Пугачева рожает в Киеве (ФОТО)

25 декабря 2006, 15:36

В преддверии Нового года Алла Пугачева на четыре дня осела в Киеве, чтобы снять клип на песню Игоря Крутого «Приглашаю на закат». Хотя по большому счету эту работу Примадонны можно назвать итоговой, она доверила ее осуществить довольно молодому, правда, уже очень известному украинскому режиссеру Алану Бадоеву.

Согласно их совместному замыслу, видео будет автобиографическим и покажет важные этапы жизни Пугачевой. Как уже писал STARS, клип Алла Борисовна решила посвятить своей дочери Кристине. Орбакайте вместе с мамой играют в клипе самих себя. Впрочем, роль Кристины еще исполнят несколько актрис. (Например, 15-летнюю Орбакайте сыграет исполнительница главной роли в фильме «ОранжЛав» Ольга Макеева, которая, к слову, снималась также в клипах групп «Океан Эльзы и «Авиатор»). Чтобы оговорить все детали предстоящих съемок, Бадоев вместе со стилистом Ольгой Навроцкой ездили к Пугачевой на аудиенцию в Москву. А Орбакайте узнала обо всем, что ей придется сыграть, непосредственно уже на съемочной площадке. Режиссер подготовил четыре сценария, из которых Примадонна смогла выбрать наиболее удачный. «Это ее собственная история, которую она рассказала мне. А я как режиссер уже изложил ее для зрителя. Мы постараемся точно воссоздать эмоции и чувства эпохи Пугачевой. Я пересмотрел все ее клипы, чтобы не повторяться. В пять минут уложим очень много моментов из жизни Аллы Борисовны. Ничего скандального в клипе не будет, разве что откровения, в которых она признается, что не была идеальной матерью. Не каждая женщина отважится в этом признаться», - рассказывает Алан Бадоев. Подбирая наряды для клипа, Алла Борисовна попросила у стилиста Ольги Навроцкой сделать ее любимые и знаменитые балахоны. Единственное требование: все должно быть из натуральных тканей. Еще Навроцкая специально смастерила для Пугачевой красивую повязка на голову, украшенную лентами и перьями. Поскольку режиссер решил сделать видеоролик в виде ретроспективы всей жизни Пугачевой, в клипе будут эпизоды из закулисья, старая московская квартира советских времен с елкой, которую мама и дочь не смогли нарядить вместе, и даже сцена появления Кристины на свет в роддоме. (Творческая группа отправится в один из столичных роддомов снимать реальную сцену родов). Знаковой деталью в клипе станет алая пятиконечная звезда, которой обычно украшают новогоднюю елку. По словам режиссера, она символизирует советский период жизни обеих артисток. В первый день снимали сцены с участием Кристины и Аллы Борисовны. Первый эпизод – у зеркала. По замыслу режиссера, Алла Борисовна смотрит в него и видит отражение своей дочери. Для этого мать и дочь усадили за гримерные столики, которые объединяла общая зеркальная рама, друг напротив друга. «Это тот диалог, который не происходит в жизни из-за постоянных гастролей. Поэтому мои героини общаются как бы мысленно, видя в зеркале похожие черты», – поясняет режиссер. Первый съемочный день совпал с празднованием католического Рождества. Поэтому муж Кристины Михаил Земцов, приехавший с ней в Киев, принес прямо на площадку два огромных букета роз – для супруги, и для тещи. Алла Борисовна первой закончила работу на площадке и сразу отправилась в одно из столичных казино играть в автоматы. Позже вся семья собралась в одном из столичных ресторанов, чтобы отметить католическое Рождество (Кристина – католичка).

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