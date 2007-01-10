Мода 2006: как это было

10 января 2007, 13:16

В конце года принято подводить итоги: они позволяют оценить достижения и наметить планы на следующий год. А какие итоги подвела мировая мода?

Veni, Vidi, Ricci: триумф Тейскенса.
Дом Rochas пользуется огромным успехом  у ритейлеров и журналистов. Благодаря и тем, и другим его новый молодой креативный директор Оливье Тейскенс (Olivier Theyskens) мгновенно превратился в звезду модного Олимпа. Но едва публика успела научиться правильно произносить имя талантливого бельгийца, знаменитый Дом моды был бесцеремонно закрыт – это случилось в июле. Но  Тейскенсу продолжала улыбаться Фортуна: спустя месяц после получения престижной награды от CFDA компания Procter&Gamble поспешила предложить модельеру работу. 29-летний Тейскенс проработал на новом месте недолго, поскольку в сентябре ему поступило предложение от Nina Ricci. Модельер сменил на посту креативного директора Ларса Нилссона. Теперь многочисленные поклонники бельгийского дизайнера ждут его первого крупного  показа, который состоится в Нью-Йорке в середине января 2007 года.
Сказки Андерссона.
В самом начале 2006 из Дома Chloé ушла знаменитая Фиби Фило (Phoebe Philo), но с Домом моды, в принципе, ничего не случилось. Более того, объемы продаж компании остались на прежнем высоком уровне. Тем интереснее будет наблюдать за работой нового креативного директора -  Паоло Мелима Андерссона (Paolo Melim Andersson). Сохранит ли он триумфальную формулу Chloé, элементами которой являются ретро-платья, объемные сумки и туфли на ультравысоких каблуках? Или он выберет иное направление? Ждать осталось недолго: швед дебютирует на подиуме в марте.
Да и Дита!..
Дита фон Тиз (Dita Von Teese), королева бурлеска и главная стриптизерша планеты  с фарфоровой кожей и алыми губками, побила рекорд по количеству появлений на публике и всевозможных прилюдных  акций в минувшем году. Какой же из всех звездных моментов ослепительной Диты запомнился больше всего? Подробный отчет для Vogue о свадьбе с рокером Мэрилином Мэнсоном? Реклама для M.A.C. Viva Glam? Сотни выступлений – от вечерники у Бэкхемов перед Кубком Мира до грандиозного шоу Art Basel Miami? Нет, нет и еще раз нет. Ее самое яркое явление народу состоялось в первом ряду на весеннем показе Марка Джейкобса: впрочем, Дита привыкла приковывать к себе все внимание, даже сидя в зрительном зале.
Прада снова рада.
«Я устала от собственной сладости», - заявила Миучча Прада (Miuccia Prada) после свого показа в марте. И с помощью всего лишь одной куртки-парка, отделанной диким мехом, итальянка отправила куда подальше целую связку трендов, провозглашавших торжество женственности. Кстати, эти тренды Прада сама и создала много сезонов назад. Чтобы заявить о новой стилистике, дизайнер сделала немало отличных коммерческих шагов, например, открыла огромный магазин в Нью-Йорке и поселила свою «младшую» марку, Miu Miu, в Париже.
Марк держит марку.
Темная, тяжелая многослойность осенней коллекции Марка Джейкобса  уступила место ангельским облакам из тюля и шифона весенней линии. О резкой перемене в стиле любимца Америки и всего мира говорят все. И неизменно связывают новшества с физическим состоянием модельера. Дело в том, что Джейкобс в последнее время придерживается специальной диеты и усиленно занимается спортом, демонстрируя свое рельефное тело в облегающих футболках и суперузких брюках.
Турецкий гость из будущего.
Накрыть одной сетью всю fashion-толпу не так-то просто, но Хусейну Чалаяну (Hussein Chalayan) не раз удавалось сделать это (помните его «волшебную» рубашку из коллекции 2000 года, которая одним нажатием кнопки превращалась в кофейный столик?). Не менее интересные трюки турецкий мастер продемонстрировал на своем показе в октябре 2006 года. В финале дефиле модельер представил компьютеризированные платья, которые умеют принимать самые причудливые формы. Например, модель в викторианском стиле, оборудованная проводами, трубочками и микро-двигателями, в считанные секунды трансформировалась в платье с оброками в стиле 20-х. И, несмотря на последовавшую волну критики, этом показ стал мини-путешествием в будущее.
Умная Ду-Ри.
Ду-Ри Чунг (Doo-Ri Chung) – молодой дизайнер, которой удалось получить сразу две престижнейшие премии - такое случается, согласитесь, нечасто. В июне она стала обладательницей награды Swarovski Perry Ellis Award как «Открытие Года», а совсем недавно - победительницей конкурса CFDA/Vogue Fashion Fund Award с призом в $200,000. Награды Ду-Ри Чанг получила не просто так: с каждой своей новой коллекцией она демонстрирует все новые и новые достижения.
Кейт Мосс.
Без комментариев.
Вера в лучшее.
Будущие невесты отныне могут не только одеться на свадьбу от Веры Вонг (Vera Wang), но и спать от нее же. В прошлом январе дизайнер подписала контракт с компанией Serta на производство коллекции матрасов. Спрашивается, зачем? Потому что маркетинговые исследования показывают, что это первое, что покупают 47 новоявленных супружеских пар. Кроме того, модельер начала работу над изысканной и женственной коллекцией Very Vera by Vera Wang для Kohl's, которая будет продаваться по вполне доступным ценам.
Ричи рычала на Рейчел.
Возможно, данное событие к самой моде имеет весьма опосредованное отношение. Но задействованы в нем два очень известных персонажа. Гламурная светская тусовщица Николь Ричи (Nicole Ritchie) произвела маленькую сенсацию, оскорбив  на интернет-страничке  MySpace саму Рейчел Зоу (Rachel Zoe), любимой клиенткой которой являлась  до недавнего времени. (Если вы вдруг не в курсе, Рэйчел Зоу – одна из самых востребованных в мире стилистов, обслуживающая целую армию мегазвезд. И если вы вдруг не в курсе, MySpace это …да, впрочем, неважно). Однако Рейчел вряд ли пострадала от скандала: к ней по-прежнему выстраиваются в очередь.
Не просто Мария.
Выдающаяся австрийка Мария Антуанетта была героиней минувшего года. Любительница конфет и других прелестей жизни воскресла в наделавшем много шума фильме Софии Копполы. Много шума из ничего – так посчитали в Каннах. Однако стиль королевы вновь стал источником вдохновения  для многих дизайнеров, среди которых  - Peter Som, Anna Sui и  Louis Vuitton.
Balenciaga по-французски.
Туфли на платформе и неимоверно высоких каблуках, которые Николя Гескьер (Nicolas Ghesquière) создал для Balenciaga, стали, пожалуй, самой фотографируемой парой обуви в 2006 году. И не случайно: дизайнеру было просто необходимо подняться повыше для того, чтобы взять очередную высоту. Эта модель, среди прочих, стала частью крупнейшей экспозиции Дома Balenciaga в парижском Musée des Arts Décoratifs и соседствовала с творениями самого Кристобаля Баленсиага. Гескьер, кстати, подвергся критике за «взрыв» архивов легендарного Дома моды: очень многим показалось, что модельер слишком уж смело интерпретировал стиль золотой эпохи haute couture. В ответ он выбрал абсолютно иное направление для своего весеннего шоу: футуристические костюмы и платья кибер-богинь стали основой линии.
Готье и его бюстгальтер.
Слава «трудного ребенка»  словно приклеилась к Жану Полю Готье, который отметил в этом году 30-летие своего брэнда. После презентации весенней коллекции кутюрье устроил потрясающее шоу, вновь сумев удивить и шокировать. На мероприятие пожаловал весь цвет модной журналистики, топ-модели и другие знаменитости. А Мадонна -  в знак уважения, видимо, - вновь выбрала наряды от Готье для своего мирового турне. И все в очередной раз вспомнили ее скандально известный бюстгальтер с коническими чашечками, который французский маэстро сшил для тура певицы Blond Ambition 1990 года.
Леди Ди.
Всего год назад Дайана фон Фюрстенберг (Diane von Furstenberg) получила заслуженную награду от CFDA, а в июле этого года она оказалась по ту сторону Британского Совета, став его президентом.  Она отпраздновала назначение потрясающим шоу, построенным на образе Евы и Эдема (апельсиновые и пронзительно-розовые цветочные  принты и змеи вместо воротников). Тем временем, империя DVF продолжает расти: ее знаменитые сексуальные платья-джерси можно найти во всех европейских магазинах от Антверпена до Сен-Тропе. А в 2007 году дизайнер открывает огромный бутик в Нью-Йорке.
Джорджио в джунглях.
Какое имя выло в фокусе всех публикаций в прессе туманного Альбиона во время Лондонской недели моды? Джорджио, Джорджио, Джорджио! Синьор Армани представил в сентябре свою коллекцию Emporio в поддержку знаменитой акции RED. И мгновенно затмил всех британцев. Шутка ли: Леонардо ДиКаприо, Бейонсе и другие звезды  в качестве моделей, феноменальное дефиле и самая громкая на London Fashion Week вечеринка! А спустя некоторое время итальянский маэстро вновь приковал к себе внимание планеты, сшив свадебные туалеты для свадьбы Тома Круза и Кейти Холмс. И расшитое кристаллами Swarovski подвенечное чудо от Armani стало самым фотографируемым платьем года.
Гламурное телемыло.
Снимать фильмы о моде стало модно. Кто-то смотрит «Дьявол носит Prada», млея от восторга (одноименная книжка давно прочитана и местами заучена наизусть) или беззвучно ругаясь («какая муть и жуть…»). Но заметно большая   часть телезрителей всего мира не могла оторваться от душещипательных страданий и сомнительных преображений Кати Пушкаревой, Бетти-Дурнушки и иже с ними, то есть героинь разных интерпретаций мегапопулярного колумбийского сериала. А в это время мэтр мирового кинематографа Стивен Спилберг договорился с супермоделью Кристи Тарлингтон и ее мужем Эдом Бернсом о съемках грандиозного TV-шоу о моде. Не переключайтесь!
H&M + V&R.
Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) и Стелла МакКартни (Stella McCartney) с успехом протестировали новую систему создания ажиотажа среди покупателей и получения сверхприбыли под названием «Союз H&M и знаменитого дизайнера». Имя нового  дизайнера подставляется  в эту формулу каждый сезон. На этот раз эстафету подхватил голландский дуэт Viktor & Rolf, выпустивший коллекцию для шведского ритейлера свадебной направленности. Цены -  народные (подвенечный наряд можно выбрать всего за $349). Успех, слава, очереди, давка у примерочных  и … переговоры H&M с новым модельером. Кто это будет – узнаем в новом году!

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