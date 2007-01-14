«Карнавальная ночь-II». Сергей Маковецкий стал трансвеститом из-за …Эльдара Рязанова

Продолжение легендарной картины, возможно, попадет в знаменитую книгу рекордов Гиннеса сразу по трем номинациям.



- Никогда раньше продолжение картины не снималось полвека спустя! – убежден Эльдар Рязанов. – Это настоящий кинематографический рекорд. Кроме того, продолжение снимает тот же самый режиссер (то есть я), и играет та же самая актриса (Людмила Гурченко), что и 50 лет назад. Подумать только: и я, и Людмила Марковна – 50 лет на сцене, 50 лет в кинематографе!

Есть еще один рекорд, о котором режиссер забыл упомянуть. Снимается «Карнавальная ночь-2» в том же самом третьем павильоне «Мосфильма», что и первый фильм. Согласитесь, просто мистика…



Действие новой «Карнавальной ночи» происходит в наше время во Дворце культуры, в котором половина помещений сдается в аренду. Картина начинается с того, что Рязанов, играющий сам себя, приходит в ДК и предлагает директору-взяточнику Кабачкову (Сергей Маковецкий) снять римейк своей картины. Кабачкову не нравится предложение Рязанова, и он начинает чинить препятствия.

Главный злодей и бюрократ Кабачков-Маковецкий выходит на сцену со спущенными подтяжками. Он кладет голову на ногу сидящего рядом баяниста и делает страдальческое лицо.



- Эльдар Саныч! – обращается он к невидимому Рязанову. – Смотрите, как у нас хорошо получается!

И тут же заводит протяжно: «У Курского вокзала стою с непокрытой головой. Подайте, Христа ради, червончик золотой!». Массовка рукоплещет. Тут же находится девушка, которая полушутя-полусерьезно бежит собирать деньги в кепку. Но рязановский голос недоволен:



- Сережа, ты мало поседел! (по сюжету герой Маковецкого неожиданно седеет из-за всех перенесенных страданий – прим.авт.) - Иди в гримерку, седей дальше!

Через десять минут Маковецкий возвращается с уже изрядно побелевшими волосами. Зрительный зал изумленно ахает. Сергей Маковецкий, в коротком платьишке с зелеными оборочками, в кокетливой шляпке и роскошной красно-белой пелеринке, выходит из гримерной. Он направляется к гримерам и кокетливо вытягивает губы в бабочку.

- Помаду! – командует актер. – Иду, Эльдар Саныч, уже иду! – говорит Маковецкий высоким женским голосом и бежит на сцену.



По идее Рязанова, злобный чиновник Кабачков, который чинит препятствия главной героине (Алена Бабенко), по воле фокусников вдруг оказывается одетым в женском платье. Оказаться всеобщим посмешищем для него – настоящая мука. На его счастье, на сцене, где он стоит, неожиданно срабатывает лифт, и Кабачков медленно опускается под сцену…

- Какая прелестная барышня! – изумляется при виде Маковецкого голос Рязанова. Самого Рязанова на съемочной площадке не видно. Режиссер скрылся от посторонних взглядов за красной ширмой, и дает указания по каналу громкой связи. Актер в ответ на комплимент Рязанова кокетливо хихикает.



Под обаяние переодетого Маковецкого попадает даже фокусник, который демонстрировал Кабачкову свои возможности.

- Вы очень недурны собой! – говорит артист и бережно берет руку изумленного Маковецкого в свои. – Что вы делаете сегодня вечером?



Репетиция только началась, как выяснилось, что сценический лифт не работает. На его ремонт потребовалось почти полчаса. Рязанов разбушевался:



- В следующий раз избавьте меня от этих технических подробностей! Когда актер приходит на площадку, все должно быть готово!



Маковецкий, тем временем, присел на люк, кокетливо заложив ногу за ногу. Потом стал внимательно разглядывать свои затянутые в колготки ноги. Изумленно покачал головой…

За актером тем временем с нескрываемым восторгом следит Алена Бабенко. Именно она в в новой версии «Карнавальной ночи» сыграет современную Лену Крылову (героиню молодой Гурченко). Актрисе старательно уложили прическу гримеры, и теперь эта женственная девушка уже мало чем напоминает ту измазанную грязью замухрышку из картины «Жесть». Все-таки по праву Бабенко называют настоящей мастерицей перевоплощения!

Через несколько минут к Алене Бабенко подсаживается Сергей Безруков. Актера не узнать: от курчавого и хулиганистого Есенина не осталось и следа. Вместо этого на Бабенко влюбленными и чуть подслеповатыми глазами смотрит стеснительный молодой человек в строгом костюме.



Самих себя в «Карнавально ночи-2» сыграют Александр Ширвиндт, Алексей Баталов и Владимир Зельдин. Лектора из старой «Карнавальной ночи», который рассуждал, «Есть ли жизни на Марсе?» заменит Валентин Гафт с монологом «Есть ли жизнь за МКАДом?». Певец Сергей Мазаев станет блатным бардом «Саней с Казанско-Краснопресненского». Яна Чурикова сыграет зубного врача. Она пишет стихи и мечтает попасть на сцену, прорваться в шоу-бизнес. В итоге ей это удается: в финале картины она поет песню.



А вот Гурченко, вопреки слухам, в «Карнавальной ночи-2» не споет песню про знаменитые «5 минут». Да, Людмила Марковна появится в фильме: она сыграет саму себя, но исполнит совершенно новую песню.



- Я бы очень хотел, чтобы Алена Бабенко и Людмила Марковна спели вместе, дуэтом! – признался Эльдар Рязанов. - У Алены Бабенко оказался замечательный слух и приятный голос. Поэтому надеюсь, что моя мечта осуществится…



Кстати, только на съемочной площадке «Карнавальной ночи-2» выяснилось, что Алена Бабенко – отличная певица, Раньше об этом не знал никто.



- Вы будете потрясены, когда услышите голос Алены! – уверена и жена Эльдара Рязанова Эмма Валерьяновна.



Увы, но Рязанов не скрывает, что эти съемки - самые последние в его кинематографической карьере…



- Я подумал, что начать кинематографическую жизнь одной «Карнавальной ночью» и закончить другой - в этом есть что-то элегантное! – признался Эльдар Рязанов. – Уйти из кино таким красивым способом было очень соблазнительно. Хотя мне дали всего два месяца на съемки. Это была большая авантюра и риск с моей стороны. Но я согласился! Потому что и рискованности, и авантюризма в моем характере предостаточно…



- Мне сразу предложили делать вторую часть. Но я отказался: сказал, что два раза в одну и ту же реку не вхожу, - рассказал режиссер. - Но «Карнавальная ночь-2» - это совсем другая река! Тем более, что в главных ролях Леночки Крыловой и влюбленного в нее звукооператора Дениса сыграют молодые артисты Алена Бабенко и Сергей Безруков. И я убедился, что новое поколение актеров ни в чем не уступает прежнему. Поверьте мне, я работал с разными артистами, и могу сравнить!

