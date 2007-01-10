Мода 2006: как это было

Дом Rochas пользуется огромным успехом у ритейлеров и журналистов. Благодаря и тем, и другим его новый молодой креативный директор) мгновенно превратился в звезду модного Олимпа. Но едва публика успела научиться правильно произносить имя талантливого бельгийца, знаменитый Дом моды был бесцеремонно закрыт – это случилось в июле. Но Тейскенсу продолжала улыбаться Фортуна: спустя месяц после получения престижной награды откомпанияпоспешила предложить модельеру работу. 29-летний Тейскенс проработал на новом месте недолго, поскольку в сентябре ему поступило предложение от. Модельер сменил на посту креативного директора Ларса. Теперь многочисленные поклонники бельгийского дизайнера ждут его первого крупного показа, который состоится в Нью-Йорке в середине января 2007 года.В самом начале 2006 из Домаушла знаменитая), но с Домом моды, в принципе, ничего не случилось. Более того, объемы продаж компании остались на прежнем высоком уровне. Тем интереснее будет наблюдать за работой нового креативного директора -). Сохранит ли он триумфальную формулу Chloé, элементами которой являются ретро-платья, объемные сумки и туфли на ультравысоких каблуках? Или он выберет иное направление? Ждать осталось недолго: швед дебютирует на подиуме в марте.), королева бурлеска и главная стриптизерша планеты с фарфоровой кожей и алыми губками, побила рекорд по количеству появлений на публике и всевозможных прилюдных акций в минувшем году. Какой же из всех звездных моментов ослепительной Диты запомнился больше всего? Подробный отчет дляо свадьбе с рокером? Реклама для? Сотни выступлений – от вечерники уперед Кубком Мира до грандиозного шоу? Нет, нет и еще раз нет. Ее самое яркое явление народу состоялось в первом ряду на весеннем показе: впрочем, Дита привыкла приковывать к себе все внимание, даже сидя в зрительном зале.«Я устала от собственной сладости», - заявила) после свого показа в марте. И с помощью всего лишь одной куртки-парка, отделанной диким мехом, итальянка отправила куда подальше целую связку трендов, провозглашавших торжество женственности. Кстати, эти тренды Прада сама и создала много сезонов назад. Чтобы заявить о новой стилистике, дизайнер сделала немало отличных коммерческих шагов, например, открыла огромный магазин в Нью-Йорке и поселила свою «младшую» марку,, в Париже.Темная, тяжелая многослойность осенней коллекцииуступила место ангельским облакам из тюля и шифона весенней линии. О резкой перемене в стиле любимца Америки и всего мира говорят все. И неизменно связывают новшества с физическим состоянием модельера. Дело в том, что Джейкобс в последнее время придерживается специальной диеты и усиленно занимается спортом, демонстрируя свое рельефное тело в облегающих футболках и суперузких брюках.Накрыть одной сетью всю fashion-толпу не так-то просто, но) не раз удавалось сделать это (помните его «волшебную» рубашку из коллекции 2000 года, которая одним нажатием кнопки превращалась в кофейный столик?). Не менее интересные трюки турецкий мастер продемонстрировал на своем показе в октябре 2006 года. В финале дефиле модельер представил компьютеризированные платья, которые умеют принимать самые причудливые формы. Например, модель в викторианском стиле, оборудованная проводами, трубочками и микро-двигателями, в считанные секунды трансформировалась в платье с оброками в стиле 20-х. И, несмотря на последовавшую волну критики, этом показ стал мини-путешествием в будущее.) – молодой дизайнер, которой удалось получить сразу две престижнейшие премии - такое случается, согласитесь, нечасто. В июне она стала обладательницей наградыкак «Открытие Года», а совсем недавно - победительницей конкурсас призом в $200,000. Награды Ду-Ри Чанг получила не просто так: с каждой своей новой коллекцией она демонстрирует все новые и новые достижения.Без комментариев.Будущие невесты отныне могут не только одеться на свадьбу от), но и спать от нее же. В прошлом январе дизайнер подписала контракт с компаниейна производство коллекции матрасов. Спрашивается, зачем? Потому что маркетинговые исследования показывают, что это первое, что покупают 47 новоявленных супружеских пар. Кроме того, модельер начала работу над изысканной и женственной коллекциейдля, которая будет продаваться по вполне доступным ценам.Возможно, данное событие к самой моде имеет весьма опосредованное отношение. Но задействованы в нем два очень известных персонажа. Гламурная светская тусовщица) произвела маленькую сенсацию, оскорбив на интернет-страничкесаму), любимой клиенткой которой являлась до недавнего времени. (Если вы вдруг не в курсе, Рэйчел Зоу – одна из самых востребованных в мире стилистов, обслуживающая целую армию мегазвезд. И если вы вдруг не в курсе, MySpace это …да, впрочем, неважно). Однако Рейчел вряд ли пострадала от скандала: к ней по-прежнему выстраиваются в очередь.Выдающаяся австрийкабыла героиней минувшего года. Любительница конфет и других прелестей жизни воскресла в наделавшем много шума фильме. Много шума из ничего – так посчитали в Каннах. Однако стиль королевы вновь стал источником вдохновения для многих дизайнеров, среди которых -Туфли на платформе и неимоверно высоких каблуках, которые) создал для, стали, пожалуй, самой фотографируемой парой обуви в 2006 году. И не случайно: дизайнеру было просто необходимо подняться повыше для того, чтобы взять очередную высоту. Эта модель, среди прочих, стала частью крупнейшей экспозиции Дома Balenciaga в парижскоми соседствовала с творениями самого. Гескьер, кстати, подвергся критике за «взрыв» архивов легендарного Дома моды: очень многим показалось, что модельер слишком уж смело интерпретировал стиль золотой эпохи haute couture. В ответ он выбрал абсолютно иное направление для своего весеннего шоу: футуристические костюмы и платья кибер-богинь стали основой линии.Слава «трудного ребенка» словно приклеилась к, который отметил в этом году 30-летие своего брэнда. После презентации весенней коллекции кутюрье устроил потрясающее шоу, вновь сумев удивить и шокировать. На мероприятие пожаловал весь цвет модной журналистики, топ-модели и другие знаменитости. А- в знак уважения, видимо, - вновь выбрала наряды от Готье для своего мирового турне. И все в очередной раз вспомнили ее скандально известный бюстгальтер с коническими чашечками, который французский маэстро сшил для тура певицы1990 года.Всего год назад) получила заслуженную награду от CFDA, а в июле этого года она оказалась по ту сторону Британского Совета, став его президентом. Она отпраздновала назначение потрясающим шоу, построенным на образе Евы и Эдема (апельсиновые и пронзительно-розовые цветочные принты и змеи вместо воротников). Тем временем, империя DVF продолжает расти: ее знаменитые сексуальные платья-джерси можно найти во всех европейских магазинах от Антверпена до Сен-Тропе. А в 2007 году дизайнер открывает огромный бутик в Нью-Йорке.Какое имя выло в фокусе всех публикаций в прессе туманного Альбиона во время Лондонской недели моды? Джорджио, Джорджио, Джорджио! Синьорпредставил в сентябре свою коллекциюв поддержку знаменитой акции. И мгновенно затмил всех британцев. Шутка ли:и другие звезды в качестве моделей, феноменальное дефиле и самая громкая навечеринка! А спустя некоторое время итальянский маэстро вновь приковал к себе внимание планеты, сшив свадебные туалеты для свадьбы. И расшитое кристалламиподвенечное чудо от Armani стало самым фотографируемым платьем года.Снимать фильмы о моде стало модно. Кто-то смотрит «Дьявол носит Prada», млея от восторга (одноименная книжка давно прочитана и местами заучена наизусть) или беззвучно ругаясь («какая муть и жуть…»). Но заметно бльшая часть телезрителей всего мира не могла оторваться от душещипательных страданий и сомнительных преображений Кати Пушкаревой, Бетти-Дурнушки и иже с ними, то есть героинь разных интерпретаций мегапопулярного колумбийского сериала. А в это время мэтр мирового кинематографадоговорился с супермодельюи ее мужемо съемках грандиозного TV-шоу о моде. Не переключайтесь!) и) с успехом протестировали новую систему создания ажиотажа среди покупателей и получения сверхприбыли под названием «Союзи знаменитого дизайнера». Имя нового дизайнера подставляется в эту формулу каждый сезон. На этот раз эстафету подхватил голландский дуэт, выпустивший коллекцию для шведского ритейлера свадебной направленности. Цены - народные (подвенечный наряд можно выбрать всего за $349). Успех, слава, очереди, давка у примерочных и … переговоры H&M с новым модельером. Кто это будет – узнаем в новом году!