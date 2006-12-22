Звезда «Бальзаковского возраста» приехала в Киев с молодым любовником

22 декабря 2006, 15:22

Жанна Эппле, сыгравшая инфантильную Юльку в популярном российском сериале «Бальзаковский возраст, или все мужики – сво…», приехала в Киев на съемки нового сериала «Ангел хранитель» (совместный проект «Киевтелефильма» и «Стар Медиа»)

Актриса выглядит гораздо моложе своего биологического возраста. Жанна абсолютно не стесняется говорить, сколько ей на самом деле лет. «В свои 42, - последовала многозначительная пауза, давшая возможность окружающим выразить восхищение внешним видом актрисы, - у меня уже более тридцати ролей, и останавливаться на этом я не собираюсь». Тем не менее, несмотря на впечатляющий послужной список, популярность к актрисе пришла совсем недавно благодаря сериалу «Бальзаковский возраст». И то удача могла пролететь мимо, помахав Жанне на прощание ручкой… Дело в том, что в компанию знаменитых Лады Денс, Алики Смеховой и Юлии Меньшовой Эппле попала случайно: ей довелось пройти многотысячный кастинг. (В то время, как ее коллег по сериалу пригласили в качестве звезд). Правда, как только наладилась актерская жизнь, в личной появились проблемы – развод со вторым мужем кинооператором Ильей Фрезом. Хотя и это Жанна сумела использовать себе во благо: появился удачный проект «Клуб бывших жен», в котором Эппле стала постоянной ведущей. Долго горевать по поводу развода с мужем актрисе не пришлось, уже буквально через год у нее завязался роман с издателем Дмитрием Боченковым. Как рассказывает Жанна, с Дмитрием они познакомились в самолете, причем будущий возлюбленный не имел ни малейшего понятия, кто такая Жанна Эппле. Вот и в столице Украины во время съемок в новом сериале, Жанна решила совместить полезное с приятным, и на выдавшиеся пару дней выходных пригласила своего возлюбленного. Находясь в Киеве уже неделю, актриса так и не нашла времени прогуляться по городу. «Хочется насладиться городом с близким человеком, разделить только с ним приятные моменты», - призналась актриса. Мысль о предстоящих приятных моментах не покидала Жанну в течение всего дня. В перерывах между съемками Эппле все хлопотала об апартаментах для Дмитрия. «А вы не могли бы подобрать для нас более тихое место? – просила администраторов Жанна. – Я уже все свои вещи собрала и в любой момент готова освободить номер. В нем, конечно, красиво и уютно, но только лифт работает с таким грохотом, что просто невозможно не обращать на это внимание. Думаю, нам подошла бы небольшая частная гостиница или уютная квартирка. Если это будет стоить дороже, чем выделенная бюджетом сумма, я готова доплатить». Внимательно выслушав все пожелания, организаторы пообещали устроить все в лучшем виде. (Судя по всему, прогулки вдвоем по городу в планы Жанны все-таки не входят). Но даже эти обещания не смогли полностью вернуть внимание Жанны Эппле на съемочную площадку. В почти трехсот серийном «мыле» актрисе досталась роль молодой москвички, которая нагрянула в приморский городок помогать своему возлюбленному решать проблемы с его рестораном. «Моя героиня лет на десять меня младше, настоящая хиппушка, мне она очень нравится», - единственное, что смогла рассказать о своей роли Жанна. Эппле, конечно же, выполняла все, что от нее требовалось, но каждую свободную минутку мысленно улетала далеко за пределы съемочного павильона. (Наверное, к любимому Дмитрию). Как выяснилось, в Киеве Жанна уже не первый раз. Возможность ознакомиться с достопримечательностями столицы Украины у актрисы была два года назад в дни Оранжевой революции. В то время здесь снимали российский сериал, в котором играла Эппле. «Хотя времени свободного у нас было очень мало, но погулять по Майдану и Крещатику нам все-таки удалось. Меня очень поразила праздничная атмосфера революции. Все такие веселые, общительные и оранжевые! Думаю, для людей неважно, что послужило причиной для такого состояния, главным был сам праздник. От Киева у меня осталось очень приятное впечатление: мощенные брусчаткой улицы, подсветка – настоящий европейский город!».

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