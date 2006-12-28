Cкандальные подробности драки на 5-летии канала M1 (ФОТО)

Музыканты Алены Винницкой чуть не убили репера Потапа. Убийство могло произойти на почве разногласий по поводу музыкальных вкусов. Алениным рокерам не понравился «голимый» репер Потап, который своими дурацкими шуточками доставал их на съемках на «Новом» канале. Возможно, не только это стало причиной столь жестокой мести, но других поводов к избиению чудом выживший репер Потап припомнить не может.
Вышеупомянутые шуточки из уст Потапа прозвучали две недели назад, но отомстить музыканты Алены Винницкой решили в день рождения музыкального канала «М1». Вряд ли ребята на самом деле так долго вынашивали план мести. Скорее всего, о том, что Потапу надо побить морду, они вспомнили, когда хорошенько нализались алкоголя. Ибо те слова и угрозы, которые они выкрикивали во время драки, не были похожи, по свидетельствам очевидцев, на крики трезвых людей. Итак, что же именно произошло за кулисами Дворца спорта? Потап вместе с барышнями из группы «XS» и никому не известной певицей Настей Каменских переодевался после выступления в гримерной. Почему он оказался в женской гримерке – отдельный вопрос. Там же находились и две девочки лет по девять, которые брали автографы у «легендарных» артистов. В это время зашли три дяди-музыканта Винницкой, среди которых был Аленин муж и его брат, и, не сказав ни слова, начали метелить со всей дури безоружного Потапа. Все попытки девушек криком остановить сбрендивших хлопцев оказались тщетными. Одну из них размазали по шкафу, другую – по полу. Остальные успели выскочить на лавку и от страха начали кричать, как сумасшедшие. Понятно, на крик сбежались все, кто находился поблизости, и нападающих уложили на пол, а потом выгнали из гримерок, даже не дав по печени. По свидетельству очевидцев, состояние драчунов можно классифицировать как «обдолбанное». Потап и девушки поснимали побои и написали заявление в милицию. Обещали также подать в суд с требованием моральной и материальной компенсации. Также Потап заявил, что в случае повторения инцидента, он с друзьями сможет за себя постоять. Официальная версия со стороны «виновников торжества» пока не обнародована. Но и так уже понятно, что действия музыкантов Алены Винницкой трудно назвать нормальными. Чем «обдолбались» рок-музыканты перед тем, как пошли мочить репера, не известно. Но то, что втроем на одного не идут, знают даже последние урки. Продолжение следует...