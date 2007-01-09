«Сливки» не любят стеснительных парней (ФОТО)

А все дело в том, что новая песня "Заморочки" рассказывает о чувствах именно такого стеснительного, закомплексованного парня к яркой красивой девушке. Лирическая героиня песни советует парню быть смелее, и открыто говорить предмету обожания о своих чувствах. По задумке режиссера, в какой-то момент к советам девушек подключается сам Доминик Джокер - он вылетает на сцену, и "читает" еще несколько добрых советов робкому влюбленному. - Есть такие парни, которые видят красивую девушку, и не могут признаться ей в любви, - говорит Доминик Джокер. - И таких парней много. Я хотел написать песню, в которой посоветовал им быть смелее. Сам я совсем не такой, и всегда готов признаться в чувствах той, которая мне нравится. Но некоторые мои приятели жалуются, что такая проблема у них есть. И вот песня для них. В интервью NEWSmusic.ru девушки из "Сливок" все, как одна, признались в том, что в жизни они недолюбливают таких нерешительных парней: - Песня про то, как я выговариваю парню за его робость, - говорит Карина Кокс. - Я ему нравлюсь, и мне это очевидно. Но он никак не может решиться рассказать о своих чувствах, подать какой-то знак. Вообще-то сейчас я таких парней не знаю. Парней, которые до такой степени стесняются, я давно уже не видела. - А вот Доминик Джокер говорит, что таких много! - Ну, он не с теми парнями общается, значит. Я вообще ни на кого не "наезжаю" в общении. Потому что если видишь к себе теплые чувства, это очень поднимает настроение и самооценку. - Что ты посоветуешь таким парням? - Ребята, идите напролом! Самое страшное, что может случиться в таком случае, - девушка пошлет вас на три стороны. Вы же не умрете от этого, правильно? Будьте смелее! - К тебе часто подходят с такими словами? - Ко мне? Нет! Всего, что я имела в личных отношениях, я добивалась сама. Инициатива всегда была с моей стороны! Разумеется, стоило спросить от отношении к стеснительным парням и других солисток ВИА "Сливки". Вот что думает на эту тему очаровательная Мишель Бурд: - Честно говоря, мне нравятся более инициативные мужчины. Поэтому таких проблем с "отшиванием" у меня нет. Но я очень уважаю таких людей, потому что я сама очень стеснительная. Но себя рядом с таким молодым человеком я не представляю. - А ты часто видишь таких парней? У нас возникли разногласия. Доминик говорит, что таких сейчас много. А Карина - что совсем их не видит. А ты? - Все зависит от того, в каком круге человек общается. Я считаю, что стеснительных очень мало сейчас, практически нет. Это не плохо и не хорошо. Для каждой девушки подходит свой молодой человек. Главное, чтобы все были счастливы.