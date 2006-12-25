Виталий Козловский танцевал с полуголым балетом, а Руслана Писанка развлекала народ со своим «учителем танцев»

На входе сам губернатор угощал высоких гостей глинтвейном и приглашал к праздничному столу. Сначала приглашенные чувствовали себя несколько скованно, а потом глинтвейн начал действовать, и веселье мгновенно набрало оборотов. Развлекать гостей губернатор пригласил артистов аж из Киева, которые прилетели специально заказанным самолетом. Элиту веселили Руслана Писанка со своим «учителем танцев», которые в тот вечер не только танцевали, но и подрабатывали ведущими. С почти голым балетом выступил Виталий Козловский, оперные арии пела Валентина Степовая, а компанию «танцовщице»Писанке составила Алена Шоптенко с молодым человеком приятной наружности. Гвоздем праздника стал Илья Ноябрев, которого пригласили для проведения благотворительного аукциона. В ожидании своего «звездного момента» он чинно прохаживался за кулисами, где не пропускал возможности пощупать артисток. В этот вечер размахивая молотком, он продал картины николаевских художников, боксерские перчатки братьев Кличко, елочную игрушку от экс-министра Луценко, книжки жены Президента Катерины Ющенко и 100 сказок от самого главы государства. Собранные деньги пойдут на лечение двух детей, обгоревших и покалеченных в автомобильной аварии, от которых отказались родители. После того, как кошельки гостей немного похудели, артисты отработали, а угощение и выпивка употреблены по назначению, веселье пошло на убыль. Аристов отвезли перекусить в ресторан на берег Ингула, где для них отдельную развлекательную программу подготовил сам мэр Николаева Владимир Чайка. Он исполнил свою любимую песню и еще мог бы петь до утра, но гостям пора было улетать в Киев. В самолете Илья Ноябрев нежно целовался с какой-то блондинкой, из чего пассажиры сделали вывод, что народный «гусак» этой ночью будет еще ого-го.