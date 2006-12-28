Кристина Орбакайте опровергает слухи о ней

28 декабря 2006, 16:10

Сначала она была дочкой Аллы Борисовны Пугачевой, затем стала женой Владимира Преснякова-младшего, и если ее имя упоминалось в прессе, то неизменно в графе светской хроники.

Тень славы ее «звездной» семьи закрывала солнце собственного успеха. Она упорно работала и, в конце концов, силой своего таланта и труда засияла ярко и тепло.

- Кристина, в прессе писали, будто вы решили навсегда покинуть Россию и перебраться жить в США?

- Неправда. Что мне там делать? Отдыхать я там люблю. Летаю в Америку два раза в год  - зимой и летом. Очень часто езжу в США на гастроли. Я не знаю, откуда пошли такие слухи. Видимо, это происки конкурентов, которые хотят менять совсем списать со счетов… Не получится!

- У вас в Америке есть дом?

- Естественно! Ну, не в гостиницу же я еду туда жить! Отдыхаю, но потом возвращаюсь сюда и работаю, живу и детей воспитываю. Не брошу же я здесь детей, правда?

- В вашей семье принято отмечать католическое Рождество. Откуда такая традиция?

- Дело в том, что я крещеная католичка. В Советском Союзе эти традиции не соблюдались, но мама всегда их придерживалась. И я следую ее примеру. Для меня этот праздник имеет даже большее значение, чем Новый год. Я в новогоднюю ночь обычно работаю, а в Рождество всегда стараюсь быть с друзьями. Мы разжигаем камин, наряжаем елку, дарим подарки. В этот раз пришлось встречать Рождество в  Киеве на съемках, на рождении нового клипа и новой песни, поэтому мы решили отмечать этот праздник в узком кругу. Ко мне приехал муж, подарил букеты мне и маме, а потом после съемок мы отправились в ресторан. По возвращении в Москву же я обязательно поздравлю своих детей.

- В этом клипе «Приглашаю на закат», в котором вы снимались вместе с мамой, есть  какая-то новогодняя история. Она из вашей жизни?

- Если честно, я совершенно не вникала в детали сценария. Присутствовала на съемках  как приглашенная артистка. Что мне говорил режиссер, то и делала.

- Ходят слухи, будто клип «Приглашаю на закат» последний в карьере вашей мамы. Этакий прощальный подарок поклонникам…

- Первый раз об этом слышу. Она мне об этом никогда не говорила. Мне кажется, такие слухи – очередное журналистское преувеличение, которым обязательно нужно придумать сказку. Мне кажется, «Приглашаю на закат» - не означает конец некоего периода. Просто мы с мамой всю жизнь на работе и даже нет времени вместе полюбоваться обычным закатом солнца, как это бывает у обычных людей.

- В клипе вы играете самих себя, причем в разных возрастах. Причем, от окружающих не ускользнуло, как вы похожи друг на друга.  Понятно, что сейчас вы самостоятельная певица, идущая собственным путем. Но в начале, наверное, было тяжело удержаться от подражания маме?
- Тогда все ей подражали. Мама вырастила целое поколение певиц с сильными голосами, большой шевелюрой волос и неадекватным поведением. У меня не было ни такого голоса, ни таких волос, как же я могла ей подражать? Я училась в музыкальной школе, пела в хоре, занималась английским языком, но скажу честно, мне больше нравилось танцевать, чем петь. Я танцевала буквально в утробе матери: когда она была на восьмом месяце, в хитах был «Синий лен» Паулса, и когда играла эта пластинка, у мамы сразу начинал ходить ходуном живот - это я танцевала. А что касается пения, то сначала я делала очень робкие шаги, в восемь лет я выступила в передаче «Веселые нотки». Потом композиторы стали приносить мне песни, и не только потому, что я дочка Аллы, они просто видели, что я достаточно скромный человек и хотели помочь мне раскрыть способности. Игорь Николаев и Аркадий Укупник были первыми людьми, которые заметили во мне творческую личность. Честно говоря, я даже не думала, что буду петь всерьез. Еще меня смущало, что вся моя семья профессионально поет, все - кумиры молодежи, легенды, поп-символы. И только по прошествии нескольких лет я поняла, что уже могу сказать свое слово на эстраде.

- Ваша мама в интервью говорила, что вы голубых кровей?

- Я баронесса. Мои родные и друзья это знают, но каких-то документов, подтверждающих титул меня нет. Просто нет времени ехать в Австрию, оформить соответствующие документы, но если представится случай, то я обязательно это сделаю.

- Если не секрет, что подарите детям на Новый год?

- Наборы компьютерных игр.

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