В Рождество украинские телезрители увидят, как Барбара Брыльска попала в дурдом (ФОТО)

Переживаем за Галю, одиноко пьющую коньяк под бой Курантов, сочувствуем Ипполиту, испортившему пальто, смахиваем слезу под лирическую «Я спросил у ясеня» и, как в первый раз вздыхаем, увидев Надю, приехавшую в Москву к любимому. И так неизменно каждый год тридцать первого декабря начиная с 1975 года. «Полтора года назад мне предложили сниматься в продолжении «Иронии судьбы», - говорит сама легендарная исполнительница роли Нади польская актриса Барбара Брыльска. - Я, конечно же, согласилась. Мечтала, чтобы его снимал Рязанов, но мне сказали, что будет другой режиссер. Кроме того, нам дали во втором фильме лишь эпизодические роли: на первый план выйдут дети Нади и Ипполита. У Лукашиных вырос сын, он тоже стал врачом и под Новый год отправился на научную конференцию в Ленинград. В городе на Неве на 3-й улице Строителей он попадает в дом № 25, где по иронии судьбы живет дочь Ипполита Надя. И закрутится похожая история: Надежда Ипполитовна найдет в своей постели Лукашина-младшего». «Ирония судьбы или с легким паром-2» выйдет на экраны в 2008 году, в грядущие же праздники вместо эпопеи на улице Строителей нас будет развлекать «Странное Рождество» (производство продакшн-компании "Стар Медиа"), где главную роль сыграла тоже Барбара Брыльска. Правда, здесь не будет бани, заливной рыбы и купания в душе Ипполита. Но создатели фильма надеются, что необычный сюжет «Странного Рождества» если не заменит хит ХХ столетия то, во всяком случае, станет не плохой альтернативой, а может быт со временем и доброй традицией. «Материал очень благодатный, о подобной роли мечтает любая актриса, - сказала Брыльска когда ей предложили роль. - Но у меня такое количество текста! Такого огромного количества фраз я боюсь!» Страх оказался абсолютно напрасным, фильм удался, и 7 января в аккурат на Рождество телезрители канала «1+1» будут иметь возможность в этом убедится. Действие «Странного рождества» разворачиваются не совсем в привычном месте - дело происходит в санаторном клубе, где все оформлено блестящим дождиком и гирляндами, а в углу стоит красавица-елка. Что же тут необычного? Да то, что все актеры одеты в больничные пижамы и тапочки, потому что это настоящий дурдом! А что же тут делает Барбара Брыльска, спросите вы? Исполняет главную роль – сумасшедшую Самойлову. Максим Паперник, режиссер «Странного рождества», рассказал о том, что на главную роль изначально были другие претендентки. Он думал об Аде Роговцевой и Раисе Недашковской, и почти договорился с Алисой Фрейндлих, но в августе актриса лечила позвоночник и Максим позвонил Брыльской, после чего полетел в Польшу и, купив огромный букет цветов и отведав на даче у актрисы приготовленные звездой яства, (которые она готовит великолепно в отличие от Нади Шевелевой), уговорил очаровательную польку снятся в его шедевре. А некоторое время спустя Максим встречал Барбару в аэропорту «Борисполь». Кстати, актриса потом призналась, что согласилась сниматься в Киеве потому, что ее совершенно очаровал высокий и красивый Паперник. Брыльска призналась, что режиссер для нее Бог, а посему прислушивалась ко всему, что делал на съемочной площадке Паперник. Что из этого получилось, телезрители «плюсов» увидят на Рождество.