Кто встал на сторону Кобзона против Пугачевой?

Если Пугачеву возмутила книга Кобзона, то мэтра, говорят, давно раздражали независимость и гонор первой леди нашей эстрады. В своей книге «Как перед богом» Кобзон не случайно посетовал, что Пугачева - единственная певица, которая позволяет себе грубо отвечать на его реплики. Правда, не только в этом причина разлада. Как говорят, недовольство мэтра Пугачевой возросло после того, как Алла Борисовна пошла на сближение с бывшей супругой Кобзона актрисой Людмилой Гурченко. Зная о том, что уже много лет Людмила Марковна считает мэтра своим врагом, Пугачева сама позвонила Гурченко и пригласила актрису стать главной героиней клипа «Примадонна». Кобзон посчитал это оскорбительным выпадом в свой адрес. И стал нелестно отзываться о певице в кругу друзей. Правда, разжигать войну кланов он явно не собирался. Но когда конфликт разгорелся, к Кобзону примкнули его давние сторонники - ведь в эстрадной тусовке Кобзону многие обязаны своим благополучием и раскруткой. Правда, окружают мэтра в основном женщины. Ни для кого не секрет, что сегодня Иосиф Давыдович не играет роль первой скрипки на российской эстраде. И это не потому, что у Кобзона нет своего слушателя. Просто пение стало для него скорее хобби, и если мэтр и участвует в сборных концертах, то лишь ради удовольствия, а не для заработка. При этом в финансовых и даже политических кругах Иосиф Давыдович давно обладает большой силой и влиянием. Он владеет несколькими заводами по производству алкогольной продукции, строительными фирмами и ресторанами и вхож во многие начальственные кабинеты. Говорят, благодаря дружбе с московскими властями Иосиф Давыдович может тихо «загасить» любую неприветливую звезду на канале ТВЦ. Впрочем, этот телеканал не является сейчас ведущим. За плечами у Аллы Борисовны куда больше телекнопок, чем у Кобзона. Но все же влияние певца неоспоримо. А из-за импульсивности Кобзона в решении конфликтов его в тусовке откровенно побаиваются. Сейчас соперников у Кобзона на эстраде нет. Но многие помнят, как еще по молодости Иосифу Давыдовичу перешел дорогу его ровесник, исполнитель хита «Главное, ребята, сердцем не стареть» певец Лев Барашков. Они с Кобзоном появились на эстраде в одно время, оба исполняли патриотические песни и к тому же были очень похожи внешне. И когда Кобзона по ошибке объявляли: «Поет Лев Барашков!» - тот просто синел от злости. Говорят, что благодаря дружбе с сильными мира сего Иосиф поспособствовал тому, что Лев Барашков напрочь исчез с телеэкранов и канул в Лету. Так что вполне понятно, что эстрадники, которые знают историю с Барашковым, опасаются враждовать с Кобзоном... Долго ли продлится эта холодная война двух уважаемых звезд, покажет время... Лолита

Ведущая программ Первого канала всегда преклонялась перед Кобзоном. Мэтр отвечал артистке тем же.

В тяжелые времена, после развода певицы с Александром Цекало, Иосиф Давыдович оказывал певице материальную поддержку. Правда, в то время Лолита дружила и с Аллой. Примадонна даже доверила именно ей сообщить в эфире телешоу «Без комплексов» о своем разводе с Киркоровым. А Филипп в момент разрыва с Цекало пригласил Лолу на одну из главных ролей в мюзикл «Чикаго».

Но, оперившись и утвердив новые позиции на сцене, Лолита отстранилась от звездной семьи. Говорят, что, как и всем певицам на нашей эстраде, Лоле не дает покоя популярность Пугачевой. Именно поэтому Милявская между двумя мэтрами выбрала Кобзона.

Лариса Долина

Самая голосистая певица на российской эстраде не раз сетовала, что никак не может уразуметь, почему Примадонна с более скромными вокальными данными по-прежнему является звездой номер один.

Как-то во время кастинга «Фабрики звезд-5» Алла Борисовна объяснила молодняку, в чем тут дело.

- У Лариски лицо злое! - как бы невзначай заметила Пугачева.

Долина вроде бы не обиделась на коллегу, но осадок, видимо, остался. Говорят, что Ларисе Александровне понравилась книга Кобзона и она даже похвалила мэтра за прямолинейность.

Валерия

Ради того чтобы попасть на эстраду, девушке из саратовской глубинки Алле Перфиловой пришлось взять псевдоним Валерия. Из страха попасть в немилость к Пугачевой в шоу-бизнесе никто не рискует называться еще одной Аллой.

Ни голос, ни семейные баталии с бывшим мужем и продюсером Александром Шульгиным не приблизили певицу к вершине Олимпа. Говорят, она слишком «пресная», без изюминки. Зато Иосиф Кобзон называет Валерию одной из своих любимых певиц, и она ему благодарна.

София Ротару

Самая главная соперница Аллы Пугачевой и без Кобзона была в оппозиции к Алле. Так что поддержать мэтра ей сам бог велел. В последнее время, как говорят, причиной конфликтов двух женщин стала даже не популярность, а гонорары. Софья Михайловна не раз требовала, чтобы ей платили столько же, сколько Пугачевой и Киркорову. И недавно, как говорят, даже устроила скандал представителям чеченского лидера Рамзана Кадырова, почему за выступление на его дне рождения ей хотят заплатить меньше, чем Филиппу.

В результате Софья Михайловна осталась ни с чем - организаторы праздника отказались от ее выступления.

Наташа Королева

Бывшая жена певца и композитора Игоря Николаева никогда не нравилась Пугачевой. Алла Борисовна этого не скрывала и в гости к Примадонне Николаев ходил без жены. После развода «дельфина» и «русалки», на удивление всего шоу-бизнеса, Примадонна приняла сторону оскорбленной изменой мужа Королевой.

Однако подругами они не стали. Более того, Наташа Королева примкнула в момент конфликта к клану Кобзона, поскольку бесплатные эфиры на канале ТВЦ, с которым дружит мэтр, для певицы оказались важнее общения со звездой номер один.

Лайма Вайкуле

Певица так и не смогла простить Пугачевой то, что на одной из «Рождественских встреч Аллы Пугачевой» ее (как говорят, по настоянию Филиппа) вычеркнули из списка выступающих. Филипп ничего не имел против Лаймы, а просто посетовал, что Алла сама слишком мало появляется на сцене. Пугачева извинилась перед Лаймой, но конфликт не был замят. С тех пор певицы между собой не общаются.

В этом году Пугачева попыталась примириться с Лаймой и пригласила ее на «Песню года», но, спев на новогоднем концерте, из «Олимпийского» Вайкуле уехала самой первой, чтобы не столкнуться с Примадонной.

Татьяна Буланова

Музыкальные критики в начале 90-х пророчили Булановой славу Пугачевой. Душещипательные песни, так любимые нашим народом, действительно чуть было не сделали Таню суперзвездой. Говорят, Буланова тогда резко зазвездилась и в разговоре с коллегами стала плохо отзываться об Алле Борисовне. Пугачева с тех пор с ней не общается. А вот у Иосифа Давыдовича Таня заслужила уважение и поддержку.

Ирина Аллегрова

Своим хитом «Странник», который был написан Николаевым для Пугачевой и почему-то ею отвергнут, Аллегрова чуть было не свергла с пьедестала Примадонну, пишет "КП". Но после разрыва с Николаевым и Игорем Крутым у Ирины наступил творческий кризис, из которого она до сих пор не может выбраться.

Правда, Аллегрова и Пугачева не считали друг друга соперницами и даже приятельствовали.

Однако из уважения к старшему поколению Аллегрова поддержала Кобзона. К тому же из-за творческого конфликта с Игорем Крутым Пугачева не смогла пригласить Ирину на «Песню года». Дружба с Кобзоном, напротив, обеспечила Аллегровой приглашение на концерты Первого канала.

Борис Моисеев

Это единственный мужчина в клане Кобзона. Хотя своей карьерой «дитя порока» обязан Пугачевой. Певица помогала артисту найти свой образ и подняться на музыкальный Олимп, несмотря на отторжение большой части публики. Со временем Алла Борисовна охладела к Моисееву, чем страшно обидела Бориса. И, хотя Моисеев ни разу не ругался с Примадонной, он предпочел поддержать Кобзона. Мол, Пугачева действительно в последнее время не ведает, что творит.

Тем более что певец уже много лет тайно вхож в дом Кобзона. А супругу мэтра Нелли Моисеев считает своей лучшей подругой.

Впрочем, от старых друзей Боря открещиваться тоже не стал. Он не раз в шутку называл Кристину Орбакайте своей дочерью. И даже написал в пользу Кристины завещание на свое имущество. Тайну о том, что законный сын за границей, - просто выдумка одинокого человека, Боря доверил только дочери Примадонны. Поэтому Кристина с уважением принимает дружбу певца.

НЕЗАВИСИМЫЕ АРТИСТЫ

Есть в шоу-бизнесе и такие звезды, которые предпочли не встревать в конфликт Кобзона и Пугачевой. К примеру, Дима Билан, Николай Басков, Дмитрий Маликов и Маша Распутина. Они не нуждаются в чьем-либо покровительстве и ведут себя, как говорится, «и вашим, и нашим спляшем».