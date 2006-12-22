Куда уходят погасшие звезды 80-х и 90-х?

Карьера певицы Азизы оборвалась резко - в день убийства Талькова. По распространенной версии, певец погиб в драке, которая завязалась за кулисами концерта из-за очередности выхода на сцену с Азизой.

- В те дни я поняла, что значит выражение "земля уходит из-под ног", - вспоминает сегодня 42-летняя Азиза Мухамедова. - Это была просто драка. Она окончилась трагически. Говорят, из-за меня. Но здесь сыграла роль идиотская мужская привычка: наломать дров на пустом месте.

После случившегося директор Азизы отказался с ней работать: неперспективная. И музыкальная тусовка отвернулась от молодой и талантливой певицы.

- Все произошло одновременно: история с Игорем Тальковым, изменения в стране и в моей личной жизни, - резюмирует Азиза. - Но из испытаний я вышла закаленной. Я была неопытной молодой певицей. Сейчас я сильная женщина. И считаю себя состоявшимся музыкантом.

Было время - Азиза в угоду публике стала петь шансон. "Меня спрашивали: а можете ли вы спеть песню из репертуара Кати Огонек?" Сегодня певица отказалась от шансона: "Все-таки это не мое".

Азиза живет в Москве в съемной квартире. Дает уроки музыки детям и гастролирует по странам СНГ. "Я не могу похвастаться, что всегда собираю полные залы. Но свой зритель у меня есть", - говорит она. На телеэкране Азизу не видно уже лет десять - "слишком дорого, самой не потянуть". Вышел новый альбом певицы - в модном нынче стиле этнопоп. Но опять же по финансовым причинам мы едва ли услышим его из радиодинамиков.

Из многих "бывших" Александр Серов, пожалуй, самый успешный (во всяком случае, сам он в этом убежден).

- Вернулся с гастролей из Питера, - рассказал нам автор "Мадонны". - Зал на 3500 - полон! В Таллине тоже аншлаг - 3700 зрителей.

15 лет назад Серова называли русским Томом Джонсом. Сейчас об этом не вспоминают. Причина, по мнению певца, в невнимании со стороны телевизионщиков.

- Пытаюсь добиться, чтобы мой концерт в Кремле (тоже аншлаговый) показали по центральному каналу, - делится наболевшим Александр. - Но русский певец - заслуженный артист с традиционной сексуальной ориентацией сегодня в своей стране телевидению не нужен. У них там крутятся "бабки", "дедки", один и тот же набор людей для новогодних огоньков и песен о главном... Все ориентировано на молодежь. А нас списывают со счетов. Но в целом я не считаю, что меня преследуют неудачи. Неудачи - это когда ты приезжаешь на гастроли, а тебя встречает пустой зал. У меня такой проблемы нет.

Возможно, причина тающей популярности Серова - в отсутствии у него сильного продюсера и устойчивых слухах о том, что певец якобы злоупотребляет спиртным.

- Да я не пью! - горячится Серов. - Ну бокал шампанского в Новый год. Видимо, кому-то выгодно, чтобы я оставался в тени.

В конце 80-х Михаил Муромов был на пике популярности. "Яблоки на снегу", "Ариадна", "Странная женщина" вызвали повальное сумасшествие: на концертах аншлаги, кассеты расходились огромными тиражами. Спортивного вида мачо с характером эпикурейца купался в обожании тысяч поклонниц от Калининграда до Сахалина.

Сегодня Муромов - человек в несвежих трениках и с изрядно помятым от алкоголя лицом. Пьет он, говорят, по-черному, похоже, и сейчас под хмельком. На стенах его крохотной московской однушки - портреты себя любимого лучших времен. Синтезатор, гитара, пианино - на почетных местах.

- Играю, пою, - устало вздыхает Михаил, - одиннадцатый диск записал. Парню какому-то с Украины продал права на песню "Флюгер". "Яблоки на снегу" тоже поют. Два концерта в Астане дал...

Несмотря на явные признаки упадка, певец с какой-то отчаянностью убеждает "Труд", что народная любовь к нему не утихает.

- Здесь мне женщины послания оставляют, - демонстрирует Муромов пустую стену в подъезде. И добавляет: - Приходится каждый раз закрашивать... Достали поклонницы. Не знаю, куда от них деваться. Приходит одна и прямо говорит: "Я пришла отдаваться". И сразу в ванную... Всего у меня было больше семи тысяч женщин. Всех не помню. Так, кое-какие лица и имена. Детей пятеро - те, которых я признал. А уж сколько их всего по стране - даже я не знаю...

Муромову - 50 с хвостиком. От спортивной фигуры не осталось и следа. В прошлой жизни он занимался боксом и плаванием, играл на виолончели и гитаре, пел в ресторанах. Окончил Московский технологический институт. Даже писал диссертацию. Но оказался на эстраде, и понеслось: гастроли, выпивка, поклонницы...

Сейчас звезда вызывает скорее жалость, чем восхищение. "Мы иногда приглашаем его на концерты. Но весьма осторожно, - рассказали "Труду" в продюсерской компании, организующей частные вечеринки с участием звезд. - Сами знаете, он сейчас плохо выглядит..."

Крис Кельми давно забыл о больших залах. Иногда выступает в ночных клубах. По словам его администратора, пригласить Криса на частную вечеринку стоит от $1,5 тысячи. За эту сумму Кельми исполнит незабвенный хит "Замыкая круг" и несколько новинок.

Аркадий Укупник сейчас сам не поет. И не пишет музыку для эстрады. Сосредоточился на темах для кинофильмов. Его мелодии звучат в нашумевшей картине "Сволочи". Скоро музыку Укупника можно будет услышать в комедии "Любовь-морковь".

Игорь Саруханов - модельер-дизайнер. На недавней Неделе моды в Москве экс-певец представил дебютную коллекцию "Платье". Игорь сам придумал и эскизы для тканей, и фасоны. "Когда женщина одета в стиле темный низ-светлый верх, это скучно, - объяснил Игорь "Труду". - Потому моя коллекция выдержана в ярких тонах и очень женственная".

Песен от Натальи Штурм не слышно давно. Зато в свет вышел ее роман "Любовь цвета крови". До этого экс-одноклассница Романа Абрамовича издала несколько рассказов.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА Елена Дунаевская, арт-директор московского ночного клуба:

- Цены на певцов с хитами образца 1980 годов - понятие относительное. Что бы при этом они сами про себя не рассказывали. Мы никаких подобных "подбитых летчиков" или малоузнаваемый "молодняк" на выступление не приглашаем. Народ на них не придет. И все разговоры об их якобы высоких гонорарах - лукавство и набивание себе цены. Высокие гонорары могут быть только у тех, кто сегодня постоянно на телеэкране.

