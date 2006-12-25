Федор Бондарчук зажарил Киев

На днях в одном из столичных кинотеатров состоялась презентация нового фильма Резо Гигинеишвили и Федора Бондарчука – «Жара». На презентации было, действительно, жарко. Еще бы – актерская команда из «9 роты» (Алексей Чадов, Артур Смольянинов, Константин Крюков, Ирина Рахманова), Федор Бондарчук в роли продюсера, оператор Макс Осадчий, только режиссер другой – 24-летний Резо Гигиенишвили, да и тот работал вторым режиссером в «9 роте». Перед премьерой все актеры уселись в президиуме и с удовольствием поделились впечатлениями о процессе съемок. Как рассказал молодой режиссер Резо Гигенеишвили , съемки длились три месяца, начали снимать 22 июня и закончили в начале сентября. Бюджет картины составил 1миллион 800 тысяч долларов, плюс 3 700 потратили на рекламу. Бондарчук очень переживает, как фильм воспримет украинский зритель, ведь он о Москве и московской жизни. Кстати, в отличие от Москвы, где на презентацию «Жары» набилось столько звездного и незвездного народа, что было сложно протолкнуться, киевский кинозал пустовал. Новогоднего позитива от Бондарчука по-настоящему захотелось только журналистом. И то, они послушно отсидели пресс-конференцию, совсем забыв о самой картине. «Жара» - это летняя комедия о летней Москве. История молодых людей, влюбленных в свой город, напоминает атмосферу классических фильмов Георгия Данелия и Марлена Хуциева – «Я шагаю по Москве». После просмотра фильма остается легкое и теплое настроение. Ведь не смотря на то, что кино о современных героях, чужом городе, главные ценности звучащие в нем – человечность и любовь, остаются неизменными…