Художественная акция „Наше Рождество” соберёт 30 коллективов

6 января 2007, 12:15

В январе 2008 года по инициативе Президента Украины Виктора Ющенко ООО «Фильм Плюс продакшн» начинает представительскую художественную акцию под названием «Наше Рождество», которая, согласно с планами, должна стать ежегодной.

13 января 2008 года канал „1+1” предложит зрителю телеверсию проекта „Наше Рождество” - праздник национальных традиций и обрядов в их современной интерпретации. Акция имеет цель популяризировать украинскую культуру, ее мировые творческие свершения, своим художественным решениям привлечь широкий круг зрителей и пропагандировать высокие художественные вкусы. Проект «Наше Рождество» станет своеобразным свят-вечером, который имеет целью объединить в одном действе рождественские традиции многогранной Украины от запада до востока, от севера к югу, который будет способствовать взаимной любви между людьми и единству украинского народа. За задумкой организаторов, это событие должно стать лучшим рождественским действом, почти сказочным шоу, которого до сих пор еще не видел украинской зритель и которое должно подарить ощущение чуда и множество впечатлений. В концерте будет звучать рождественская музыка - самое известное музыкальное рождественское достояние Украины: колядки, щедривки, рождественские песни, религиозное рождественское пение и музыкальные композиций на тему Рождества в исполнении настоящих творческих людей. Художественная акция „Наше Рождество” будет проходить два дня в столичном Дворце Спорта. 10 января состоятся два концерта подряд - концерт Тараса Чубая и группы «Плач Єремии» при участии оркестра «Виртуозы Львова», группы «Пиккардийская терция» и хор «Дудочник», а также концерт Ал Ди Меоли при участии бандуриста Романа Гринькива. 11 января будут выступать Тарас Чубай и группа «Плач Єремии», группа «Пиккардийская терция», Олег Скрипка, Александр Пономарев, Роман Гринкив, группа «Лесопилка», группа «Странные», хор «Дудочник» и народные коллективы из Верховины, Закарпатья, Крыма и востока Украины. На основе этих концертов „1+1” создаст телевизионную версию из двух 45-минутных частей, которую предложит своим зрителям 13 января в 13.15. В первую очередь внимание зрителей привлечет сцена, которая совместит в себе образ традиционного древнего вертепа и современную сценографию, с использованием самых современных сценических технологий: огромные видео-экраны, многоуровневую и складносконструйовану конструкцию, самый современный свет, настоящий снег, разнообразные украшения. А настоящим украшением действа и неожиданностью станет знакомый с детства парковый каток, с настоящими фонарями, елкой, парковыми скамьями и, конечно, кружащими по нём посетителями. Не только музыкальные коллективы и известные исполнители будут развлекать и удивлять зрителя: каскадеры, воздушные гимнасты, фигуристы вынудят каждого задержать дыхание, посмеяться или увлечься своими номерами и смелыми трюками И конечно, зрители увидят традиционные, но современные, сцены вертепа: рождения Христа, воспаления Вифлеемской звезды и нежную идиллию Святого семейства - Марии из Иосифом возле малыша в яслях. Ведущими этого изысканного художественного действа будут известны всем украинские персоны. Одним из них станет Остап Ступка – в черном смокинге и на коньках он сыграет роль гламурного Черта. Противостоять ему будет, как это заведено, Ангел, чей внешний вид также станет для зрителей приятной неожиданностью. В целом в проекте „Наше Рождество” принимает участие почти 30 коллективов, в том числе приглашены исполнители, оркестр, хоры, народные коллективы, больше 300 лиц. Привлечено свыше 200 человек персонала, который построит сценически ледовую конструкцию и работает на организации шоу. В основе действа, конечно, рождественская вертепная история с познаваемыми персонажами и декорациями. Зритель увидит настоящий вертеп, настоящие ясли, Марию, Иосифа, янголив и чертей, святого Миколая и момент воспаления Вифлеемской звезды. Для того, чтобы наиболее выразительно и красиво выглядела эта прекрасная, праздничная христианская история, все задействованые в шоу (и драматичные артисты, и ведущие, и артисты ледового балета, и огромный хор) будут одеты в специально разработанных и пошитые разнообразные оригинальные костюмы, соответствующие к их образам. Костюмов создается больше 50 видов - разнообразных, оригинальных и ярких (ангелы, черти, вертепные персонажи) Интересный и неожиданный реквизит дополнит и раскроет суть образов и событий, которые обязательно будут происходить со всеми персонажами. В соответствии с христианским традиционным строением вертепного действа, зрители „1+1” увидят не только сакральные христианские истории, но и веселые, шутливые интермедии. Более того, ожидается даже настоящая драка. Необычное, оригинальное, вплетенное в контекст концерта, разнообразное, соответствующее к каждому из музыкальных и драматургических номеров, видеооформление на огромных (3 на 13 метров) видеоэкранах, расширит пространство плоскости сцены и перенесет зрителя в волшебный мир сценического действа. Огромная конструкция сцены и ледовый каток перед ней, будут полностью заснежены настоящим снегом и украшены снежными узорами. На это украшение пойдет почти 700 кг снега! А на самом огромном ледовом катке (800 квадратных метров), зритель увидит настоящее шоу на льду - звезды украинского фигурного катания, признанные в мире и известные в Украине, выполнят для зрителей специально поставленые для этого шоу захватывающие танцевальные номера. И это еще не все неожиданности музыкального концерта - не обойдется без неожиданных номеров с огнем, воздушных гимнастов. И не обязательно высчитывать общую киловатнисть света и вес сценической конструкции для того, чтобы убедиться в качестве действа. Достаточно просто увидеть его в эфире „1+1” и удостовериться в том, что в Украине отныне является ежегодным рождественским шоу настоящего европейского уровня и масштаба. Более того, наполненного таким ощущением праздника, единства, радости и света, что на весь год хватит!

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