Герои сериала «Не родись красивой» снимаются в новом сериале

11 января 2007, 16:12

Ирония судьбы: если в сериале «Не родись красивой» герой Григория Антипенко (Жданов) бросает блондинку ради темноволосой Кати Пушкаревой, то в новом многосерийном мыле «Человек с пистолетом» он совершает прямо противоположный поступок. Он бросает темноволосую Ингу-Лену ради блондинки. (В общем, жизненная правда восторжествовала).

Ближе к ночи к одному из столичных книжных супермаркетов стали стекаться странные люди. Они тащили громадные осветительные приборы, тянули кабеля и устанавливали камеры. Но сначала они смонтировали огромный стенд с нежным девичьим профилем на фоне какого-то туманного Сити. «Михаил Саблин» - гласило название на стенде. «Человек без пистолета» - было написано ниже, и еще ниже – «Сборник рассказов». Михаил Саблин – аферист, бездельник, донжуан и по совместительству писатель – главный герой нового детективного сериала «Человек без пистолета». - Наш герой не очень-то политкорректен, - рассказал режиссер сериала Александр Черных. – Он много пьет, курит, много любит женщин, и женщины любят его. Но это тот странный случай, когда плохой парень нравится всем без исключения. Телезрителей можно обрадовать: среди любителей частного и отчасти юмористического сыска, которые все почему-то женщины, появится хоть один мужчина. Главного героя, распутывающего загадки, сыграл новый секс-символ нашего времени актер Григорий Антипенко. Идея пригласить популярного актера пришла в голову сценаристу сериала и по совместительству жене режиссера Александра Черныха. Она с интересом смотрела «Не родись красивой» и решила, что симпатичный Антипенко как нельзя лучше подойдет на главную роль писателя-ловеласа. Правда, Александр Черных потом жестоко расплатился за идею своей супруги. Когда снималась сцена в одном из московских двориков в Ясенево, поклонницы Антипенко перевернули джип, в котором сидел актер. Так сильно они хотели получить доступ к известному телу и, быть может, даже получить заветный автограф. Сам актер за время съемок серьезно подорвал свое здоровье. Чтобы соответствовать довольно беспутному образу своего героя, ему пришлось выкурить не одну сотню сигарет в кадре. А еще пришлось выпить десятки литров дешевого растворимого кофе! - Зато мог бы искупаться в фонтане! – вздыхал актер – У нас была одна сцена, где герой падает в городской фонтан. Вот только гримеры запретили это делать. Вода там грязная, нужно было бы потом долго восстанавливать грим. Да и для кожи вредно… А так бы мог прыгнуть сам… В ночном книжном магазине Михаил Саблин устраивал презентацию своего сборника рассказов. Реквизиторы завернули в заранее напечатанные обложки книжки «Дневной дозор» и фигурно разложили их по полочкам. Детектив появился у писателя как бы сам собой. Саблин просто описывал свои похождения, опуская все негероическое, что с ним происходило. Он только добавил опасных приключений и погонь, дописал любовные похождения, которых не было, и опустил любовные сцены, которые были. Хотя острых сюжетов с Саблиным происходит достаточно. То убивают его соседа, и Миша оказывается втянут в следствие. То он узнает о больнице, где делают секретные операции по удалению аппендицита (серия "Неизвестный пациент"). То его друг Башкин попадает под подозрение в трех убийствах, и Миша вынужден выручать друга (серия "Заповедник"). Первым, кто пришел за автографом писателя, был актер Роман Мадянов. В новом детективном сериале «Человек без пистолета» он играет типичного российского милиционера: добродушного, но очень ленивого капитана Маморина. Например, в самый ответственный момент, когда Саблин обрывает ему телефон с просьбой спасти его, Маморин изо всех сил пытается попасть мячиком в мусорное ведро. - Эх, сколько дублей было! – вспоминает Мадянов. – Я все никак не мог ухитриться попасть с первого раза. Мадянов вздохнул и отправился рассматривать книжки. Первое, что заинтересовало актера – книга с женской грудью и мужскими руками на обложке. Актер устало полистал издание, а потом попросил крепкого кофе. - Сегодня сменил три самолета, - вздохнул актер. – Вот и сегодня еще – ночная смена… Самым последним на съемочной площадке появился именно главный герой. За собой Антипенко буквально тащил актрису Юлию Такшину (секретарша Вика из «Не родись красивой»). Как известно, после окончания съемок актеры стали жить вместе. Говорят, что так же плавно Антипенко перетащил подругу в новый сериал. В «Человеке без пистолета» она сыграла эпизодическую, но очень лирическую роль подруги главного героя Михаила Саблина. Девушка по имени Инга, которая на самом деле оказалась Леной, поразила его сердце, но через некоторое время бесследно пропала. Михаил, как настоящий влюбленный, бросился на ее поиски. Ирония судьбы: если в «Не родись красивой» герой Антипенко бросает блондинку ради темноволосой Кати Пушкаревой, то в «Человеке с пистолетом» он совершает прямо противоположный поступок. Он бросает темноволосую Ингу-Лену ради блондинки. - А я не вижу большой разницы в цвете женских волос! – пожал плечами Антипенко. - Я встречал умных блондинок и абсолютно тупых брюнеток. Так что, по-моему, это не играет особой роли.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
01:29
В Хмельницком многотонный грузовик упал с моста в реку: жуткие фото
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну". Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять