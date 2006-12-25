«ТНМК»: «Кого-то преследует злой рок, а кого-то - злая попса»

На нашу встречу фронмены группы «ТНМК» пришли поочередно. Причем Фоззи с дочкой. Девочка лет семи-восьми вела себя на удивление спокойно. За час, пока длилась беседа, она ни разу не привлекла к себе нашего внимания. Поводом для нашего интервью послужило два важных события, которые недавно произошли в жизни группы «ТНМК» – коллективу исполнилось 10 лет, и ребята получили «Золотой диск» за альбом «Сила».

- Ребята, как думаете, вас знает много народу в Украине?



Фагот: Нет, конечно. Запросто можно высчитать, отталкиваясь от «Золотого диска». Наш последний альбом за 11 месяцев купило 55 тысяч человек. Можно смело эту цифру умножать на 10.



Фоззи: Получится больше миллиона, если к этому прибавить аудиторию, пользующуюся услугами аудио-пиратов...



- Кстати, вы когда-нибудь серьезно задумывались, кто верховодит в пиратском бизнесе?



Фоззи: Задумывались, у нас даже есть коллекция пиратских дисков.



Фагот: Достаточно понять, что государство акцизными марками «обклеивает» исключительно суперприбыльные статьи доходов, а ими являются – алкоголь, сигареты и аудио-видео продукция. Государство взяло это все под свое крыло и предполагается, что контроль должен быть очень строгим. Но пираты существуют все равно. Кто их «крышует»? Скорее всего, какие-то государственные чиновники, которые тупо получают с этого очень большие доходы. Конечно же, такие люди будут всячески препятствовать борьбе с пиратством. Кто они? Я думаю, что в СБУ знают их поименно, но тогда получается, что и там кто-то на «откате» сидит.



- «ТНМК» исполнилось 10 лет. У кого-нибудь из вас никогда не возникало желание послать все к коту под хвост?



Фагот: Было такое желание… Тут все просто. Когда человек чего-то создает, он - априори – амбициозная личность. Он уверен: все, что из него выходит – важно, цельно, гениально. А теперь представь, в нашей группе таких семеро. Порой у нас амбиция натыкается на амбицию. Не могу сказать, что часто, но происходят очень серьезные стычки. Один участник считает, что он прав, а его оппонент - наоборот. И вот тут человеку, который должен ситуацию такую разрулить, надо правильно все сделать, чтобы и волки были сыты, и овцы целы.



- Тогда кто в вашей команда «рулевой»?



Фагот: Периодически в этой роли бывает каждый.



- А нет ли у вас уверенности, что каждый из вас может себе позволить выкидывать любые коленца, фыркать, устраивать истерики и при этом оставаться уверенным, что никуда вы не денетесь друг от друга?



Фагот: Ну, чего же? Вот Диля же ушел...



- Но он же ушел, можно сказать, тихо.



Фагот: Да мы не устраивали битья горшков. Но сам факт... До какого-то момента все было нормально. Мне кажется, до конца уверенным ни в чем нельзя быть.



- То есть вы не уверенны друг в друге?



Фагот: Да вроде как и уверены... Ты же понимаешь, человек может предполагать, а Бог располагает. Вот Фоз периодически говорит, что он будет играть в этой группе до конца своих дней...



Фоззи: Да, вечно! Я так планирую.



Фагот: Видишь, это он так планирует, а что там ему Бог напланировал, никто не знает.



- Диля от вас ушел уже, наверное, года три назад...



Фоззи: Два года и три месяца!



- Я так понял, вы следите за творчеством коллеги.



Фагот: Конечно. Есть песни, которые мне очень нравятся. У нас вполне нормальные отношения. Это подтверждает куча наших акций, на которых он всегда присутствует и учасивуеи. И на домашних мероприятиях тоже – недавно у нашего басиста была свадьба, потом день рождения – Диля везде с нами был.



- Как думаете, он не жалеет о том, что ушел?



Фоззи: Бывают, наверное, моменты, когда жалеет.



Фагот: Точно так же как и мы иногда желаем, что его нет в группе. В студии видим, что вот тут, в песне, прикольно бы его голос лег.



- Что для вас дружба в таком случае?



Фоззи: Дружба – это, прежде всего ощущение локтя. Сейчас мы уже подзабыли те ощущения, когда только приехали из Харькова и жили все вместе в одной квартире. Были во многом зависимы друг от друга. Сейчас уже мы стали более самостоятельными – свои семьи, отдельные квартиры. Но для меня самое лучшее ощущение, что может быть в жизни – это момент выезда всей группы на гастроли. Когда все собираются, сумки грузят... С шутками и приколами. Тут же у меня появляется ощущение, что я являюсь частью команды, которая едет чего-то доказывать – не друг другу – а вместе кому-то.



Фагот: Для меня понятие «друг» - очень глубокое. В первую очередь, это человек, которому ты можешь рассказать все, что угодно и не будешь волноваться, что выйдет за какие-то рамки и куда-то просочится. Такому человеку можно излить любое сомнение и чувство. А понятие «дружба» в коллективе другое – здесь тебе помогут и придут на помощь, и не надо взамен открывать душу.



- В шоу-бизнесе четко разделяется рок- и поп-культура?



Фоззи: Не так четко, как в России. Там и не ясно, кто больше денег зарабатывает.



Фагот: Ну, попса точно больше зарабатывает. Как не крути.



Фоззи: Не думаю, что Шнуров Сергей зарабатывает меньше Киркорова. Хотя может быть, он и вкладывает меньше.



Фагот: Нет, Шнуров офигенно зарабатывает, но Киркоров в раз 10 больше. 100%. Но при этом каждый идет своей дорогой. И я уверен, что Шнурову гораздо комфортней жить, чем Киркорову.



- Попса - это понты?



Фагот: Там само построение бизнеса такое. Главное – красиво преподать, пафосно прописать историю. Это первые пункты поп-проектов. Что внутри и в чем суть – это уже вроде как менее важно. Понты всегда играли важную роль, поэтому они и первые в этом перечне. Хороший понт дороже денег!



- Вам приходилось когда-нибудь играть в попсу?



Фагот: Смотри, записали мы дуэт с Софией Ротару. Спели песню «Червона рута». Или как-то позвонил Костя Меладзе и говорит: «У меня есть идея сделать совместный проект с «ВИА ГРОЙ». С точки зрения человека стороннего мы играем в попсу на «голубых огоньках». Но с нашей точки зрения мы подтягиваем какую-то часть населения к нашей культуре. Мы хотим сказать, что есть другая мощная культура и музыка, а не только та, что показывают на ТВ в передаче...



Фоззи: …«Плохие песни».



Фагот: Да, «Плохие песни» (смеется).



- А не боитесь навредить себе? Ведь многие увидели вас впервые именно в клипе с «ВИА ГРОЙ» и тут же причислили в стан попсы...



Фагот: Ультрас так и сделали, но тех., что подтянулись – больше. Мы в любом случае, конечно, рискуем, а по другому-то и не интересно жить.



- Вы, наверное, хотели поэкспериментировать?



Фагот: Конечно, а кто бы отказался спеть с Софией Ротару еще один, пусть 258-й вариант песни «Червона рута»?! Никто не ожидал, что эта песня может так зазвучать. Но Софию Михайловну нельзя причислять к попсе, она стоит намного выше всего этого.



- Ну, как говорится, кого-то преследует злой рок, а кого-то - злая попса…



Фоззи: А еще говорят, что рок против наркотиков, а реп - против ветра…



Фагот: Ага, а пчелы против меда...



- Ребята, а правда ли что где-то есть «звездная болезнь»?



Фагот: Фиг его знает, мне кажется, тебе виднее. Ведь человек, у которого звезда во лбу, не замечает этого. Ему кажется, что он абсолютно нормальный. А вот как раз только нормальные люди и могут сказать: «У, жлоб, смотрите, зазвездился!»



Фоззи: Органика.



Фагот: Да, натуральная органика! Я слышал и о себе такие высказывания. Очень удивился. Потом проанализировал и решил, что просто мог забыть и не узнать человека, с которым виделся когда-то мельком. Сейчас я совершенно не обращаю на это внимания. Мы трезво оцениваем ситуацию.



- Раз вы такие трезвые, тогда скажите, какие симптомы «звездной болезни»?



Фоззи: Надменность.



Фагот: Отношение к «людям не из телевизора» как к людям второго сорта.



Фоззи: Некоторым достаточно один раз увидеть себя по телевизору, чтобы сойти с ума и решить, что жизнь удалась, и все срослось.



- А помните, что творилось тогда в ваших головах?



Фагот: Мы это прохавали сразу.



Фоззи: Я помню, как один знакомый, мы его встретили в метро, сказал, что про нас написали в газете «Харьковские губернские ведомости». Мы на первой же станции сошли с поезда, купили газету и очень долго искали упоминание о себе. Нашли только две строчки. Нас там назвали рокабилами. Но этот момент славы остался в памяти.



- Хранишь газетку ту?



Фоззи: Нет, я не собираю вырезки.



- Вот мы говорили о ваших успешных дуэтах, а я припоминаю, как много лет назад на горизонте забрезжил дуэт «ТНМК» с Ниной Матвиенко...



Фоззи: Он не забрезжил, а состоялся. Мы первые спели с Ниной Митрофановной в 2000 году. Но я по пьяни проболтался продюсеру Виталию Климову об этом проекте, и у нас идею успешно украли.



- Можно подробней?



Фоззи: Это было начало года, мы записали с Матвиенко песню «Мила». Выступили с ней на «Таврийских играх». Она была не в формате, эдакий украинский Вуду. Естественно ни одна радиостанцию ее не крутила. Правда, Нина Митрофановнап позвонила Фаготу и спросила разрешения спеть с «Океаном Ельзи». Климов рассудил, что кто первый об этом заорет, тот и прав.



- Интересно, а вы досуг тоже проводите вместе?



Фагот: Бывает выезжаем на природу - Днепр, озера, кругом лес. 120 км от Киева у Фоза живет тетя. Гостеприимнейший человек. Приезжаем несколько раз в год. Помню, однажды к ней приехали компанией в 25 человек.



- Слушайте, а как вы вообще устроились в Киеве?



Фагот: Да нормально. Вон сегодня заходил к Фозу, надо было по делу.



- Вы уже все купили квартиры или живете на съемных?



Фоззи: Не все, не все... Двое еще снимают. Но ребята уже на подходе. А мы все равно квартиры рядом покупали. Через дорогу...



Фагот: Да, на Оболони.



- О личной жизни вы не рассказываете обычно. Зачем тогда вы соглашаетесь и даете интервью?



Фоззи: Мне хочется сказать, что мы не просто исполнители песен, мы – авторы. Мы что-то делаем сами и у нас получается.



Фагот: Копанием в грязном белье легче всего заинтересовать читателя. Это схавают быстрее, чем, если ты будешь говорить о своих творческих идеях. Мы хотим рассказать в интервью что такое «ТНМК».



- Правильно ли я понял, что вы сами считаете, что ваша музыка и творчество недостаточно выразительны. Люди, ваши поклонники, не понимают вас и им надо еще дополнительно что-то разжевывать, объяснять по средствам интервью?



Фагот: Нам хочется одного – чтобы увеличивалась наша аудитория. Ведь что такое интервью для нас? Это рекламная заявка о себе.



- А у вас были, когда-нибудь серьезные конфликты с журналистами?



Фагот: Взять последний момент. После съемки нашего дуэта с Ротару в новогоднем проекте «1+1», в одной столичной газете вышла трогательная фотография: я снимаю с волос Софии Михайловны мишуру, которая сыпется над сценой. Журналист додумался вложить в наши уста выдуманный диалог. Якобы София Михайловна мне говорит «Олежка, ты же знаешь, как теперь о нас будут думать? Будут думать, что мы любовники!» И мой ответ: «Ну, конечно! Почему бы и нет? Представьте, как вырастет мой рейтинг». Журналистка отличилась настолько желтым мозгом!.. Это расстраивает, что люди могут так примитивно думать. Я понимаю, что это сделано для резонанса, но мы подняли бучу, журналистку наказали и думаю, что такого больше не повторится.



- Не жалеете? Может, испортили человеку карьеру...



Фагот: За свои делишки надо отвечать. Назвался груздем – полезай в кузов.



Фоззи: Я, когда вижу, что журналист не приготовился к интервью, ему в лоб всегда говорю об этом: «Вам не стыдно?» Ну не в такой форме, как Киркоров, конечно.

- А как вы относитесь к «киркоровской» форме поведения?



Фоззи: О! Я сейчас расскажу. Мне один знакомый политолог рассказал, что, грубо говоря, в Кремлевском пиар-отделе была создана эта «бомба» для прессы, ее целью было отвлечь внимание общественности от какого-то промаха российской власти. Там в то время были какие-то серьезные проблемы с Путиным.



- Новый год уже не за горами, что хотите увидеть у себя на праздничном столе?



Фоззи: Стойку с микрофонами...



Фагот: Да, и 50 грамм Jameson’a.

