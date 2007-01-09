Киркорова укусили за задницу!

9 января 2007, 12:36

Пока народ расслаблялся перед телевизором на новогодних каникулах, эстрадный бомонд России «зашибал» деньги. Причем некоторые звезды отправились в праздничный чес не куда-нибудь, а на берег Черного моря, в Сочи. Как трудились на Кубани наши знаменитости?

С 31 декабря по 2 января давали концерты в Сочи Дима Билан и Филипп Киркоров. Ожидался и приезд Анастасии Стоцкой, но ее выступление отменили. Поговаривают, что накануне Филипп Бедросович обиделся на Настю. - Кто-то выставил в Интернете нелицеприятные фотографии Стоцкой, - объяснил нам причину сотрудник коллектива Киркорова. - Филипп после этого рвал и метал, очень разозлился на Настю. Да и Алла Борисовна была против присутствия Насти в одной компании с Филей, пишет «Комсомольская правда». Накануне Нового года Филя и Билан поселились в сочинском Парк-отеле и каждый вечер давали концерты в ресторанах «Времена года» и «Панорама». Кроме того, у Киркорова был сольник первого января на корпоративной вечеринке сотрудников «Парк-отеля». А Билан выступил в санатории «Заполярье» для компании «Норильский никель». В общей сложности, по информации из конфиденциальных источников, Филя «накосил» полмиллиона баксов, а Дима - 350 тысяч долларов. У Билана получилось меньше только потому, что в «Парк-отеле» он пел бесплатно. Заведение это принадлежит мужу Яны Рудковской - продюсера Билана, а с собственных продюсеров, сами понимаете, денег не берут. Кстати, второго января сама Яна Рудковская с размахом отмечала в Сочи свой день рождения. На вечеринку прикатила целая «бригада» восходящих звезд - Прохор Шаляпин, Сергей Лазарев и Алекса. В списках приглашенных были также директор «Комеди Клаба» Алексей Новацкий, известная модель Оксана Лаврентьева, несколько сочинских миллионеров и иностранцев. С последними именинница легко общалась на английском языке. Отара Кушанашвили пригласили в качестве тамады, причем давний друг Рутковской не взял за это ни копейки. Зато еще в самолете, как говорят, Отарик оттянулся коньячком и к девяти вечера пребывал в легкой прострации. Но программу вел весело, лишь иногда срывался на мат. И время от времени просил официантов подать ему «вароньи яйца»: - Ну люблю я сваренные вкрутую яйца, я от них быстро трезвею, - пояснял он. Для Рудковской Филипп Киркоров сперва спел восемь песен подряд, а затем «отдался на растерзание» ее детям. Играл с ними в прятки, бегал паровозиком, поднимал обоих за ноги и кружил. Дядя Филя так завел малышей, что те не отставали от него и висли на его длинных ногах. - А-а-а-а-а, - в один момент очень громко закричал Киркоров, - Коля укусил меня за задницу! Заберите его! После этого от знаменитого дяди детей с трудом оттащили и Филя с ними больше не играл. Он засел в центре праздничного стола и потягивал красное французское вино, закусывая бараньими ребрышками. Вскоре Яне позвонил Боря Моисеев: - А чем занимается народ? Филю слушает? Если бы был я, то все бы разбежались... - после поздравлений имениннице заявил он. Молодая певица Алекса не спускала глаз с Киркорова, танцевала с ним и заигрывала. - Никак после скандала со Стоцкой в фаворитки метит, - шептались приглашенные. Билан же, который все выступления свои посвящал Рудковской, танцевать предпочитал с моделью Оксаной Лаврентьевой. Филипп должен был выступать в Сочи до четвертого января включительно, но поступило интересное предложение из Подмосковья. И рано утром третьего января Филя улетел. Зато у Билана все шло по плану: концерты и съемки, а в промежутках - трехчасовое «откисание» в джакузи. Кстати, в новогоднюю ночь на главной площади Сочи веселила народ «Фабрика-2». Правда, певцам от устроителей вечеринки на свежем воздухе досталось куда меньше, чем их более именитым коллегам. Только $50 000 на компанию из семи человек, которая развлекала сочинцев почти три часа.

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