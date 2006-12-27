На юбилейной «Песне года» «татушки» упивались коньяком, а Николай Басков обнимался со свиньей

27 декабря 2006, 12:09

- «Песне года» исполнилось 35 лет! – так приветствовала Алла Пугачева зрителей. – За это время сменилось столько музыкальных течений, столько имен… Все меняется, но только два имени остаются неизменными: Ангелина Вовк и Евгений Меньшов!

Два неизменных ведущих «Песни года» помогали Алле Пугачевой вести многочасовую передачу. Они устроились в «летнем кафе», которое было построено прямо на сцене Олимпийского стадиона, и стали приглашать к себе известных гостей. - «Песне года» - 35, а мне будет уже 81 год! – Владимир Шаинский на сцене радостно подмигнул Пугачевой и даже подпрыгнул. - Мне еще шестидесяти нет, а я уж прыгать не могу… - вздохнула Борисовна. - Боже, как я вам завидую! Одними из первых в гости к Примадонне приехала группа «Тату». - Ну что, папа, выпьем по коньячку? – Юля Волкова озорно подмигнула своему отцу и отправилась вместе с ним в буфет. Папа певицы критически оглядел меню и предложил: - А, может, водки? «Татушка» нахмурилась: - Нет, папа, только коньяк и только 50 грамм! Юля Волкова запивала коньяк минеральной водой. Лена Катина пить отказалась, и предпочла обниматься со своими музыкантами. Музыканты группы «Тату», веселые молодые ребята из Лос-Анджелеса, в этот вечер тоже налегали на коньяк вместе с Юлей Волковой. - Мы пьем до концерта, после концерта и вместо концерта! – пошутил один из них. - Вы можете пить каждую минуту! – шутливо погрозила им пальчиком Лена Катина. Музыканты так и не смогли выступить на концерте – из-за технических ограничений. Поэтому они предпочли развлекаться в буфете. В отличие от Лены Катиной, которая была одета скромно – во все черное, Юля предпочла максимально оголиться. На ней была мини юбка и коротенкая курточка с меховым капюшоном. Гости шутили, что Юля Волкова отобрала свой наряд у вражеского летчика времен второй мировой войны. - Осторожно, там может быть полониум! – предупредил певицу Алексей Митрофанов. В это же время депутат спокойно уплетал бутерброд с семгой. После выступления Юля снова отправилась в буфет и снова купила коньяк. Видно было, что Юля бросила соблюдать жесткую диету, на которую посадила себя после родов. Сейчас Юля заметно похудела. Поэтому она позволила себе поесть от души и купила оливье, бутерброд с осетриной, шоколадку и еще два куска белого хлеба. - Дайте пожрать! – кричала Волкова фотографам, которые ни на минуту не оставляли девушку. Через несколько минут к Юле присоединился Сергей Лазарев. Он тоже не устоял перед оливье и был настолько голоден, что стал его есть, не отходя от прилавка. Потом он нашел Юлю, взял ее за руку и отвел за кулисы. Юля не скрывала своей радости при виде старого друга и с удовольствием показала ему, как пройти за сцену. Всем гостям, приехавшим поздравить «Песню года» с юбилеем, предлагали выпить шампанского в санях, запряженных живой лошадью по кличке Воробей. А потом – погладить на счастье живого поросенка по имени Гоша, так как следующий, 2007 год – это год Огненной Свиньи. Розовая хрюшка в красном ошейнике смирно лежала на полу. Когда ее гладили «звездные» руки, животное только слабо виляло тонким хвостиком. Кобыла была еще спокойнее хрюши. Она даже не переступала с ноги на ногу, и изредка какала на заботливо подстеленные опилки. - Жалко хрюшку… - Кристина Орбакайте, кажется, готова была расплакаться при виде усталого животного. – Ведь это будет мой, мой год! Глюкоза заявила, что свинка теперь больше напоминает шашлык. Сергей Зверев оседлал поросенка. Юрий Николаев долго боялся подходить к зверю. Дима Билан похвалил пушистую хрюшку и ласково потрепал ее за уши. Но больше всего шуму наделал Николай Басков. Несмотря на просьбы Таисии Повалий, певец схватил свинку, поднял и крепко прижал его к себе. Поросенок стал так громко визжать от страха, что было слышно всем. Алсу тоже пожалела свинку. - Она живая? – обратилась она к дрессировщикам. - Она цирковая! – объяснили ей. Но долго расстраиваться из-за этого не стала, а убежала от нее к своему мужу Яну Абрамову. Он взял певицу за руку и увел из спорткомплекса. Пока за кулисами гости разглядывали животных, на сцене ведущие сменились еще один раз. Уставших Вовк и Меньшова заменил Филипп Киркоров. Ему помогала Пугачева. Когда на сцену вышел Андрей Данилко в образе Верки Сердючки, Пугачева перестала замечать своего бывшего мужа. Филипп тут же ревниво заметил: - Посмотрите, как у нее глаза сияют! Верка Сердючка в очередной раз удивила всех своим костюмом. Она вышла в белом спортивном костюме с надписью «Италия» на английском и итальянским флагом на груди. И заявила: - Я выступаю не одна, а вместе со своей сумкой-арбузом! Еще один большой сюрприз преподнесла солистка группы «А-Студио». Из курчавой рыжеволосой девушки она превратилась в блондинку с длинными прямыми волосами. И все решили, что ей это очень идет! Пугачева, чтобы не расстраивать мужа, позже назвала его своей палочкой-выручалочкой (он помог ей вынести на сцену призы) и даже спела с ним дуэтом песню. Во время юбилейного концерта Пугачева наградила четыре песни. Лауреатами «Песни года» стал Владимир Пресняков и Леонид Агутин за песню «Аэропорты», Валерий Меладзе (песня «Без суеты»), Диму Билана («Never let you go»). А главный приз и 50 тысяч долларов певица вручила Максу Фадееву за песню «Свадьба». Приз из рук Пугачевой получила Глюкоза, которая, похоже, была сильно удивленна таким поворотом событий.

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