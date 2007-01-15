Виталий Козловский ушел со сцены

Поскольку в прошлом году певец практически не отдыхал (за исключением недельного отпуска в Македонии, где певец успел и поработать), в январе он позволил себе двухнедельные каникулы и, встретив Новый год под Киевом, на вилле у одного знакомого бизнесмена, отправился в родной Львов. Здесь его с нетерпением ждали старшая сестра Алена и папа (мама артиста сейчас работает в Италии). Специально к приезду Виталика его папа накрыл для сына шикарный стол с блюдами украинской кухни – голубцами, жаркое и фирменными пельменями. Виталик и сам прекрасно готовит, но отец решил его немного побаловать, поэтому на время сессии освободил от забот по дому и кухне. Отец артиста живет в скромной двухкомнатной квартире в районе, который местное население называет «новый Львов». Сестра уже имеет семью, поэтому живет отдельно. В ее доме Виталик встречал Рождество и вдоволь наелся своего любимого праздничного блюда – кутьи. «Наконец-то удалось повидать своих родственников, знакомых и друзей! Я этому несказанно рад! – поделился со делится со «STARS» артист. – Проект «Танцы со звездами забрал у меня столько сил, физически измотал, что к собственному сольному концерту я попросту разболелся. А мне еще предстояло отрабатывать многочисленные копроративные вечеринки. Поэтому в новом году я решил для себя устроить небольшой перерыв в работе. К тому же удачный повод – у меня сессия!». За время зимней сессии Львовского Уноверситета, где артист учится на 5-ом курсе факультета журналистики, студенту Козловскому предстоит сдать шесть зачетов - по этике и эстетике, риторике, социоэкологии, логике, основы европеистики и даже гражданской обороне, а также 3 экзамена по специальным дисциплинам. Первые три курса университета Виталик проучился на стационаре, а после победы в «Шансе» перевелся на экстернатуру и сдает все зачеты и экзамены по индивидуальному графику.