Cекс-балет Волочковой (ФОТО)

11 января 2007, 13:09

Анастасия Волочкова устроила на арабском курорте Дубае стрип-шоу. Балерина без тени смущения переодевалась прямо на пляже, демонстрируя свое прекрасно натренированное тело.

На глазах у восхищенных русских туристов Настя смело окуналась в ледяную воду Персидского залива. А затем, прикрывшись полотенцем, без тени смущения переодевалась прямо на пляже, демонстрируя свое прекрасно натренированное тело. Едва переведя дух после шумного празднования Нового года, Анастасия вместе с гражданским супругом Игорем Вдовиным отбыла в излюбленное многими состоятельными россиянами место – Дубай. Полуторагодовалую дочку Аришу Настя и Игорь решили оставить в Москве, чтобы на курорте даже любимая малышка не могла нарушить их покой. Зато с собой Волочкова прихватила массажистку, без которой балерина никуда. Как она сама объясняет, три часа в день ей необходимо разминать кости, а лучше девушки Лены делать это не может никто. Впрочем, на курорте милая блондинка выполняла еще и функции личной помощницы звезды. Роскошь Все неприятности долгого перелета мгновенно забылись, едва балерина и ее супруг Игорь переступили порог сказочного отеля Al Qasr. Великолепный дизайн гостиницы, напоминающей настоящий дворец, впечатлил даже такую ценительницу роскоши, как Настя. Одна только гигантская люстра на входе из камней Swarovski обошлась хозяевам отеля в полтора миллиона долларов. Шикарные апартаменты супругов были выдержаны в восточном стиле, что не могло не радовать требовательный глаз балерины. Пляж Устоять перед разнообразной арабской кухней было невозможно. Но Волочкова нашла способ бороться с лишними калориями. Балерина часами плавала в море и бассейне. Причем на пляже Анастасия, как и подобает звезде, появлялась во всеоружии. В самый разгар солнечного дня она выходила к морю с макияжем и густо нарумяненными щеками. Надо отдать должное балерине: она смело входила в ледяной Персидский залив, тогда как купающихся на всем побережье можно было по пальцам пересчитать. Пока Настя совершала заплывы, Игорь, ежась от холода и кутаясь в полотенце, с берега наблюдал за закаленной женой. Но Волочкова не спешила выходить к нему - она наслаждалась хоть и холодной, но все же приятной водой. Накупавшись вдоволь в море, балерина направлялась в бассейн и проплывала еще несколько кругов. Потом она - без тени смущения - на глазах у отдыхающих переодевалась, прикрывая свои аппетитные формы полотенцем. У русских туристов ничего, кроме восхищения, балерина не вызывала. – Смотрите, смотрите, Волочкова! – шептались за ее спиной русские богачи. – Надо же, какая она стройная!

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