Дима Билан насмерть перепугал дальнобойщиков, а Филипп Киркоров попробовал удовлетворить «долгоносика» (ФОТО)

28 декабря 2006, 14:44

1-го января зрители канала «Интер» увидят очередную работу мастера новогодних мюзиклов режиссера Семена Горова - «Звездные каникулы».

Команда работавшая над фильмом решила отметить окончание работы и в спокойной обстановке поведать о то, что осталось за кадром картины. Напомним, что на создание сценария для мюзикла Семена Горова и Антона Фридлянда вдохновил конкурс «Евровидение». В фильме основные события развиваются вокруг межгалактического конкурса «Космовидение», в котором участвуют представительница Земли Маша (Тина Кароль), Фортиано (Дима Билан), а также Межгалактическая Дива (София Ротару), Марсианка (Жанна Агузарова), Ирина Билык (Амфибия), пираты (группа «Мумий троль»). Родителей главной героини Маши играют Ольга Сумская и Стас Боклан, а ее брата – «довгоносик» Василий Бендас. Межгалактиечское зло в мюзикле воплощает Барон Стар в исполнении Филипп Киркорова. Ольга Сумская с радостью согласилась сниматься, поскольку именно режиссер Семен Горов открыл ее как комедийную актрису несколько лет назад в мюзикле «Вечера на хуторе близ Диканьки», где она вместе с Данилко сыграли двух сельских сплетниц. Если в прошлый раз лицо актрисы изуродовали носом-картошкой, то на сей раз на нее одели тяжелые очки в роговой оправе. Таким образом Сумская стала точь-в-точь мама дяди Федора из «Простоквашино». В таком образе актрису не признала Ротару. «София Михайловна прошла мимо не поздоровавшись», - рассказывала актриса. Лишь через некоторое время до Ротару, как говорится, дошло, и она бросилась с объятиями к Ольге. Больше всего Сумской во время съемок запомнилась сцена эротических фантазий ее героини. Согласно сценарию она представляет себя на массажном столе в окружении здоровенных африканцев. Ее «сынку» Василию Бендасу, кстати, тоже захотелось массажа. И Филипп Киркоров предложил Васе его удовлетворить. В смысле, помассировать шею. Оказывается, в юности Филя овладел этим искусством досконально. Но Бендас заподозрил в излишней услужливости Бедросовича что-то неладное: «Я не позволил ему долго наслаждаться его первой профессией!» Кстати, после роли Черта в мюзикле «Вечера на хуторе близ Диканьки» Филипп зарекался играть нечистую силу: мол, его начала преследовать всякая чертовщина, начиная ветрянкой и заканчивая скандалом с «розовой кофточкой». Но Горову опять удалось уломать Киркорова сыграть отрицательного героя. Только Филипп прочитал сценарий, тут же перезвонил в Киев: когда приезжать и что с собой привезти? Привез с собой Филя несколько чемоданов добра: ткани, шляпы, пояса, браслеты, кольца. Всю эту красоту зрители смогут увидеть в фильме. По словам Ольги Сумской, Киркоров на площадке у Горова просто кайфовал. Режиссер рассказал, как готовил певца к сцене, в которой Барон Стар узнает о том, что конкурс выиграл не он, а землянка Маша (Тина Кароль). «Я придумал! - воскликнул Филипп. – помню, какое было лицо у Анжелики Агурбаш, когда она узнала, что не вошла в финал «Евровидения»!» Семен Горов поведал, что с неитерпением ждал встречи с Жанной Агузаровой. Певицу настолько заинтересовала роль, что приехав в Киев за день до съемок, она потребовала немедленно отвезти ее на съемочную площадку. Там она попросила показать ей все костюмы. Узрев наряд Билык, она затребовала, чтобы его отдали именно ей. Стилистам и режиссеру пришлось приложить немало усилий, чтобы отговорить певицу от этой затеи. Все предложенные ей костюмы Жанна попыталась надеть на себя одновременно, укутавшись как капуста. На площадку певица все же решила нарядиться в сарафанчик, привезенный из дома. Стилистам пришлось за одну ночь изготовить для артистки нимб со стрелами. Эту деталь костюма Жанна придумала сама. Единственное, что смущало «марсианку» Агузарову в Киеве: балет танцевал слишком близко от нее. А у Жанны, видите ли, такая аура, что человек, приблизившийся слишком близко, сгорит немедленно! «Да не переживайте, Жанночка! – успокаивал ее режиссер. – тут все такие «огнеопасные» собрались!» Хотя на реальном «Евровидении» Тина Кароль оказалась лишь на седьмом месте, но в «киношном» варианте конкурса ей повезло куда как больше. Во-первых, Гран При. А во-вторых, по воле сценариста, в нее влюбился сам Дима Билан. Говорят, сцену их поцелуя снимали дольше всего. Сначала, Тиночка смущалась, а потом, видать, понравилось. Единственное, что она до сих пор не может понять, почему именно во время этой сцены на площадке собрался просто аншлаг журналистов. Однажды после съемок Дима Билан подошел к помощнику режиссера с вопросом: «Где здесь можно найти VIP бар?». (События происходили за городом прямо возле оживленной трассы, и кроме декораций, и вагончиков для артистов, больше никаких достопримечательность в округе не наблюдалось). Но талантливый человек талантлив во всем. Звезда российской эстрады в костюме своего романтического героя Фортиано не снимая красного шелкового цилиндра и фрака, отправился прямиком в придорожное кафе, где обычно ужинали водители-дальнобойщики. Съемочная группа замерла в ожидании развязки. Дима вернулся довольный с хитрой улыбкой на лице. Говорят, дальнобойщики с тех пор бросили пить.

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