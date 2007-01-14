Валерия показала всем свою идеальную фигуру (ФОТО)

Певица утверждает, что благодаря йоге она стала себя намного лучше чувствовать и ей удается не поправляться. Невероятных успехов в похудании добился ее супруг – за последний год Пригожин очень сильно похудел. Так, в Сант-Морице, где она сейчас отдыхает, Валерия отправилась на занятия. Скоро упражнения, которые предлагал известный йог, ей показались скучными. Певица стала выполнять собственную программу. Очевидцы утверждают, что через 40 минут весь зал повторял движения уже не за своим преподавателем, а за Валерией.