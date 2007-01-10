Михалков спасает Нонну Мордюкову

Никита Сергеевич стал первым, к кому сестры Нонны Мордюковой обратились, когда великая актриса почувствовала недомогание. С его помощью всенародной любимице выделили трехместную палату в знаменитой «кремлевке». Но и этого Михалкову показалось недостаточным, и он пообещал устроить ее в медицинский немецкий центр в Москве.

Новый год и свой 81-й день рождения Нонна Мордюкова провела в комфортабельной трехкомнатной палате ЦКБ.

- С нашей родины - с Дона - прислали икры, черной и красной, - рассказывает младшая сестра актрисы Людмила. - Хотя у Нонны Викторовны строгая диета, по случаю праздника мы сделали небольшие тостики с икрой и угостились. Алкоголь ей противопоказан, так что пили натуральные морсы и соки.

По словам родственников, накануне праздников Нонна Викторовна почувствовала легкое недомогание - появились трудности с дыханием. Чтобы не рисковать (в Новый год медики могут не приехать вовремя), они решили подстраховаться и поместить ее в клинику.

- Наталья (еще одна сестра актрисы) позвонила Михалкову, чтобы он помог устроить Нонну в «кремлевку», - говорит Людмила Мордюкова. - Там ведь отличные специалисты работают. Спасибо ему, он сразу откликнулся. Все формальности были улажены до наступления новогодних праздников. Теперь трехкомнатная палата люкс, в которой есть все необходимое, стала вторым домом для актрисы. Во всяком случае, о выписке речи пока не идет.

Однако Никита Михалков приготовил для Нонны Викторовны еще один подарок¬.

- Он сказал, что надо использовать все возможности, - продолжает Людмила. - И предложил в ближайшем будущем перевести Нонну в медицинский немецкий центр. Так и сказал: «Будем бороться до победы!»

Мужчины

Сейчас Нонне Викторовне уже лучше. Она с удовольствием разгадывает кроссворды и вместе со своими сестрами любит вспоминать о прошлом.

- У нас всех, наверное, такой возраст, что нам это необходимо, - говорит Людмила Викторовна. - Мы подолгу болтаем с ней обо всем, что было раньше. О мужчинах, конечно, тоже. И с большим удовольствием о тех, кто когда-то за нами ухаживал. Например, о Тихонове Нонна всегда говорит с теплотой. Как-то даже просила меня позвонить ему. Но мне даже неудобно просто так ему звонить. Вот если юбилей какой будет или еще что - тогда да.

Желающих навестить великую актрису и морально поддержать ее во время болезни очень много. Но медики разрешают бывать у нее только родным сестрам. Каждый день посменно они рядом с ней.

А вот мужчин Нонна Викторовна не принимает.

- Она очень не хочет выглядеть перед гостями некрасивой, - рассказывает Людмила. - Она же привыкла всегда держать себя на уровне!

Сейчас у Нонны Викторовны новая страсть - книги.

- Один поэт с нашей родины прислал Нонне свою книгу, - говорит сестра актрисы. - Там про все то, что нам так дорого - про донскую природу, казачьи традиции наши и культуру. Даже и про саму Нонну стихотворение есть. Вот буду ей читать. Думаю, должно понравиться.

