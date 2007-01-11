Герои сериала «Не родись красивой» снимаются в новом сериале

Ближе к ночи к одному из столичных книжных супермаркетов стали стекаться странные люди. Они тащили громадные осветительные приборы, тянули кабеля и устанавливали камеры. Но сначала они смонтировали огромный стенд с нежным девичьим профилем на фоне какого-то туманного Сити. «Михаил Саблин» - гласило название на стенде. «Человек без пистолета» - было написано ниже, и еще ниже – «Сборник рассказов». Михаил Саблин – аферист, бездельник, донжуан и по совместительству писатель – главный герой нового детективного сериала «Человек без пистолета». - Наш герой не очень-то политкорректен, - рассказал режиссер сериала Александр Черных. – Он много пьет, курит, много любит женщин, и женщины любят его. Но это тот странный случай, когда плохой парень нравится всем без исключения. Телезрителей можно обрадовать: среди любителей частного и отчасти юмористического сыска, которые все почему-то женщины, появится хоть один мужчина. Главного героя, распутывающего загадки, сыграл новый секс-символ нашего времени актер Григорий Антипенко. Идея пригласить популярного актера пришла в голову сценаристу сериала и по совместительству жене режиссера Александра Черныха. Она с интересом смотрела «Не родись красивой» и решила, что симпатичный Антипенко как нельзя лучше подойдет на главную роль писателя-ловеласа. Правда, Александр Черных потом жестоко расплатился за идею своей супруги. Когда снималась сцена в одном из московских двориков в Ясенево, поклонницы Антипенко перевернули джип, в котором сидел актер. Так сильно они хотели получить доступ к известному телу и, быть может, даже получить заветный автограф. Сам актер за время съемок серьезно подорвал свое здоровье. Чтобы соответствовать довольно беспутному образу своего героя, ему пришлось выкурить не одну сотню сигарет в кадре. А еще пришлось выпить десятки литров дешевого растворимого кофе! - Зато мог бы искупаться в фонтане! – вздыхал актер – У нас была одна сцена, где герой падает в городской фонтан. Вот только гримеры запретили это делать. Вода там грязная, нужно было бы потом долго восстанавливать грим. Да и для кожи вредно… А так бы мог прыгнуть сам… В ночном книжном магазине Михаил Саблин устраивал презентацию своего сборника рассказов. Реквизиторы завернули в заранее напечатанные обложки книжки «Дневной дозор» и фигурно разложили их по полочкам. Детектив появился у писателя как бы сам собой. Саблин просто описывал свои похождения, опуская все негероическое, что с ним происходило. Он только добавил опасных приключений и погонь, дописал любовные похождения, которых не было, и опустил любовные сцены, которые были. Хотя острых сюжетов с Саблиным происходит достаточно. То убивают его соседа, и Миша оказывается втянут в следствие. То он узнает о больнице, где делают секретные операции по удалению аппендицита (серия "Неизвестный пациент"). То его друг Башкин попадает под подозрение в трех убийствах, и Миша вынужден выручать друга (серия "Заповедник"). Первым, кто пришел за автографом писателя, был актер Роман Мадянов. В новом детективном сериале «Человек без пистолета» он играет типичного российского милиционера: добродушного, но очень ленивого капитана Маморина. Например, в самый ответственный момент, когда Саблин обрывает ему телефон с просьбой спасти его, Маморин изо всех сил пытается попасть мячиком в мусорное ведро. - Эх, сколько дублей было! – вспоминает Мадянов. – Я все никак не мог ухитриться попасть с первого раза. Мадянов вздохнул и отправился рассматривать книжки. Первое, что заинтересовало актера – книга с женской грудью и мужскими руками на обложке. Актер устало полистал издание, а потом попросил крепкого кофе. - Сегодня сменил три самолета, - вздохнул актер. – Вот и сегодня еще – ночная смена… Самым последним на съемочной площадке появился именно главный герой. За собой Антипенко буквально тащил актрису Юлию Такшину (секретарша Вика из «Не родись красивой»). Как известно, после окончания съемок актеры стали жить вместе. Говорят, что так же плавно Антипенко перетащил подругу в новый сериал. В «Человеке без пистолета» она сыграла эпизодическую, но очень лирическую роль подруги главного героя Михаила Саблина. Девушка по имени Инга, которая на самом деле оказалась Леной, поразила его сердце, но через некоторое время бесследно пропала. Михаил, как настоящий влюбленный, бросился на ее поиски. Ирония судьбы: если в «Не родись красивой» герой Антипенко бросает блондинку ради темноволосой Кати Пушкаревой, то в «Человеке с пистолетом» он совершает прямо противоположный поступок. Он бросает темноволосую Ингу-Лену ради блондинки. - А я не вижу большой разницы в цвете женских волос! – пожал плечами Антипенко. - Я встречал умных блондинок и абсолютно тупых брюнеток. Так что, по-моему, это не играет особой роли.