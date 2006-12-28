Пугачева в критическом состоянии. Врачи надеются на лучшее

Слава Богу, что на сей раз на больничную койку певица попала не из-за болезни, а по воле киевского режиссера Алана Бадоева. В клипе на песню Игоря Крутого «Приглашаю на закат» он решил в подробностях воссоздать важнейшие этапы из жизни Примадонны. Так что на этот раз капельница, аппарат искусственного дыхания и приборы для сохранения жизнедеятельности были бутафорскими. Специально для этой сцены Аллу Борисовну нарядили в розовый пеньюар. Видимо, Алла Борисовна настолько вошла в роль и углубилась в воспоминания, что действительно заболела. К концу съемок у нее поднялась высокая температура, поэтому решила отменить визит на съемочную площадку к своему подопечному Майку Мироненко, который в этот день снимал свое дебютное видео на киевской киностудии имени Довженко. Вместо этого Пугачева отправилась в гостиницу. Из-за внезапной болезни Пугачевой сценарий пришлось существенно подкорректировать, убрав из него несколько эпизодов. Алла Борисовна также отказалась сниматься в красивом головном уборе из перьев и лент, как было задумано изначально, который для нее сшила стилист Ольга Навроцкая. Алла Борисовна аргументировала свой отказ тем, что в этом ролике хочет быть самой собой. А головной убор, который ей очень понравился, прибережет для следующего клипа. (Кстати, уже есть идея следующего видео - она пришла в голову Пугачевой прямо на съемочной площадке). Как уже писал STARS, клип на песню Крутого включает сцену появления на свет дочери Аллы Борисовны. Ее снимали в одном из киевских роддомов. …Но без участия звездной мамы. 5-летнюю Кристину сыграла дочь стилиста клипа Лиза. Согласно сценарию, она должна была, сидя на мамином чемодане уговаривать ее не ехать на гастроли. «Мамочка, не уезжай. Я хочу, чтобы только ты одна была со мной!», - умоляла Аллу Борисовну юная актриса, хватая ее за полы одежды. Эта сценка до слез растрогала всех женщин, наблюдавших за съемками. «Почему наши девочки так быстро вырастают?», - задумчиво произнесла Пугачева, погладив после съемок по головке маленькую Лизу. Еще Алла Борисовна была поражена сходством актрисы Ольги Макеевой с собственной дочерью. Согласно сценарию, Оля играла 15-летнюю Кристину-школьницу, которая прибегает после школы домой и стучит в дверь. «Удивительно, как эта девушка похожа на Кристину!» - удивлялась Пугачева. Думается, после стольких приятных сюрпризов, подготовленных для певицы режиссером Аланом Бадоевым, звезда советской эстрады еще не раз захочет снимать свои клипы именно в столице Украины.