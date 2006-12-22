«Я люблю тебя в любом весе!» - говорил любимый мужчина Руслане Писанке. А потом решил, что она …толстая

А защищать свою точку зрения от критики «мужсовета» пришлось двум отважным гостьям. На смелый эксперимент согласились актриса Ирма Витовская, звезда телесериала «Леся + Рома», и телеведущая Руслана Писанка. А места, предназначенные для женсовета, заняли Борис Барский, dj Паша, Максим Нелипа и Антон Мухарский . Все они уже успели испытать, каково это – быть «одним в поле». Впрочем, с Ирмой Витовской у мужсовета особых разногласий не возникло. На главный вопрос программы: «Кто сегодня охотится на мамонтов?» все участники ток-шоу ответили примерно одинаково: «Желательно, чтобы главным добытчиком был мужчина». С этой мыслью не стала спорить даже ведущая шоу Маша Ефросинина. Так что первая часть новогоднего выпуска прошла в полной гармонии и единодушии полов. А вот в разговоре с Русланой Пысанкой мужчинам пришлось «попотеть» и призвать на подмогу всю свою галантность. «Почему мужчины боятся женщин?» - такой была тема спора между «мужсоветом» и Русей. Руслана, как оказалось, обижена на мужчин за то, что слова у них порой расходятся с делом. Звезда рассказала, как когда-то любимый человек отговорил ее от утренних тренировок в спортзале, убедив, что он будет ценить ее в любом виде. А когда Руслана стала поправляться, начал высказывать недовольство. Мужсовет в накладе не остался, припомнив милым дамам даже… их любовь к брюкам. «Почему вы перестали носить юбки? – воззвал мужсовет к присутствующим в зале дамам. – Мы же воспринимаем вас по-другому, если вы выглядите женственно!». Впрочем, словесная битва завершилась вполне мирно. В том числе и потому, что хитрые мужчины в самые «горячие» моменты переходили на шутливый тон. И воинственно настроенные дамы тут же теряли запал. Ну, как можно сердиться на «взрослых мальчишек», которые хором распевают: «Женское счастье, был бы милый рядом… Рядом! Рядом!!!». «Мы то «давили» на героинь, то признавали, что без женщин никак не можем», - после записи программы раскрыл хитрый план «обезоруживания противника» dj Паша. И «мужсовет» в полном составе отправился галантно целовать ручки ведущей и гостьям ток-шоу.