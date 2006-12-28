Cкандальные подробности драки на 5-летии канала M1 (ФОТО)

Вышеупомянутые шуточки из уст Потапа прозвучали две недели назад, но отомстить музыканты Алены Винницкой решили в день рождения музыкального канала «М1». Вряд ли ребята на самом деле так долго вынашивали план мести. Скорее всего, о том, что Потапу надо побить морду, они вспомнили, когда хорошенько нализались алкоголя. Ибо те слова и угрозы, которые они выкрикивали во время драки, не были похожи, по свидетельствам очевидцев, на крики трезвых людей. Итак, что же именно произошло за кулисами Дворца спорта? Потап вместе с барышнями из группы «XS» и никому не известной певицей Настей Каменских переодевался после выступления в гримерной. Почему он оказался в женской гримерке – отдельный вопрос. Там же находились и две девочки лет по девять, которые брали автографы у «легендарных» артистов. В это время зашли три дяди-музыканта Винницкой, среди которых был Аленин муж и его брат, и, не сказав ни слова, начали метелить со всей дури безоружного Потапа. Все попытки девушек криком остановить сбрендивших хлопцев оказались тщетными. Одну из них размазали по шкафу, другую – по полу. Остальные успели выскочить на лавку и от страха начали кричать, как сумасшедшие. Понятно, на крик сбежались все, кто находился поблизости, и нападающих уложили на пол, а потом выгнали из гримерок, даже не дав по печени. По свидетельству очевидцев, состояние драчунов можно классифицировать как «обдолбанное». Потап и девушки поснимали побои и написали заявление в милицию. Обещали также подать в суд с требованием моральной и материальной компенсации. Также Потап заявил, что в случае повторения инцидента, он с друзьями сможет за себя постоять. Официальная версия со стороны «виновников торжества» пока не обнародована. Но и так уже понятно, что действия музыкантов Алены Винницкой трудно назвать нормальными. Чем «обдолбались» рок-музыканты перед тем, как пошли мочить репера, не известно. Но то, что втроем на одного не идут, знают даже последние урки. Продолжение следует...