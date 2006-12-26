Мика Ньютон разбила машину и чуть не сгорела (ФОТО)

На данный момент уже записаны 4 песни из будущего альбома, но «оживить картинку» решили именно в композиции «I`m sorry», потому что, по словам Мики Ньютон она наиболее отображает ее характер и ощущение себя в этом мире. Девушка, которая никогда ни за что не извиняется. Почему? Да потому что она привыкла стоять на своем. Ведь если есть две точки зрения, не обязательно одна из них неправильная. Так считает Мика. И без особых угрызений совести разбивает в новом клипе дорогой ягуар, сжигает раритетные винилы и отправляет в нокаут «крутого боксера». «I`m sorry» поет она с издевкой, глядя на все свои шалости. По задумке режиссера (им стал известный в Великобритании Ulf Buddensieck) Мика воплощает сразу несколько образов. Современных, гламурных девушек. Уже здесь у команды «Draw pictures» (снимают клипы для многих знаменитых артистов, в том числе Rammstein и Jamiroquai) возникли трудности. Ведь Мика не приемлет гламурных нарядов и соответствующего поведения. В итоге даже шикарное платье от Valentino, в которое стилист Dave Hawkins одел Мику в одной из сцен, выглядело скорее как сексуальная боксерская форма (с боксерскими перчатками и поверженным соперником за спиной), а не атрибут светской жизни. «Пусть такое носят силиконовые голливудские тетеньки, а я могу лишь посмеяться и сказать, что никогда бы не выкинула такую сумму денег на столь бесполезную, хоть и красивую вещь», - говорила Мика журналистам, которые присутствовали на съемках. Не обошлось во время рабочего процесса и без экстремальных ситуаций. Например, во время съемок одного из эпизодов (певица сидела на диване, а вокруг горели пластинки, мебель и инструменты), Мику сразу предупредили, что она может загореться и успокоили: мы успеем вынести и потушить, не волнуйся. Так она и отыграла несколько часов, боясь, как бы не загорелись волосы или платье. Во время съемок сцены с разбитым автомобилем, Мика лежала на капоте машины в осколках лобового стекла. Отсняли несколько дублей, прежде чем операторы и режиссер поняли, что что-то не так. Мика порезала ногу, но героически снималась дальше. «Мне очень приятно работать с профессионалами такого уровня. Они интересные и талантливые люди. И, что удивительно, очень тонко прочувствовали мое настроение. Небольшие недопонимания были только со стилистом (у меня это уже в норме вещей, меня все хотят подогнать под общие стандарты) но и с ним, в конце концов, мы нашли общий язык. Я довольна процессом съемок, потому и на результат возлагаю большие надежды», - подытожила Мика Ньютон. По материалам официального сайта группы.