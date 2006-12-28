Пугачева променяла Галкина и Киркорова на двадцатилетнего мальчишку (ФОТО)

Правда, Пугачева так и не нашла времени, чтобы появиться на съемочной площадке, так сказать, присмотреть своим хозяйским глазом за Майком. Но на то у нее были уважительные причины: сама в это время снималась в клипе. А, как говорится, своя рубашка ближе к телу… Интересно, что для Мироненко были использованы декорации из клипа Андрея Данилко «Без тебя», снятого аж полтора года назад. Но, оказалось, дело тут вовсе не в «экономности» продюсера… Ясность внес режиссер клипа Евгений Тимохин: «Дело в том, что Алла Борисовне очень понравился клип Сердючки, когда просматривала все видеоработы Алана Бадоева. Вот и решила в старых декорациях снять для Майка римейк того ролика, но уже на песню «Если ты уйдешь. Пугачева позвонила Андрею Данилко и попросила разрешить использовать его идею. Тот согласился». Майк поначалу очень волновался, ведь это его первая видеоработа. К тому же в павильоне было очень холодно, а артисту предстояло раздеваться и мыть голову под краном дубль за дублем. Чтобы облегчить страдания артиста после того, как Пугачева закончила работу, несколько обогревателей с киностудии «Укртелефильм» перекинули на киностудию Довженко, где снимался клип Мироненко. Накануне весь день Майк провел на съемках клипа Пугачевой и с любопытством наблюдал за процессом. Алла Борисовна в свою очередь также обещала приехать на съемку ролика своего подопечного, однако почувствовала себя неважно, поэтому на площадке так и не появилась. Журналисты пытались выведать у начинающего певца, что-нибудь любопытное о Пугачевой, но артист только отшучивался. А на вопрос о самых важных наставлениях, которые ему дала Алла Борисовна ответил, что она ему советовала поменьше болтать. Кстати, гримировала Майка для клипа личный визажист Юлии Тимошенко Татьяна Харькова.