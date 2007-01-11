Квартирный скандал Муравьевой

Дав свое согласие на участие в популярной передаче «Квартирный вопрос», Ирина Муравьева даже подумать не могла, что этот проект будет стоить ей таких нервов, что она неделю ни с кем не сможет после этого разговаривать. По словам Ирины Вадимовны, в ее кухне неправильно установили газ, и теперь в случае малейшей неосторожности или неполадки помещение может взлететь на воздух. - Это ужас, - переживает актриса. - Нам просто-напросто изуродовали квартиру. А как все хорошо начиналось! Подписав с одним из центральных каналов контракт на ремонт кухни, Ирина Вадимовна высказала единственное свое пожелание - сделать помещение в русском стиле и непременно с уютным камином. - Мы, если честно, вообще не собирались менять кухню, в планах был ремонт ванной, - признался «ТД» супруг Муравьевой Леонид Данилович. - Но после долгих споров телевизионщики нас уговорили. Мы с Ирочкой являемся поклонниками русских традиций, любим и собираем антиквариат. Одну из семейных реликвий (каминные изразцы, изготовленные в настоящих голландских печах в 1902 году) мы передали дизайнерам «Квартирного вопроса» вместе с готовым эскизом камина. Дизайнер передачи, внимательно выслушала все наши пожелания. Я даже ей открытку дал с изображением дореволюционной кухни для наглядности. Но дизайнер проекта сделала все по-своему. Шок По условиям передачи весь процесс ремонта проходил в строгой секретности. На пять недель Ирина Вадимовна вместе с мужем переехали к родственникам. А в свою собственную квартиру заходили с завязанными глазами. Когда им объявили радостную новость о том, что кухня готова, они даже не предполагали, насколько ужасным окажется сюрприз. - Зрелище, которое мы увидели, повергло нас в шок, - продолжает Леонид Данилович. - Нашу далеко не маленькую кухню превратили в темный чулан, опасный для жизни. Единственное, что смогла произнести моя жена, - это слово «Ужас!». Вместо обещанного камина мы получили муляж со встроенным электромонстром, который перегородил нам пол кухни. Мои бесценные изразцы просто налепили по стенам вперемешку с еще четырьмя видами плитки. Всю сантехнику перенесли в угол, полы подняли на целый уровень. Это не только неудобно, но и опасно. Мы постоянно спотыкаемся. Потолок у нас, если честно, стал похож на половое покрытие. Кстати, как нам сказали, строители намного превысили бюджет программы. Одни только пол и потолок обошлись им в 25 тысяч долларов! Опасность Неприятные сюрпризы с кухней на этом не закончились. На следующий день после окончательного ремонта перегорели предохранители и потухли все встроенные в потолок лампочки, через сутки «накрылась» еще и раритетная люстра с абажуром. Чудовищный дизайн и поломанные светильники, как впоследствии оказалось, - это еще полбеды. Угрозу жизни Ирины Вадимовны и ее близких представляет газовая плита, которую перенесли строители. - К плите подведен шланг длиной шесть метров, а по нормам, как мне сказали в горгазе, он должен быть максимум два метра. Так что взлететь можем в любой момент. Думаю, с газовиками они вряд ли согласовывали что-либо. Сейчас мы требуем только одного - вернуть нашу квартиру в первозданный вид. Пока нам пообещали лишь разрушить все до основания. Но ремонт нам придется делать полностью за свой счет.