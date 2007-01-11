Анастасия Заворотнюк: Я очень ревную Жигунова!

«Прекрасная няня» рассказала о любви и жизни...

«В начале у нас с Сергеем были конфликты» - Анастасия, когда я смотрела на вас с Сергеем Жигуновым, мне показалось, что вы оба просто лучитесь от счастья. И как к вам пришла такая любовь? - Рассказывать о любви сложно. Мы с ним познакомились на съемках сериала «Моя прекрасная няня». И никакого особенного волшебного впечатления мы друг на друга не произвели! В начале работы были и конфликты. Ему активно не нравилось, как я играю, а мне не нравилось его такое отношение! (Смеется.) - Но в итоге-то вы Жигунова приручили?! - Ну наверное. Просто потом со временем как-то все успокоилось. И я в работе чуть выровнялась. У нас долгое время были деловые-деловые отношения. И вдруг что-то такое неожиданное произошло. Мы почувствовали, что, когда на съемках возникают паузы, в которые не видим друг друга, мы нервничаем. И я, и он. Вроде бы работа бесконечная, а нет человека рядом - и чего-то такого уже не хватает. - Сергей Викторович сказал, что надеялся развестись перед Новым годом, но из-за болезни судьи не смог и очень жалеет. - Да, не получилось это быстро сделать. Но в конце концов это не так важно! Когда получится - тогда получится. Мы вместе, и это главное. - Говорят, вы долго скрывали свою любовь? - Не так все давно и началось, как многие думают. Нас люди соединили раньше, чем мы сами поняли что-то про себя. Сколько раз писали, что у нас роман, когда еще ничего не было! Мы так смеялись над этим! - А как ваши дети относятся к Жигунову? - Замечательно! Наверное, детям было легко Сергея принять, ведь они долго видели нас вместе на экране, знали его давно. И все это для них не было шоком. Они сказали: «О, здорово!» И если сейчас вам кажется, что, когда мы вместе, мы что-то излучаем такое, это прекрасно! Ведь я мечтаю о том же, что и все нормальные люди. Хочется быть счастливой! ОЧЕНЬ! Хочется НАЧАТЬ ЖИТЬ! А сейчас скорее подготовка какая-то. Чтобы услышать музыку или тишину, нужно, чтобы прекратился грохот. Скандалы утихнут, тучи развеются, и выглянет солнышко, и все будет хорошо. Я в это верю! О ревности - Вы ревнивый человек? - Как недавно выяснилось, ДА! (Смеется, смущаясь.) Я понимала, что это, наверное, во мне есть, но прежде с этим не сталкивалась. Я долго с Сережей снималась и имела возможность наблюдать его со стороны. Ну и иногда волнуюсь! (Кокетливо.) И когда на программе «Две звезды», кажется, Лола сказала про Жигунова, мол, вот секс-символ России, то сердце мое екнуло! Опять двадцать пять! - К партнерше Жигунова по съемкам Лайме Вайкуле ревнуете? - Нет. Зачем? Лайма - она волшебная. Я так понимаю, что у нее все в порядке. (С таинственной улыбкой.) - Кстати, я заметила, что и Жигунов реагирует на красивых женщин! - Да! Поверьте, я это знаю лучше, чем вы! - заметила Анастасия, и в глазах ее мелькнули искорки. - Но что тут поделать! - А Жигунов ревнивый? - По-моему, да! (Смеется.) Хотя этот вопрос к нему! - Конфликты у вас бывают? - Мы спорим, конечно, как все нормальные люди, но только по работе. В этом нет ничего страшного. - А вы способны устроить скандал, истерику, например, с киданием вазы в стену? - Нет! Природу скандала я не знаю и теряюсь в этом абсолютно. Я ничего не бью, не кричу, не мое это совсем. Я мягкий человек, но могу предупредить, что таких-то вещей быть не должно. Дальше - вопрос договоренности. Согласились - хорошо. Нет - может, не надо быть вместе. Об отдыхе - Дома готовите? - К сожалению, сейчас редко - из-за загруженности. Люблю рыбу жарить. Это дело не доверяю никому, делаю только сама. Сергей - невероятный гурман. Любит, чтобы все было очень вкусно. Утку, щи, любит супы разные. - А вы, наверное, сидите на диете? У вас такая стройная фигура! - Нет! Питаюсь нормально, вот только что пирожки поела, вкусно! За весом слежу. Но у меня нет проблем с лишними килограммами. - А Сергею Викторовичу важна в женщине хозяйственность или все-таки красота? - Не знаю, что для него важно. Мы еще толком ничего не успели расспросить друг у друга, кому что важно! (С улыбкой.) На самом деле я иногда поднимаюсь рано утром, собираюсь быстро-быстро на работу, и Сережа, если есть возможность, с удовольствием сам делает завтрак для меня. - А как любите отдыхать? - Мы на новогодние праздники уезжали на море вместе с детьми. Дня два спала нон-стоп. Вообще предпочитаю спокойный отдых. Не люблю ездить куда-то на экскурсии, это все меня утомляет. Люблю море, солнышко, чтобы были вкусные соки, еда. Чтобы все были вместе, рядышком, в одном кружочке... В новом году продолжу съемки в «Коде апокалипсиса», запускаем музыкальную комедию «Шекспиру не снилось». Так что надо подкопить силы. О мужчинах - Вам нравится завоевывать мужчин? - Нет. Я совсем не завоеватель. Очень стеснительная в этом смысле. - Но вы наверняка ощущаете себя красавицей? - Совсем нет! Я спокойно отношусь к своей внешности. Дело же не в параметрах, а в том, насколько ты открыт в этой жизни. Вы обращали внимание, что мужчины и женщины часто притягательны порой даже не самые красивые. - Просто они сексуальные! - Ну да. Вот и назовем это притягательностью. Я не боюсь менять имидж. После «няни» ездила во Францию, и стилист Шерон Стоун Арно искал для меня другой образ. Как только он сделал макияж, стрижку, я спокойно зажила без бесконечных улыбок. А то ведь после «няни» всем кажется, что я все время должна смеяться. Нет, я разная! Об украшениях - Настя, у вас в ушах очень массивные серьги, что за камень? - Алмазы - невероятно благородные камни, люблю их. Это копии гравюр давнего времени. Мне нравятся драгоценности с историей, с большими камнями. Старинные украшения достались мне по наследству от дедушки. Была интересная история знакомства моей бабушки-крестьянки и деда-дворянина. Во время революции семья деда бежала, оказалась в деревне. Он ехал на облучке саней, увидел ее и влюбился. Это была любовь на всю жизнь. От дедушки старинные украшения достались моей бабушке, она передала их по наследству маме, а потом мама - мне. Но я пережила два налета грабителей, много изделий украли. С тех пор драгоценности храню в банке. «Верю в любовь» - Настя, у вас уже было два неудачных брака, не боитесь вновь выходить замуж? - Нет. Мы все ищем свое счастье, это нормально. У кого-то получается найти сразу - об этом можно только мечтать. Но если не получилось раз, два, три, обязательно получится когда-нибудь! Не стоит отчаиваться! А если бы любимый мужчина сказал, мол, хочу, чтобы сидела дома... - Нет. Нельзя ставить условия. Зачем менять кого-то. Есть данность определенная. Не можешь - отойди в сторону. Зачем взять себе кота и сказать ему: полай! Не надо. Хочешь лающего кота - возьми себе маленькую собачку. Я, как все, мечтаю о личном счастье, верю в любовь! Любовь - смысл всей нашей жизни. И в этой жизни мне нужно крепкое плечо. Партнерское. Чтобы было интересно вместе. О бывшем муже - После развода бывший муж больше не преследует вас? - Пока не знаю. Сейчас прокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении него. Посмотрим. - А он действительно руку на вас поднимал? - А вы думаете, я буду обманывать?! - Просто вы такая маленькая, хрупкая женщина! - Я тоже этого не понимаю. Видимо, кому-то тяжело себя сдерживать. - Выходит, можно ошибаться в любимых? - Да. Многие проходят через ошибки. Я общалась с Валерией. Она тоже подобное пережила. Я однажды случайно стала свидетелем, как ее избивал муж. И все же мне казалось, что Валерия что-то преувеличивает. А когда ты сама проходишь через это, понимаешь, что женщины не только не преувеличивают, а даже, наоборот, стараются многое скрыть. - Бывший муж вас обвинял в том, что вы на первое место поставили работу. Это так? - Нет. Работа для меня важна, это правда. Но если бы я ее ставила на первое место, у меня не было бы двух детей. Я когда рожала первого ребенка, мне говорили: «Ты сумасшедшая!» Когда второго - удивлялись: ты не хочешь быть актрисой? Я убеждена, что в жизни все должно быть гармонично. - Если могли бы начать все снова, что бы поменяли? - Может быть, и ничего. Ошибки нам очень многое дают. Они забирают силы, но дают понимание людей, ситуаций. Я в жизни не придаю большого значения богатству, бриллиантам. А просто хочу отмыть руки от прошлой грязи и выбраться на солнечную поляну. - А ваш бывший муж хвалился, что покупал вам шубы, машины и никто не сможет дать вам большее... - О чем вы говорите! Он владеет небольшим автосервисом. Не Абрамович его фамилия совсем! К тому же скупость его была ни с чем не сопоставима. - А Сергей Жигунов щедрый? Он вам что-то дарил? - Разумеется, дарил. Подарки получать приятно, но это не самое важное. - Вы говорили, что эта осень была для вас очень нервной. Как снимаете стресс? - Надо ехать на море, если есть время. Если есть возможность, пойти в spa. Но самое лучшее - просто посидеть с детьми, посмотреть мультик. Для меня это мгновенное снятие стресса. Хотя бывают вещи, когда не все так просто. Я на съемках. Детей рядом нет, а тебе звонят и говорят: «Больше ты их не увидишь!» Такой стресс снять ОЧЕНЬ сложно, честно вам скажу!