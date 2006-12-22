Наталья Могилевская, «ОЭ», «ВВ» и «Грин Грей» отныне не вписываются в концепцию музыкального телеканала «М1»

Но как выяснилось в ходе пресс-конференции топ менеджеров телеканала, под «Будут все» имелось в виду не наличие всех любимых украинских звезд на сцене, а радость публики, по поводу такого грандиозного пятичасового концерта. Ответ главы правления канала «М1» Александра Асаулюка на вопрос журналистов о том, почему на итоговом концерте не выступят такие монстры украинской сцены как «Океан Эльзы», «ВВ», «Грин Грей», Наталья Могилевская привел вопрошающих в легкое недоумение. «Мы, конечно, могли выполнить все условия райдеров этих артистов, но наш канал ориентируется на интересы наших зрителей. А аудитория у нас молодая, поэтому и интересуется новыми модными именами в сфере шоу-бизнеса. А перечисленные вами артисты – не вписываются в эту концепцию». Исходя из логики организаторов концерта, в очередной раз напомнивших, что чуть ли не основной задачей канала является открытие новых имен в шоу-бизнесе, получается, что, например, Ани Лорак, Александр Пономарев и Ирина Билык (их на концерт пригласили) настолько же начинающие и новые артисты, как Мика Ньютон, Milk Bros и Иванна Мелай, и своей «молодостью» и «свежестью» вызывают неподдельный к ним интерес. А собирающие стадионы «ОЭ» - отныне не формат, и никакого волнения их творчество среди аудитории «М1» не вызывает, поэтому и на грандиозном празднике их не услышат.