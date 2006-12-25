Основной инстинкт ушел в запас

Количество сериалов по романам известной российской детективщицы уже может поспорить с количеством ее опубликованных произведений, но, кажется, никто на это не сетует: книги все также расходятся огромными тиражами, а их экранизации продолжают пользоваться большой популярностью у телеаудитории. Исполнителю главной роли детектива «Запасной инстинкт» Максиму Аверину несколько раз предлагали сыграть в фильме по сценарию Устиновой, но каждый раз ему что-то мешало – то сроки не совпадали, то актера что-то не устраивало. Но на этот раз все сразу сложилось. «Здесь есть история, помимо самого детектива, - поясняет Максим, - Мы не просто ищем убийцу, а ищем себя. Любой мужчина держит внутреннюю оборону. Но внезапно кто-то внедряется в твой мир со стороны и нарушает весь жизненный ритм, который налажен, сконструирован твоими руками. Но насколько хорошо ты знаешь людей из своего окружения? Можешь ли доверять им, а они – тебе? У Троепольского, кстати, очень сильно преобладают недостатки. Он бывает жесток, требователен. Всегда четко отделяет работу от личных отношений. В любой момент может быть весьма жестким с любимой женщиной, которая работает рядом с ним». Заинтересовавшая актера история начинается вполне буднично: живет себе удачный, беспечный владелец крупной дизайнерской компьютерной фирмы Арсений Троепольский. Он обожает свою работу и ничего не замечает вокруг – ни женщину, которая его любит, ни друзей, которые могут оказаться вовсе и не друзьями. Но вдруг убивают его друга, зама и гения веб-дизайна Федора Грекова… Арсений оказывается за решеткой по подозрению в убийстве и впервые за последнее время вдруг начинает смотреть по сторонам и замечать, что люди, оказывается, врут. Что «друзья», когда приходит беда, открываются в новом качестве… Отказавшись в свое время от участия в ситкоме «Моя прекрасная няня», питерская актриса Анна Банщикова согласилась на главную женскую роль в «Запасном инстинкте». «Я люблю интересные, непохожие работы, — сказала она в интервью, - люблю делать то, чего раньше мне делать не приходилось. А такой лирической роли сотрудницы дизайнерской фирмы, ищущей любви и самоотверженно расследующей преступление, чтобы спасти любимого, пока не было. Тем более что подобная история не может не закончиться хеппи-эндом». Именно с ее героиней Полиной Светловой босс фирмы порой обходится жестоко и по-хамски. А ведь сама актриса в настоящей жизни к такому обхождения не привыкла. Мужчины всегда относились к ней очень трепетно, не исключая и бывшего супруга Максима Леонидова. «Знаете, я вообще в жизни избалована любовью, - говорит она. - Все началось с семьи, где меня обожали, и в дальнейшем меня не коснулись, к счастью, какие-то ужасные любовные страдания. Мужчины всегда очень красиво за мной ухаживали, совершали ради меня всякие безумства…»