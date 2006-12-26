«95-й квартал» рассчитался натурой (ФОТО)

«Мы давно знаем Николая, он всегда нам помогал: то акробатов для программы одолжит, то жонглеров, вот недавно поросенка у него просили. Поэтому и не смогли ему отказать, хотя работы сейчас очень много. Вернулись на днях с гастролей - начались новогодние вечеринки. Так между Джингл Белл и в клипе снимаемся». А вот народный любимец и лидер коллектива Владимир Зеленский, став звездой государственного масштаба, размениваться по мелочам не стал, и в съемках участия не принимал. В то время, как ребята говорят, что только сегодня познакомились с певицей, сама Марина журналистам почему-то сказала, что с «95-м кварталом» знакома давно. Мало того, по ее словам, и сценарий к клипу они разрабатывали дружной компанией. Сюжет будущего видео на песню «Пела, горела…» съемочная группа держит в тайне, чтобы сохранить интригу. Известно только, что Денис, которому досталась главная мужская роль, где-то увидев афишу концерта Марины DIA, сломя голову мчится на ее выступление. По дороге парень попадает в разные забавные ситуации. Например, в одной из городских подворотен, Денис влипает в драку, и на помощь ему приходит милиционер. Роль мента досталась Степану (по этому поводу коллеги чисто по дружбе стебались над Степой весь вечер). Апофеозом всего становится концерт певицы, на котором главный герой встречает всех своих новых знакомых и, благодаря творчеству Марины, понимает, что есть нечто, что способно объединить всех. Вот такая мораль!