечеринке крупной промышленной корпорации. Обычный его гонорар — 1,5 миллиона за полноценный стадионный гиг. Это — рекордный гонорар за всю историю здешнего шоу-бизнеса, о котором не мечтали даже побывавшие здесь Дженнифер Лопез, Кайли Миноуг, Эминем, Сара Брайтман, Рики Мартин, даже Мадонна с Майклом Джексоном. Джорджика здесь захотели на новогоднюю ночь неожиданно, вопрос решали срочно, и, как считают инсайдеры, он объявил такие деньги специально, чтобы никуда не ехать. А наши толстосумы — возьми да согласись с ехидным хохотком: “Пять лимонов? Говно вопрос!” А для Ветлицкой, понимаешь, 70 штук пожалели. Страшное жлобство…