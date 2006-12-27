Секс-танцы Анастасии Заворотнюк

Одной из фишек танцевальных шоу на канале «Россия» был подогреваемый создателями программы интерес к нежным отношениям Заворотнюк и Цискаридзе. «Няня» запросто называла его Колей и осыпала нежностями. Танцор тоже не оставался в долгу. Для парочки специально прописывали диалоги в духе близких отношений. Публика охотно принимала все за чистую монету и следила за развитием событий. Долгоиграющий «роман» логически завершился на финальном шоу, где пара станцевала совместный танец. Готовиться к выступлению Насте помогал победитель первого танцевального проекта Вячеслав Бородинов со своей партнершей Ириной Гарус. Страсть, нежность, эротика – в румбе Цискаридзе и Заворотнюк было все, а уж удержаться и не поцеловать такую партнершу не смог бы, пожалуй, ни один мужчина. - Мне очень сложно было решиться выйти на паркет с таким партнером, как Коля, - по-скромничала Настя. - Да и репетировали мы всего пару раз. - Анастасия - замечательная партнерша... - загадочно улыбнулся Цискаридзе.