Бомба из «ДМБ» решил подзаработать на киднеппинге (ФОТО)

Молодому режиссеру Александру Итыгилову в этом смысле повезло, даже ждать особенно не пришлось. В феврале этого года постановщик начал снимать для канала «1+1» новогоднюю комедию «Давай поиграем!» со Стасом Дужниковым (Бомба из «ДМБ») и Мишей Федоровским в главных ролях. Конечно, до самого Нового года еще было жить и жить, но зимняя натура проходит и другой возможности снять новогоднюю историю в снежных заносах, конечно, больше не предвиделось. Поэтому съемочная группа использовала и февраль, и последние снежные мартовские дни, чтобы доснять комедию о шестилетнем мальчике с феноменальными способностями и очень занятыми родителями. Отпрыск вечно занятого семейства Изотовых постоянно попадает в какие-то истории, занимается химическими опытами и не может ни минуты устоять на месте. Мама, папа и бабушка считают, что дикая непоседливость и постоянные истории, в которые попадает Миша, – следствие нарушений в его детской психике. А вот хитрого врача Апполона Карловича, в исполнении главного героя сериала «Талисман любви» и «Умножающего печаль» Анатолия Белого, неординарные способности мальчика очень интересуют. С другой стороны, двух воров-неудачников (Стас Дужников и Евгений Воскресенский) привлекают деньги семейства Изотовых, которые они решают изъять из семейной кубышки с помощью киднеппинга. Маму Миши сыграла еще одна звезда того же телеромана «Талисман любви», героиня фильмов «Антикиллер 1,2» и жена Егора Кончаловского-Михалкова - актриса Любовь Толкалина. Сама идея фильма принадлежала незабываемой секретарше Оксане из «Дня рождения Буржуя» Анастасии Матешко, но сценарий написала драматург и журналист, уже давно сотрудничающая с «1+1» Алла Сницар. Образ главного героя Настя Матешко писала со своего сына, по ее словам ей не надо было ничего сочинять, просто записывала за ним, то, что он говорил, и получилась готовая комедия, в которой вместились все ее комплексы. По словам автора, ни ее, ни Анатолия Матешко вечно нет дома, как и в фильме. То, что Изотов–старший - картежник, тоже списано с Матешко-младшего, и если Миша умеет видеть сквозь стены, то сын Анастасии и Анатолия может в уме складывать пятизначные числа. Никаких ревностных чувств по отношению к исполнительнице роли мамы, одной из самых красивых московских актрис, Любови Толкалиной у нее нет. Кстати, сын Матешко тоже пробовался на роль Миши Изотова, но папа-режиссер воспротивился его актерской карьере. Съемки в основном проходили по вечерам и ночам, хотя в проекте вместе с исполнителем главной роли Мишой Федоровским сыграли еще четыре ребенка. Однако, как это ни странно, сложнее всего приходилось взрослым членам киногруппы: если детей берегли, то Стас Дужников почти ежедневно находился в кадре.