Бомба из «ДМБ» Стас Дужников снялся в украинском варианте «Одного дома»

27 декабря 2006, 12:38

Столичный Музей Воды сейчас работает сверхурочно: как только Киев погружается в сумерки, в недрах одной из бывших водонапорных башен практически в центре города начинают снимать кино.

Новогодний проект канала «1+1», комедию «Давай поиграем!», по сценарию Аллы Сницар создает Александр Итыгилов-младший. А главную «взрослую» роль в этом фильме о маленьком мальчике и большом бандите играет добродушный Стас Дужников, которого зрители знают по роли Бомбы в фильме «ДМБ» и как Мишу Доценко из сериала «Каменская». - Стас, вам интересно было сниматься в детском кино?

- Безусловно. В первую очередь мне, как артисту, любопытно попробовать играть именно такой материал. Потому что я-то рос на советском детском кинематографе, а сейчас очень мало детского – почти нет ни фильмов, ни передач. Дети сейчас воспитываются на голливудских мультиках или на японском аниме. А еще новое поколение воспитывается на слоганах рекламы. Все-таки хотелось бы, чтобы они знали «Ну, погоди!», «Морозко»…

- Иногда они проскакивают в телеэфире…

- К сожалению, это уже не отвечает сегодняшним требованиям детей. Потому, что сейчас, при засилии компьютерных технологий, появилось огромное количество портативных игр, которые дети носят с собой. О кукольном «Змее Горыныче» и «Василисе Прекрасной» они уже скажут – «отстой». Хорошо, что вышел «Алеша Попович», «Князь Владимир» и «Добрыня Никитич». Отлично! Но кроме мультипликационных фильмов нужно снимать и полнометражные художественные картины.

Мне очень понравился сценарий нашего фильма. Собираясь на пробы, я думал: «Если утвердят,  согласен играть без каких-либо запинок. Сразу же!» И что самое замечательно – все срослось, и никаких накладок с другими проектами не было. Единственное,  я из Киева езжу играть спектакли в Москву, а затем возвращаюсь.

- В советские времена на фильмы с участием детей давали в несколько раз больше пленки и времени, потому что это трудные и не всегда прогнозируемые артисты. Вам не сложно работать со своим младшим напарником Мишей Федоровским?
- Не сложно. Просто требуется чуть больше времени, чем когда ты работаешь со взрослым партнером. С ребенком трудно договариваться: в первую очередь нужно добиться его расположения как друга.

- Получилось?

- Думаю, что да. С Мишей мы нашли общий язык. И в, общем-то, благодаря ему многие сцены срослись и получились.

- Вы в Киеве бывали раньше?

- Полтора года назад. Проездом. Мы ехали на гастроли в Румынию. У меня было три часа времени, и я ходил по Крещатику и по Андреевскому спуску. Как раз первые впечатления о Киеве я получил весной. Тогда у меня, как говорят, «челюсть давила передние пальцы на ногах».

- Вы наши мега-морозы застали во время съемок, когда в феврале было  27 градусов ниже нуля?

- Нет, как раз находился в то время в Москве, а там температура опустилась ниже 40. А до этого в начале января побывал в Праге, где и наткнулся на эти 27 градусов мороза. Причем местное население такая температура просто привела в ужас. Они шутили: «Теперь это территория России».

-  Часто  съемки фильма «Давай поиграем» проходили ночью или вечером. Не трудно работать в таком режиме?

- Я вообще сова. Мне с утра тяжело вставать. Для меня лучше поработать поздно ночью. Хотя и тяжело, потому что в любом случае ночью нужно спать, а днем работать.

- Как вам работается в команде режиссера Александра Итыгилова?

- Я работал с разными режиссерам, у каждого своя метода работы с артистами. Саша очень подвижный человек, предлагает совершенно непредсказуемые идеи и умеет сразу объяснить актеру его задачу. Бывает, что он специально создает ситуацию, когда ты оказываешься в определенном психофизическом состоянии. Иногда просто провоцирует. Если, например, требуется внутренняя неудовлетворенность, ее можно сыграть – с одной стороны, а с другой, – артиста можно поставить в такие обстоятельства, когда он действительно будет чем-то недоволен. Камера все это видит, цепляет. У нас так и было, а потом Саша посмеивался: «Вот видишь, стоило только тебя чуть-чуть подтолкнуть…».

- К слову о коллективах. Когда вы входили в команду «Каменской», там были свои, устоявшиеся отношения, да еще и такие известные артисты. Как с ними работалось? Сложно?

- По своим личным ощущениям – да. Когда я пришел туда, мне было сложновато. Я ведь не был раньше знаком с Еленой Яковлевой,  Сергеем Гармашем. Огромное им спасибо - они сразу заметили, что есть некий момент смущения. Сказали: «Успокойся, все нормально, здесь все свои, работай».

-  Интересно, смена режиссера в четвертом сезоне «Каменской» повлияла на стиль проекта?

- Не мне судить. В плане работы – повлияла. Потому, что работала совсем другая группа. Но ведь «Каменскую» уже снимали пятый год подряд, и чтобы глобально что-то изменить, надо брать другое произведение.

- Главный герой комедии «Давай поиграем!» – ребенок-уникум, который умеет видеть сквозь стены. А у вас наблюдались какие-то необычные проявления в детстве?

-  Ну, разве что я сыграл в седьмом классе девочку в самодеятельном театре! Любимую дочку мачехи. А вот, например, со мной учился человек, который мог семизначные числа в уме умножать и складывать. Потом был мальчик, который уже во втором классе свободно знал английский язык.

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